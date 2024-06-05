🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны Начало: На площади Маргелова «Успенский собор и Соборную колокольню» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 64 отзыва Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории Начало: В Рязани или Рыбном «В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери» 10 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади «Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни» 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 271 отзыв Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов Начало: Пл. Соборная «о храмах, которые сохранились с тех пор» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба «Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру» 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

Индивидуальная 4 часа 27 отзывов Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы Начало: В Рязани, на площади Победы «Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места» 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города» Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас Начало: На Соборной площади «Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь» 3 700 ₽ за всё до 9 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями Начало: На Соборной площади «После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами» 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней «Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты» 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская «Вы увидите намоленные древние церкви и соборы кремля, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей» 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная «Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле» 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 6.5 часов 27 отзывов Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова Начало: На пл. Победы «Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен» 9 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды Начало: На пл. Победы «В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями» 11 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом «Подробнее об экскурсии Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор» Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32 «Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни Важная информация:• Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа» Расписание: Ежедневно 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 9 отзывов Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес «Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной» 1 500 ₽ за человека