Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Рязани

Найдено 17 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Рязани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
«Успенский собор и Соборную колокольню»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
«о храмах, которые сохранились с тех пор»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
«Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
«Вы увидите намоленные древние церкви и соборы кремля, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее об экскурсии Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
«Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни Важная информация:• Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
«Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной»
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Всё о Рязани в самом сердце города
    Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
  • Д
    Денис
    22 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Лучший экскурсовод Рязани. Профессионал своего дела. Было очень позновательно и содержательно
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Рязань: история, мифы и легенды
  4. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
  5. Древние храмы Рязани
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  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
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