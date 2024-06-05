1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
«Успенский собор и Соборную колокольню»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«В Константинове мы осмотрим белокаменный храм Казанской иконы Божией Матери»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
«Прикоснётесь к истории Успенского собора и 83-метровой Соборной колокольни»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
«о храмах, которые сохранились с тех пор»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Вы оцените Борисо-Глебский собор, один из лучших образцов русской храмовой архитектуры, и старинную церковь Спаса-на-Яру»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Необыкновенная архитектура церкви Иоанна Предтечи, собора Рождества Богородицы и храма Святого Духа позволит проникнуться красотой и гармонией этого места»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
«Кафедральный Успенский собор и Спасо-Преображенский монастырь»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
7 часов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«После всех невзгод обитель возрождается: ухоженная территория, отреставрированные храмы, иконы, поражающие своей одухотворенностью, и фарфоровый иконостас, у которого можно стоять часами»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«Монастыри, соборы, дворцы, иконы: вы оцените их красоту и гармонию, ощутите благодать чудотворных икон и услышите их необыкновенные сюжеты»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
«Вы увидите намоленные древние церкви и соборы кремля, услышите о борьбе Рязанского княжества за столичный престол и героических подвигах жителей»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«Затем я отвезу вас в старинную обитель, где вы полюбуетесь архитектурой храмов и колоколен»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
«В Истье вы также полюбуетесь храмом Рождества Христова архитектора Стасова, известного своими петербургскими творениями»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
«Подробнее об экскурсии Вас ждёт и самая ранняя каменная постройка Кремля — Христорождественский собор»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
«Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни Важная информация:• Продолжительность экскурсии 2,5 — 3 часа»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
«Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» – улице Почтовой и улице Соборной»
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ААлла5 июня 2024Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
- BBulakh1 июня 2024Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
- ТТатьяна27 мая 2024Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ММарина25 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Прекрасный гид Анастасия рассказала все интересно, доступно, просто супер!
- ДДенис22 мая 2024Лучший экскурсовод Рязани. Профессионал своего дела. Было очень позновательно и содержательно
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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