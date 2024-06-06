🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны Начало: На площади Маргелова 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 140 отзывов Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города Начало: На площади Маргелова 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 271 отзыв Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов Начало: Пл. Соборная 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны Начало: Соборная площадь 3 500 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 26 отзывов Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками Начало: На ул. Свободы 4 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 100 отзывов Таинственные места Рязани: погружение в историю города Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии Начало: У памятника Евпатию Коловрату 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную Начало: Около собора Бориса и Глеба 7 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 111 отзывов Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы Начало: На Соборной улице от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю Начало: На Первомайском проспекте 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 15 отзывов Купеческая Рязань в мини-группе Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю Начало: На ул. Почтовая 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города» Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас Начало: На Соборной площади 3 700 ₽ за всё до 9 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века Начало: В Старожилово 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 42 отзыва Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы Начало: На площади Соборная от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов Начало: В Новослободском сквере 5 300 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов Начало: Площадь перед Соборной колокольней 5 900 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 76 отзывов Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре Начало: На ул. Почтовой 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 4.5 часа 2 отзыва Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово Начало: В посёлке Старожилово 2 750 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 16 отзывов Популярное предложение Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани 5 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми Начало: На улице Почтовой от 4 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах Начало: на Соборной площади 3 950 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину 4 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 10 отзывов Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами» Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов Начало: Памятник ленину, площадь ленина 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 1 отзыв Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов Начало: На ул. Краснорядская 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей Начало: На улице Почтовая 3 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 30 отзывов Рязань сквозь столетия: история и архитектура Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 46 отзывов Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое Начало: Ул. Соборная, 16 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории Начало: Улица Соборная, 16, Рязань Расписание: Ежедневно, в любое время 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по договорённости 6 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Несколько историй о любви в Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по предварительной договорённости с гидом от 4 000 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 25 отзывов «Коллекция красоты» Рязани Начало: Почтовая 64 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32 Расписание: Ежедневно 7 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд) Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва Грибная экскурсия Начало: Почтовая, 64 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Кремль со стихами Есенина Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России» Начало: Ул. Соборная, д. 16 Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00 4 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Легенды и истории сквозь века Начало: Ул. Почтовая, д. 49 3 500 ₽ за всё до 10 чел.