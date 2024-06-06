Пешие экскурсии-прогулки в Рязани с экскурсоводом

Найдено 50 экскурсий в категории «Пешеходные» в Рязани, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
140 отзывов
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
271 отзыв
Переславль Рязанский 17 века: Историческая прогулка со стрельцом
Вас ждет уникальное путешествие во времени по древним улицам Рязани с экспертом эпохи стрельцов
Начало: Пл. Соборная
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Рязанские истории любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Рязанские истории любви: индивидуальная экскурсия по городу
Вас ждет увлекательное путешествие по страницам романтической истории Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны
Начало: Соборная площадь
Завтра в 08:30
21 июня в 13:00
3 500 за всё до 8 чел.
Легенды и байки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
26 отзывов
Легенды и байки Рязани: экскурсия по историческим анекдотам
Исследуйте Рязань через увлекательные истории и анекдоты, связанные с древними улицами и памятниками
Начало: На ул. Свободы
10 июня в 09:30
11 июня в 12:00
4 800 за всё до 8 чел.
Таинственные места губернской Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
100 отзывов
Таинственные места Рязани: погружение в историю города
Загляните в прошлое Рязани: тайны старинных домов и парков ждут вас в увлекательной экскурсии по губернскому городу
Начало: Центральный вход библиотеки ИМ.М. Горького
24 июня в 16:00
26 июня в 16:30
4 000 за всё до 10 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
111 отзывов
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани: знания и развлечения
Захватывающая квиз-прогулка по Рязани ждет вас! Погрузитесь в историю, решайте задачи и получайте призы
Начало: На Соборной улице
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 800 за всё до 6 чел.
Деревянная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Деревянная Рязань» - погружение в историю
Вас ждет увлекательное путешествие по деревянной Рязани, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Начало: На Первомайском проспекте
Завтра в 16:00
21 июня в 13:00
4 200 за всё до 10 чел.
Купеческая Рязань в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
15 отзывов
Купеческая Рязань в мини-группе
Откройте для себя тайны Рязанского Арбата на экскурсии по Почтовой улице! Погрузитесь в атмосферу купеческой Рязани и узнайте её историю
Начало: На ул. Почтовая
Сегодня в 16:30
Завтра в 12:00
800 за человека
Всё о Рязани в самом сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Всё о Рязани в самом сердце города»
Погрузитесь в историю Рязани: от Евпатия Коловрата до Есенина. Уникальная пешеходная экскурсия ждет вас
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
3 700 за всё до 9 чел.
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500 за всё до 5 чел.
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
42 отзыва
Авторская прогулка по эпохам Рязани с рэп-музыкантом
Добраться до сути города через его историю, архитектуру и стихи - культовые и современные
Начало: Почтовая 64. Памятник Ленину
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 15 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Чем в Рязани угощают: гастрономическая прогулка
Погрузитесь в мир рязанских вкусов и ароматов, открывая истории старинных улиц и местных деликатесов
Начало: В Новослободском сквере
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 300 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
Знакомство с Рязанью
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
76 отзывов
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700 за человека
Квест по усадьбе фон Дервиза в посёлке Старожилово
🚶 Пешая
Квест
4.5 часа
2 отзыва
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750 за человека
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Популярное предложение
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 800 за всё до 4 чел.
Интерактивная прогулка по нетуристической Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Интерактивная прогулка по исторической Рязани с загадками
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ожидающие быть раскрытыми
Начало: На улице Почтовой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 4 300 за всё до 5 чел.
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Грибы с глазами»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
10 отзывов
Экскурсия-квест в Рязани: загадочные «Грибы с глазами»
Встречайте грибных жителей Рязани в увлекательной экскурсии-квесте, полной открытий и фото-моментов
Начало: Памятник ленину, площадь ленина
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по Торговым рядам в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Интерактивная экскурсия по историческим Торговым рядам Рязани
Погрузитесь в атмосферу Старой Рязани, решая загадки и узнавая увлекательные истории Торговых рядов
Начало: На ул. Краснорядская
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Рязань: истории и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700 за всё до 10 чел.
Рязань сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Рязань сквозь столетия: история и архитектура
Прогулка по центральным улочкам Рязани, начиная с XI века и до сегодняшнего дня. Откройте для себя архитектурные шедевры и знаменитых личностей
Начало: Улица Почтовая, 49, Рязань
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00
18 июня в 10:00
19 июня в 16:00
4 000 за всё до 10 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Древняя, но юная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 8 чел.
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Рязань - душа России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории
Начало: Улица Соборная, 16, Рязань
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Улочки и закоулки: изнанка парадной Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
6 000 за всё до 15 чел.
Несколько историй о любви в Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Несколько историй о любви в Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по предварительной договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 15 чел.
«Коллекция красоты» Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
«Коллекция красоты» Рязани
Начало: Почтовая 64
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Древние храмы Рязани: погружение в историю и культуру
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по древним храмам Рязани, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия по «Торговым рядам» и Хлебной площади
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Интерактивная экскурсия: Торговые ряды и Хлебная площадь Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с увлекательным квиз-туром по Торговым рядам и Хлебной площади. Памятные призы гарантированы
Начало: Ул. Краснорядская, 2 (Красный ряд)
Расписание: Любой день, с 10:00 до 19:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
2 800 за всё до 10 чел.
Грибная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Грибная экскурсия
Начало: Почтовая, 64
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
Начало: Ул. Соборная, д. 16
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 300 за человека
Легенды и истории сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Легенды и истории сквозь века
Начало: Ул. Почтовая, д. 49
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
Завтра в 08:00
10 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Отличная экскурсия, спасибо большое Анастасии!!! Очень душевный гид и отличный рассказчик, спасибо.
  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Деревянная Рязань
    Большое спасибо Валентину за знакомство с городом, его историей и современностью. Несколько дней ходили этими маршрутами, но сами не только не
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    знали историю очаровательных купеческих домиков с резными наличниками, но половину даже не замечали! Но стоило только заглянуть с увлеченным своим делом знатоком истории в какой-то дворик, завернуть за угол, как взгляду сразу открывалась совсем другая Рязань: трогательная, беззащитная, которая, к сожалению, ускользает от нас…

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
    Замечательная экскурсия! Яркая, эмоциональная подача материала. Очень грамотная и выразительная речь! Интересно будет всем
  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Знакомство с Рязанью
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
    Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • В
    Виктория
    24 мая 2024
    Купеческая Рязань в мини-группе
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми домами купцов, послушали истории зданий, постояли на нулевом километре. Всё понравилось! Спасибо большое)
    Очень приятная девушка! Рассказывает отлично, настроение на 100 баллов после экскурсии. В солнечную погоду полюбовались красивыми

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Рязань: факты, люди, легенды
  2. Вот это Рязань! Экскурсия для открытий
  3. Рязань: история, мифы и легенды
  4. Переславль Рязанский 17 века. Прогулка со стрельцом
  5. Рязанские истории любви
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Пешеходные" можно забронировать 50 экскурсий и билетов от 500 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 1736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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