14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Есенин, Паустовский, Салтыков-Щедрин и другие: узнать, как связаны с Рязанью великие люди России

Ксения
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Ксения – представитель гидов
История любого города — это не только дома, но и люди, населяющие их.

На этой романтической прогулке вы увидите места жизни выдающихся русских людей разных эпох.

Вы не только узнаете о том, имена каких знаменитостей связаны с тем или иным домом, но и услышите глубоко личные истории их быта и любви.

Наш город был свидетелем расставаний и встреч, несчастной любви и трогательных взаимоотношений.

Есенин, Паустовский, Салтыков (еще пока без двойной фамилии) станут героями нашей романтичной прогулки.

И, конечно, не только они!
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Продолжительность 1.5 часа
До 20 человек
Встреча Соборная площадь
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У этой экскурсии14 отзывов
4.93
Рязанские истории любви
Рязанские истории любви

Программа

Мы прогуляемся по центральным улицам города, богатых старинной застройкой: Соборной, Семинарской, Астраханской, Николодворянской.

  • Я расскажу, каким образом певец Мещеры Паустовский попал в Рязань и кем была его рязанская муза.
  • Вы узнаете, какая из знаменитых рязанских достопримечательностей связана с именем женщины, которой Есенин посвятил свои самые пронзительные и нежные стихи о любви.
  • Увидите школу, в которой учился знаменитый советский поэт, написавший, пожалуй, самое знаменитое фронтовое стихотворение о любви, и услышите историю его личной драмы.
  • На улице Николодворянской находится дом, служивший когда-то резиденцией вице-губернатора. В нем жил М. Е. Салтыков-Щедрин, трудившийся два года на этой должности. Кого любил этот суровый и беспощадный сатирик? Кем была его спутница жизни? Об этом я расскажу на экскурсии.
  • Еще о паре весьма драматических историй я, пожалуй, умолчу, оставлю их для нашей встречи.

В результате вы узнаете, какие известные люди связаны с Рязанью, узнаете неожиданные детали их биографий и романтические истории их личной жизни.

Рязанские истории любви
Рязанские истории любви
Рязанские истории любви
Рязанские истории любви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Соборная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Я представляю туристическо-образовательный проект. Каждому нашему мероприятию и экскурсии предшествует серьезная работа с фактическим материалом, проверенными источниками и архивными данными. Мы верим, что познание своей истории, традиций, да и просто прогулка по городу или поездка за город могут быть атмосферными и нескучными.
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Эмоции и воспоминания исключительно позитивные. Ксения просто молодец - очень грамотно, эмоционально, тактично и профессионально рассказала нам о рязанских историях любви. Очень необычная и интересная экскурсия, неожиданно узнали много нового. Очень приятный , грамотный и эрудированный гид, знающий гораздо больше, чем предполагает формат экскурсии, масса интересных фактов и эмоций. Получили огромное удовольствие и по-новому взглянули на некоторые известные личности. Очень рекомендуем! Спасибо, Ксения!
Галина и Сергей
27 октября 2019
Превосходное владение материалом. Эмоционально и грамотно Ксения работает с группой, она просто влюбила нас в свой город.. Все прошло на высшем уровне.
2 сентября 2019
В абсолютном восторге от экскурсии! После нее дополнилось представление о Паустовском, Есенине, Врубеле, Салтыкове-Щедрине. Это самое прекрасное, что только может дать экскурсия - яркие, живые образы людей, про которых рассказывал экскурсовод. У Ксении это прекрасно получается, она отличный рассказчик, не перегружает датами, сухими фактами. Ни разу за 1,5 часа я не потеряла концентрации, совершенно не устала. Пока мы совершали переходы от точки до точки, очень приятно общались с Ксенией, она отвечала на вопросы о городе, истории, которые и не касались темы экскурсии. После прогулки Ксения показала, куда еще можно пойти, чтобы насладиться видами деревянных домов. Я прошла по этому маршруту, осталась в восторге!

Еще понравилось, что Ксения цитирует фрагменты из писем героев экскурсии, это тоже помогает составить о них впечатление.
Если еще раз окажусь в Рязани, обязательно возьму и другую экскурсию Ксении!
26 августа 2019
Прекрасная экскурсия от влюблённого в своё дело человека! Во время экскурсии экскурсовод использовала различные фото материалы, чтобы показывать историческое развитие города и сравнивать с его современным видом. Само историческое повествование было очень интересным и точно не затянутым или скучным! Получили массу положительных эмоций и впечатлений! Спасибо большое!
22 мая 2019
Прекрасная экскурсия. Впервые была настолько оригинальная возможность познакомиться с историей города, а путешествую я немало. Ксения рассказывает проникновенно, на истории про Есенина я не удержалась от слёз.
9 декабря 2018
Экскурсия понравилась, интересно, необычно, познавательно. Экскурсовод Ксения сама увлечён и передаёт слушателям информацию с душой, спасибо большое.
25 ноября 2018
Ксения очень грамотно и интересно провела экскурсию. Очень понравилось то, что Ксения знает факты и места, которые не входят в ряд общеизвестных и привычных.
2 июля 2018
Большое спасибо Ксении за замечательную экскурсию! Всегда приятно встретить человека, который любит свою работу и делает ее с душой. Было интересно, познавательно и не шаблонно.
10 мая 2018
Ксения - прекрасный гид, в восторге остались все гости (Москва, Тула, Германия). Нашла подход и интересные факты для каждого, экскурсия состояла из познавательных историй, а не просто пересказ учебника! Получили несравненное удовольствие!
Ирина
9 апреля 2018
Замечательная экскурсия! Рекомендую.
Ещё 4 отзыва

Ксения проводит ещё 1 экскурсию

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