14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В абсолютном восторге от экскурсии! После нее дополнилось представление о Паустовском, Есенине, Врубеле, Салтыкове-Щедрине. Это самое прекрасное, что только может дать экскурсия - яркие, живые образы людей, про которых рассказывал экскурсовод. У Ксении это прекрасно получается, она отличный рассказчик, не перегружает датами, сухими фактами. Ни разу за 1,5 часа я не потеряла концентрации, совершенно не устала. Пока мы совершали переходы от точки до точки, очень приятно общались с Ксенией, она отвечала на вопросы о городе, истории, которые и не касались темы экскурсии. После прогулки Ксения показала, куда еще можно пойти, чтобы насладиться видами деревянных домов. Я прошла по этому маршруту, осталась в восторге!



Еще понравилось, что Ксения цитирует фрагменты из писем героев экскурсии, это тоже помогает составить о них впечатление.

Если еще раз окажусь в Рязани, обязательно возьму и другую экскурсию Ксении!