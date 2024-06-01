1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Велопрогулка к Мещерским озерам
Прочувствовать глубину и красоту Мещерского края, услышать его истории и пройти тропами Паустовского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза
В интерактивном формате исследовать атмосферное место с постройками 19 века
Начало: В Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
4.5 часа
Интерактивный квест по усадьбе фон Дервиза в Старожилово: 8 этапов приключений
Получите приветственное письмо с заданием и сундук-помощник, чтобы отправиться в увлекательное путешествие по усадьбе фон Дервиза в Старожилово
Начало: В посёлке Старожилово
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
2 750₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
В гости к природе: из Рязани в Окский заповедник
Приглашаем в путешествие по Окскому заповеднику: встреча с уникальной флорой и фауной, вдохновляющие пейзажи и чистый воздух
Начало: Возле ТРЦ «Круиз»
Завтра в 14:00
16 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Святыни Старой Рязани, легенды и тайны древнего городища
Вдохновляющая прогулка по русским Помпеям с человеком, переехавшим сюда из столицы ради мечты
Начало: У храма Преображения Господня на Старой Рязани
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городище Старая Рязань и село Исады (на вашем авто)
Познакомиться с тысячелетней историей Рязанщины и насладиться дивными видами
Начало: На Соборной площади
12 июня в 11:00
19 июня в 11:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шедевры глубинки: затерянные сокровища Рязанской области - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир архитектурных и исторических сокровищ Рязанской области. Откройте для себя неизведанные уголки и легенды
Начало: На пл. Победы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Окский заповедник - к журавлям и зубрам
Отправляйтесь в Окский заповедник в Рязани! В группе до 3 человек вы увидите журавлей и зубров, прогуляетесь по лесу и посетите Музей сельского быта
Начало: На Соборной площади
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Экскурсия в Константиново - на родину поэта С.А. Есенина
Погрузитесь в атмосферу есенинских мест. Узнайте больше о жизни и творчестве великого поэта, посетив его родное село Константиново
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: 3, 7 января
15 июня в 10:30
30 июня в 09:30
4 750₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Усадьба С.Н. Худекова в Рязани: история, парк и мастер-класс гончара
Погрузитесь в историю усадьбы С.Н. Худекова, насладитесь красотой парка и станьте участником мастер-класса гончара
Начало: Ул. Гагарина 106, город Липецк
Расписание: Среда и четверг с 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Рязанский Стоунхендж и Старая Рязань
Полюбоваться просторами окской поймы, помедитировать и прикоснуться к исполинскому Алатырь-камню
Начало: На площади Театральная
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 1185010 665₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
К журавлям и зубрам
Начало: Пл. Соборная. триумфальная арка
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
10 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBulakh1 июня 2024Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
- ННаталья28 мая 2024Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить
- ААлексей28 мая 2024Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!
- ЮЮрий27 мая 2024Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ООльга21 мая 2024Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)
- ММила20 мая 2024Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую
- ИИрина17 мая 2024Классная экскурсия! Очень красивые места. Последовательное и занимательное изложение, учли наши пожелания по передвижению на нашем авто (было холодно, и очень актуально согреться).
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Рязани и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август