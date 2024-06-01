B Bulakh Путешествие в Есенинскую Русь Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))

Н Наталья В Окский заповедник - к журавлям и зубрам читать дальше общий язык с ребенком 10 лет, который не видел такого количества комаров:) Целый день прошел, как в компании давно знакомого человека, поэтому было очень комфортно. Побывали в доме, где родился Циолковский, увидели журавлей, зубров, немного прошлись по эко-тропе (была весна и было много воды еще), восхитил дом-музей сельского быта, где все можно потрогать, обо всем узнать и спросить, очень интересно!!! Спасибо Елене за компанию! Замечательная экскурсия в последний день пребывания на Рязанской земле. Спасибо Елене за интереснейший рассказ, за гибкость в планах, умении находить

А Алексей Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза Все понравилось, экскурсия супер! Отлично провели время! Приедем еще!

Ю Юрий В Константиново - на родину поэта С.А. Есенина читать дальше стояла другая группа и ее экскурсовод громко говорил отвлекать внимание. Жто было некомфортно. Считаю что экскурсионные группы надо разводить по времени и местам. Увидели дом Есенина, храм где его крестили, школу куда он ходил. Окунулись в историю. Во время экскурсии в музее, рядом

Д Дмитрий Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле) Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.

О Ольга Старожилово: экскурсия в усадьбу фон Дервиза читать дальше и возможности «пообщаться» с лошадьми, я получила порцию вдохновения и о текущей деятельности, которую ведут девушки - о восстановлении усадьбы их собственными силами! Здорово, что есть такие неравнодушные и искренне любящие своё дело люди! Огромное спасибо Маргарите за экскурсию! Помимо истерической справки, рассказов о личности фон Дервиза и архитектурных особенностях усадьбы (не только конезавода)

М Мила Велопрогулка к Мещерским озерам Большое спасибо за нашу велопрогулку, принимали участие все семьёй 2 ребенка (3,5 года и 5 лет) детям очень понравилось, хотят ещё. Евгений очень коммуникабельный и приятный человек, грамотный гид, видно, что человек любит свой родной край.

О Ольга Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле) Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.

И Ирина Велопрогулка к Мещерским озерам Заказывали экскурсию у Евгения, все очень понравилось, был выбран интересный маршрут с очень красивыми видами. Рекомендую