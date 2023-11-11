Хотите увидеть самое главное в Рязани за несколько часов, да еще и на автобусе? Тогда эта обзорная экскурсия по Рязани для Вас!

Главные достопримечательности города, такие как Рязанский Кремль и Успенский собор, площадь Ленина и дворец XIX века (дом Г. Рюмина) в этой программе. Уникальные рязанские «фишки» в виде деревянного терема в Городском парке, «грибов с глазами», а также памятник Евпатию Коловрату не останутся без внимания.

У Вас будет возможность погулять на территории Рязанского Кремля и ознакомиться с особенностями этой крепости, а также насладиться живописный пейзажем, находясь на высоком земляном валу, - Кремль расположен на холме, в месте, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж.

Главное архитектурное достояние городе - Успенский собор. Во время внешнего осмотра Вы сможете насладиться ювелирной белокаменной "кружевной" резьбой, а также узнать историю создания этого шедевра "нарышкинского барокко" в конце XVII века архитектором Яковом Бухвостовым.