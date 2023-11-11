Краткая обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Краткая обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Краткая обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Краткая обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Краткая обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля

Что вас ожидает:

  • Рязанский Кремль
  • Успенский собор
  • Площадь Ленина
  • Городской парк
  • Памятник Евпатию Коловрату
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 12 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Хотите увидеть самое главное в Рязани за несколько часов, да еще и на автобусе? Тогда эта обзорная экскурсия по Рязани для Вас!

Главные достопримечательности города, такие как Рязанский Кремль и Успенский собор, площадь Ленина и дворец XIX века (дом Г. Рюмина) в этой программе. Уникальные рязанские «фишки» в виде деревянного терема в Городском парке, «грибов с глазами», а также памятник Евпатию Коловрату не останутся без внимания.

У Вас будет возможность погулять на территории Рязанского Кремля и ознакомиться с особенностями этой крепости, а также насладиться живописный пейзажем, находясь на высоком земляном валу, - Кремль расположен на холме, в месте, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж.

Главное архитектурное достояние городе - Успенский собор. Во время внешнего осмотра Вы сможете насладиться ювелирной белокаменной "кружевной" резьбой, а также узнать историю создания этого шедевра "нарышкинского барокко" в конце XVII века архитектором Яковом Бухвостовым.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 10:05
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура
Кремль
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