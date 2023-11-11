Что вас ожидает:
- Рязанский Кремль
- Успенский собор
- Площадь Ленина
- Городской парк
- Памятник Евпатию Коловрату
Чем за 12 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Хотите увидеть самое главное в Рязани за несколько часов, да еще и на автобусе? Тогда эта обзорная экскурсия по Рязани для Вас!
Главные достопримечательности города, такие как Рязанский Кремль и Успенский собор, площадь Ленина и дворец XIX века (дом Г. Рюмина) в этой программе. Уникальные рязанские «фишки» в виде деревянного терема в Городском парке, «грибов с глазами», а также памятник Евпатию Коловрату не останутся без внимания.
У Вас будет возможность погулять на территории Рязанского Кремля и ознакомиться с особенностями этой крепости, а также насладиться живописный пейзажем, находясь на высоком земляном валу, - Кремль расположен на холме, в месте, где река Лыбедь впадает в реку Трубеж.
Главное архитектурное достояние городе - Успенский собор. Во время внешнего осмотра Вы сможете насладиться ювелирной белокаменной "кружевной" резьбой, а также узнать историю создания этого шедевра "нарышкинского барокко" в конце XVII века архитектором Яковом Бухвостовым.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Суббота в 10:05Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.2 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.