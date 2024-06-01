Экскурсии по Кремлю Рязани

Найдено 8 экскурсий в категории «Кремль» в Рязани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древние храмы Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«В первую очередь перенесёмся во времена основания кремля Переяславля-Рязанского, поговорим о его необычном расположении и первых князьях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900 за всё до 8 чел.
Знакомство с Рязанью
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
76 отзывов
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
«Прогуливаясь по улицам исторического центра, дойдём до кремля и полюбуемся архитектурой: грандиозным Успенским собором, трёхэтажным Дворцом Олега и действующим монастырём 14-го века»
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700 за человека
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
«Вы разберетесь в загадке «двух Рязаней» — я расскажу, как в Средние века на месте современного кремля была мощная деревянная крепость, надежно защищавшая город от врагов, а сам он назывался тогда Переяславль-Рязанский»
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950 за всё до 10 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
«Кремль — без сомнения, самая главная достопримечательность Рязани»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
Начало: Ул. Соборная, д. 16
«Что вас ожидает: Мы посетим Соборную площадь, территорию кремля и Спасо-Преображенского монастыря, осмотрим Успенский собор XVII века»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 300 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
«По мнению многих жителей и гостей Рязани, главной достопримечательностью здесь является Рязанский Кремль»
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Знакомство с Рязанью
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
    Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая!
  • А
    Александр
    25 мая 2024
    Древние храмы Рязани
    Всё отлично.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
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    умеющий держать внимание всей группы!!! Любящий свой город. Экскурсия длилась 2 часа, было холодно, но это никак не испортило впечатлений, время пролетело, потому что было интересно. Каждое слово осталось в памяти. Долго потом вспоминали и пересказывали то, что узнали. Спасибо Вам большое!

  • К
    Конушева
    4 мая 2024
    Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
    Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
  • О
    Оксана
    2 мая 2024
    Кремль со стихами Есенина
    Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
  • Д
    Денис
    30 апреля 2024
    Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
    Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.
  • А
    Алена
    14 марта 2024
    Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
    Спасибо большое экскурсоводу Ольге за подробную интереснейшую экскурсию, дополнительные материалы и рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Кремль»

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  5. Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
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  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Кремль" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 229 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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