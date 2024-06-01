А Анастасия Знакомство с Рязанью Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊

Т Татьяна Экскурсия по Рязанскому кремлю + подъём на Соборную колокольню Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!

А Александр Древние храмы Рязани Всё отлично.

Е Елена Знакомство с Рязанью Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!

Н Нина Знакомство с Рязанью читать дальше умеющий держать внимание всей группы!!! Любящий свой город. Экскурсия длилась 2 часа, было холодно, но это никак не испортило впечатлений, время пролетело, потому что было интересно. Каждое слово осталось в памяти. Долго потом вспоминали и пересказывали то, что узнали. Спасибо Вам большое! На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,

К Конушева Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России» Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.

Ю Юлия Кремль со стихами Есенина Замена экскурсовода. Считаю это неправильным

О Оксана Кремль со стихами Есенина Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!

Д Денис Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России» Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.