1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия «Древние храмы Рязани» с профессиональным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани, изучая величие древних храмов и живописную набережную
Начало: Около собора Бориса и Глеба
«Следом погуляете по уютной набережной и впечатлитесь видом на Рязанский Кремль, где находится одна из высочайших колоколен России»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Историческая экскурсия по Рязанскому кремлю с видом с колокольни
Погрузитесь в эпоху князей и святых Рязани, исследуя древние соборы и поднимаясь на звонницу для незабываемых видов
Начало: Площадь перед Соборной колокольней
«В первую очередь перенесёмся во времена основания кремля Переяславля-Рязанского, поговорим о его необычном расположении и первых князьях»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5 900₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
«Прогуливаясь по улицам исторического центра, дойдём до кремля и полюбуемся архитектурой: грандиозным Успенским собором, трёхэтажным Дворцом Олега и действующим монастырём 14-го века»
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рязанский кремль - сердце тысячелетнего города
Прогулка по Рязанскому кремлю и его окрестностям с рассказом о значимых фактах истории, архитектуре и знаменитых рязанцах
Начало: на Соборной площади
«Вы разберетесь в загадке «двух Рязаней» — я расскажу, как в Средние века на месте современного кремля была мощная деревянная крепость, надежно защищавшая город от врагов, а сам он назывался тогда Переяславль-Рязанский»
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
3 950₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
«Кремль — без сомнения, самая главная достопримечательность Рязани»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Смарт-экскурсия «Рязанский кремль - жемчужина России»
Начало: Ул. Соборная, д. 16
«Что вас ожидает: Мы посетим Соборную площадь, территорию кремля и Спасо-Преображенского монастыря, осмотрим Успенский собор XVII века»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
4 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
«По мнению многих жителей и гостей Рязани, главной достопримечательностью здесь является Рязанский Кремль»
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 июня 2024Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
- ТТатьяна27 мая 2024Спасибо большое Ирине за экскурсию 11 мая! Экскурсия очень понравилась, узнали историю основания Кремля, посетили храмы с подробным рассказом об архитектуре, храмовой символике, иконографиии. Ирина профессионал своего дела и прекрасный рассказчик! Экскурсия, сделанная с любовью🫶🏻рекомендуем к посещению!
- ААлександр25 мая 2024Всё отлично.
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
- ННина20 мая 2024На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
- ККонушева4 мая 2024Замечательная экскурсия. Доброжелательный, очень внимательный экскурсовод Богдан. Интересно, познавательно!!! Спасибо.
- ЮЮлия3 мая 2024Замена экскурсовода. Считаю это неправильным
- ООксана2 мая 2024Гид Александр отлично провел экскурсию по городу. Прекрасно знает историю и не только Рязани. Потрясающе читает стихи С. А. Есенина и свои!
- ДДенис30 апреля 2024Понравилась экскурсия по центру Рязани с Богданом. Сама экскурсия хорошо спланирована, интересно рассказана, а экскурсовод ответит на любые вопросы про город. Также посоветует что еще посмотреть в городе, где поесть, где погулять. Советую экскурсии с Богданом.
- ААлена14 марта 2024Спасибо большое экскурсоводу Ольге за подробную интереснейшую экскурсию, дополнительные материалы и рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Кремль»
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