Прогулка будет проходить по кремлёвскому парку и холму, где возник город в 1095 году. Мы узнаем основные моменты из истории, проникнем в тайну его прежнего названия и узнаем как выглядела крепость в 15-16 веках.

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Описание