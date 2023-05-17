Прогулка будет проходить по кремлёвскому парку и холму, где возник город в 1095 году.
Мы узнаем основные моменты из истории, проникнем в тайну его прежнего названия и узнаем как выглядела крепость в 15-16 веках.
Мы узнаем основные моменты из истории, проникнем в тайну его прежнего названия и узнаем как выглядела крепость в 15-16 веках.
Ближайшие даты:
17
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18
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Соборный парк
- Памятник князю Олегу
- Памятники Сергию Радонежскому
- Кремлёвский вал
- Успенский, Христорождественский, Архангельский соборы
- Глебовский мост
- Архиерейский двор
- Спасо-Преображенский монастырь
- Трубежная набережная
- Церковь Спаса на Яру
- Памятник Есенину
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Мы посетим могилу Я. П. Полонского «Мой костёр в тумане светит, искры гаснут на лету…», узнаем в каком кремлёвском здании жил К. М. Симонов «Жди меня и я вернусь…», прогуляемся к памятнику С. А Есенину, где я расскажу вам свои любимые стихотворения поэта, дополнив экскурсию стихотворениями собственного сочинения.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Транспорт
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Соборная, 16, коллонадаЗавершение: Памятник Есенину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа 20 минут 24 секундБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании