Н Наталья Прекрасная экскурсия! Такая душевная прогулка с гидом. Узнали очень много интересного, не только о Рязани, но и об истории, о традициях о религии. Гуляли и слушали. Очень рекомендуем Алексея. С удовольствием пойдем еще раз.

Ю Юлия Великолепный, интеллектуальный, знающий свое дело молодой экскурсовод, искренне любящий свой город, архитектуру и путешественников. Готов делиться не только шаблонными знаниями, но и личным опытом, не написанными в учебниках данными и рассказами очевидцев. Рекомендую!

Б Благадир Впечатления от экскурсии только положительные. Экскурсовод рассказывал интересно, с душой и любовью к истории родного края. Узнали множество фактов о древней Рязани, её соборах и легендах, связанных с этими местами. Территория ухоженная, виды на реку и город потрясающие, а архитектура просто завораживает. Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив чувство гордости за богатое наследие России.

Юрий Гид, хорошо владеющий материалом по экскурсии; грамотно отвечает на все дополнительные вопросы по теме экскурсии;контактный и доброжелательный; прислушивается к просьбам экскурсантов в части темпа ходьбы и небольшой корректировки маршрута. Общая оценка "отлично"! Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

В Виктор Хорошая экскурсия, все вовремя.

ГИД Алексей прекрасно владеет материалом, знает много интересных фактов.

Кремль прекрасен, виды великолепные.

Печально, что у туристов в Рязани по сути нет выбора по экскурсиям: либо экскурсия индивидуальная, но дорогая, а более экономные по цене групповые экскурсии проводятся только в выходной день.

Л Лаврентьева Очень понравилась Рязань, Кремль, история и рассказ нашего гида Алексея. Огромное спасибо!

Шевелева Чудесно погуляли по территории Рязанского кремля и его окрестностям! Я узнала много нового! Алексей прекрасный рассказчик и комфортный в общении человек! Экскурсию буду рекомендовать друзьям.

Евгения Алексей, спасибо Вам огромное за познавательную экскурсию и за то,что учли наше пожелание! Алексей-профессиональный экскурсовод, историк. На все вопросы отвечал, объяснял, никуда не торопился. Было ёмко, очень интересно, маршрут идеален для первого знакомства с городом! Рекомендую от всей души экскурсию с Алексеем

К Катя Благодарим Алексея за экскурсию по территории Кремля! Очень было интересно, познавательно и комфортно! Искренне рекомендуем!

С Светлана Алексей приятно провел экскурсию, изменял своё повествование в зависимости от нашего интереса, экскурсия была не нудной лекцией, а интересной и познавательной прогулкой. Спасибо.

Е Елена Были семьей с 4-мя детьми от 11-21. Остались довольны все. Не заучено и не скучно. Живенькая экскурсия в стиле разговора и общения.

А Анна Отличная экскурсия. Все лаконично и по существу. Без спешки. Особенно хочется отметить отличное знание исторических фактов, профессиональную проработку маршрута. На экскурсии были с детьми 11 и 15 лет, интересно было всем! Спасибо Алексею!

Г Галина Много нового и интересного узнали о земле Рязанской от экскурсовода Алексея. Очень тепло и интересно прошли 1,5 часа экскурсии. Рекомендуем воспользоваться его услугой.

Астрик Мы очень довольны прогулкой по Рязани с

Алексеем. Были компанией из 5 человек, понравилось всем. Темп прогулки, подача информации, сам рассказ про историю Рязани и ее интересные места, ответы на любые вопросы

- всё отлично!