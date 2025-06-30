Мои заказы

Начинается земля, как известно, от Кремля…

Рязанский кремль - это начало города, с которого стоит начать своё знакомство. Исследуйте архитектуру, узнайте историю и найдите рязанское счастье
Рязанский кремль - это сердце города, где началась его история.

Экскурсия позволит вам увидеть главные достопримечательности, такие как дворец князя Олега и Успенский собор. Узнаете о рязанских князьях и святых, а
также откроете для себя феномен Трубежной набережной. Встреча с Сергеем Есениным и другими известными рязанцами добавит экскурсии особый шарм. Не упустите шанс попробовать традиционные рязанские блюда и найти знаменитые грибы с глазами

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю Рязани
  • 🕌 Величественная архитектура
  • 🔍 Уникальные археологические находки
  • 🎭 Знакомство с рязанскими знаменитостями
  • 🍲 Традиционная кухня
  • 🌳 Прогулка по историческим местам
Что можно увидеть

  • Рязанский кремль
  • Дворец князя Олега
  • Успенский собор
  • Колокольня
  • Церковь Спаса на Яру

Описание экскурсии

  • Мы посетим основные кремлёвские локации и познакомимся с историей города, делая акценты на особо важных вехах.
  • Рассмотрим архитектуру дворца князя Олега, Успенского собора и колокольни.
  • Отправимся к древним раскопкам и поговорим об удачных находках.
  • Выясним всё про рязанских князей и святых.
  • Найдём, где прячется счастье в Рязани.
  • Столкнёмся с феноменом Трубежной набережной, у которой нет реки.
  • Поищем знаменитые грибы с глазами.
  • Поприветствуем Сергея Есенина и вспомним других знаменитых рязанцев — многие имена вас удивят.
  • Полюбуемся старинной церковью Спаса на Яру.
  • Поговорим о традиционной кухне и главных рязанских блюдах.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 1089 туристов
Я профессиональный историк и журналист, аккредитованный гид по Рязанской области. Практически всю жизнь прожил в Рязани, за исключением нескольких лет, когда учился в университете МГИМО. Преподаю, пишу, читаю, готовлю к
защите кандидатскую диссертацию. Но больше всего ценю живое человеческое общение и дорогие сердцу родные места. Проведение экскурсий для родни и знакомых с детства было моим хобби, теперь это вышло на новый уровень!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Н
Наталья
30 июн 2025
Прекрасная экскурсия! Такая душевная прогулка с гидом. Узнали очень много интересного, не только о Рязани, но и об истории, о традициях о религии. Гуляли и слушали. Очень рекомендуем Алексея. С удовольствием пойдем еще раз.
Дата посещения: 27 июня 2025
Ю
Юлия
30 окт 2025
Великолепный, интеллектуальный, знающий свое дело молодой экскурсовод, искренне любящий свой город, архитектуру и путешественников. Готов делиться не только шаблонными знаниями, но и личным опытом, не написанными в учебниках данными и рассказами очевидцев. Рекомендую!
Б
Благадир
5 окт 2025
Впечатления от экскурсии только положительные. Экскурсовод рассказывал интересно, с душой и любовью к истории родного края. Узнали множество фактов о древней Рязани, её соборах и легендах, связанных с этими местами. Территория ухоженная, виды на реку и город потрясающие, а архитектура просто завораживает. Экскурсия прошла на одном дыхании, оставив чувство гордости за богатое наследие России.
Юрий
Юрий
24 сен 2025
Гид, хорошо владеющий материалом по экскурсии; грамотно отвечает на все дополнительные вопросы по теме экскурсии;контактный и доброжелательный; прислушивается к просьбам экскурсантов в части темпа ходьбы и небольшой корректировки маршрута. Общая оценка "отлично"! Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
В
Виктор
11 сен 2025
Хорошая экскурсия, все вовремя.
ГИД Алексей прекрасно владеет материалом, знает много интересных фактов.
Кремль прекрасен, виды великолепные.
Печально, что у туристов в Рязани по сути нет выбора по экскурсиям: либо экскурсия индивидуальная, но дорогая, а более экономные по цене групповые экскурсии проводятся только в выходной день.
Л
Лаврентьева
5 сен 2025
Очень понравилась Рязань, Кремль, история и рассказ нашего гида Алексея. Огромное спасибо!
Шевелева
Шевелева
25 авг 2025
Чудесно погуляли по территории Рязанского кремля и его окрестностям! Я узнала много нового! Алексей прекрасный рассказчик и комфортный в общении человек! Экскурсию буду рекомендовать друзьям.
Евгения
Евгения
24 авг 2025
Алексей, спасибо Вам огромное за познавательную экскурсию и за то,что учли наше пожелание! Алексей-профессиональный экскурсовод, историк. На все вопросы отвечал, объяснял, никуда не торопился. Было ёмко, очень интересно, маршрут идеален для первого знакомства с городом! Рекомендую от всей души экскурсию с Алексеем
К
Катя
21 авг 2025
Благодарим Алексея за экскурсию по территории Кремля! Очень было интересно, познавательно и комфортно! Искренне рекомендуем!
С
Светлана
17 авг 2025
Алексей приятно провел экскурсию, изменял своё повествование в зависимости от нашего интереса, экскурсия была не нудной лекцией, а интересной и познавательной прогулкой. Спасибо.
Е
Елена
16 авг 2025
Были семьей с 4-мя детьми от 11-21. Остались довольны все. Не заучено и не скучно. Живенькая экскурсия в стиле разговора и общения.
А
Анна
13 авг 2025
Отличная экскурсия. Все лаконично и по существу. Без спешки. Особенно хочется отметить отличное знание исторических фактов, профессиональную проработку маршрута. На экскурсии были с детьми 11 и 15 лет, интересно было всем! Спасибо Алексею!
Г
Галина
10 авг 2025
Много нового и интересного узнали о земле Рязанской от экскурсовода Алексея. Очень тепло и интересно прошли 1,5 часа экскурсии. Рекомендуем воспользоваться его услугой.
Астрик
Астрик
9 авг 2025
Мы очень довольны прогулкой по Рязани с
Алексеем. Были компанией из 5 человек, понравилось всем. Темп прогулки, подача информации, сам рассказ про историю Рязани и ее интересные места, ответы на любые вопросы
- всё отлично!
М
Морозова
6 авг 2025
Экскурсия 6 августа 2025 года. Очень понравилось! Алексей рассказал всё обстоятельно и очень интересно. Знает историю и настоящее своего города на 5+! Большое спасибо!!!

Входит в следующие категории Рязани

