Еще несколько необычных экскурсий в Рязани

Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Рязанскому кремлю, где каждый камень хранит вековые тайны.
Вместе с личным гидом вы пройдете по историческим местам древнего города, узнаете о святом заступнике Рязани и читать дальшеуменьшить
тонкостях местного искусства.
Откроете для себя уникальные церкви и соборы, в том числе Кафедральный Успенский собор и церковь Святого Духа. Познакомитесь с жизнью рязанцев, их историческими прозвищами и увидите могилу Якова Полонского.
Экскурсия пешеходная, без скрытых расходов, с рекомендациями по лучшим местам для отдыха и культурного времяпровождения в Рязани
Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю. Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле. Рассмотрите необыкновенные по красоте Ильинский и Архангельский соборы и услышите историю храма Спаса-на-Яру и дворца Олега, самого большого гражданского здания кремля. А также посетите могилу великого русского поэта Якова Полонского.
Рязань и рязанцы
В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения. А также услышите, какими прозвищами местные гордятся до сих пор, кто такие «шиши» и как у рязанских грибов появились глаза. Раскроете, кто считается заступником нашей земли и где находятся его мощи, и оцените знаменитый памятник Есенину. В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи посетить.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Соборная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Рязани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2370 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 78 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
76
4
2
3
–
2
–
1
–
Светлана
Благодарим Андрея за интересную экскурсию, факты и развернутые ответы на дополнительные вопросы. Очень живо и конструктивно. Экскурсия проходила в вечернее время, в этом есть свой шарм. Отдельное спасибо за терпение и понимание, мы были с ребенком. С новым годом!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
10 мая погуляли с Андреем по Рязанскому Кремлю. Группа у нас получилась разношерстная - от 6-летнего юноши до 70+-летних девушек, да еще два подростка 14 и 17 лет, да еще читать дальшеуменьшить
и собака) У Андрея получилось заинтересовать всех. Самый юный в конце еще и получил вкусный приз! На любые вопросы Андрей давал развёрнутые ответы - исторические справки, касающиеся не только его родного города, но и всей истории России. Очень довольны экскурсией. Спасибо огромное экскурсоводу!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вячеслав
Профессиональный, эрудированный и опытный гид.
Вам был полезен этот отзыв?
Жанна
Очень понравилась экскурсия! Опытный экскурсовод Нина Николаевна провела замечательную экскурсию для нашей группы, рассказала много интресной информации об исторических событиях, происходивших в Рязани, быте местных жителей, известных людях, прославивих город. Грамотную речь Нины Николавны было слушать одно удовольствие! Ну а красивые виды Кремля и историчекой части города вызвали массу приятных впечатлений!) Однозначно рекомендую эту экскурсию к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Экскурсия понравилась. Андрей увлекательно и интересно вел экскурсию. Андрей владеет большой информацией и с желанием ею делится. Узнали много нового об истории города. Спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Андрей знающий экскурсовод, рассказывает любопытные исторические факты и истории.