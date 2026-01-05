Еще несколько необычных экскурсий в Рязани

Приглашаем вас на эксклюзивную экскурсию по Рязанскому кремлю, где каждый камень хранит вековые тайны.Вместе с личным гидом вы пройдете по историческим местам древнего города, узнаете о святом заступнике Рязани и

тонкостях местного искусства. Откроете для себя уникальные церкви и соборы, в том числе Кафедральный Успенский собор и церковь Святого Духа. Познакомитесь с жизнью рязанцев, их историческими прозвищами и увидите могилу Якова Полонского. Экскурсия пешеходная, без скрытых расходов, с рекомендациями по лучшим местам для отдыха и культурного времяпровождения в Рязани

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие во времени

Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю. Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле. Рассмотрите необыкновенные по красоте Ильинский и Архангельский соборы и услышите историю храма Спаса-на-Яру и дворца Олега, самого большого гражданского здания кремля. А также посетите могилу великого русского поэта Якова Полонского.

Рязань и рязанцы

В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения. А также услышите, какими прозвищами местные гордятся до сих пор, кто такие «шиши» и как у рязанских грибов появились глаза. Раскроете, кто считается заступником нашей земли и где находятся его мощи, и оцените знаменитый памятник Есенину. В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.