Еще несколько необычных экскурсий в Рязани

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю. Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле. Рассмотрите необыкновенные по красоте Ильинский и Архангельский соборы и услышите историю 📖 храма Спаса-на-Яру и дворца Олега, самого большого гражданского здания кремля. А также посетите могилу великого русского поэта Якова Полонского.

Рязань и рязанцы

В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения. А также услышите, какими прозвищами местные гордятся до сих пор, кто такие «шиши» и как у рязанских грибов появились глаза. Раскроете, кто считается заступником нашей земли и где находятся его мощи, и оцените знаменитый памятник Есенину. В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи 🖼 посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.