Еще несколько необычных экскурсий в Рязани

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Кремль — сердце Рязани

Погулять по старинным улочкам, полюбоваться чудесными храмами и подышать «воздухом истории»

Андрей
Андрей – Гид из Рязани
Вы оцените главные достопримечательности 🏛️ Рязани и узнаете, чем она отличается от других известных русских городов, кто является ее святым заступником и в чем секрет местной матрешки.

А также услышите, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-30 человек

  • 30002 700 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Кремль — сердце Рязани
Кремль — сердце Рязани

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы погуляете по древнейшей части города — Рязанскому кремлю. Раскроете тайны Кафедрального Успенского собора и церкви Святого Духа, построенной в редком двухшатровом стиле. Рассмотрите необыкновенные по красоте Ильинский и Архангельский соборы и услышите историю 📖 храма Спаса-на-Яру и дворца Олега, самого большого гражданского здания кремля. А также посетите могилу великого русского поэта Якова Полонского.

Рязань и рязанцы
В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» — вы узнаете, как родились эти определения. А также услышите, какими прозвищами местные гордятся до сих пор, кто такие «шиши» и как у рязанских грибов появились глаза. Раскроете, кто считается заступником нашей земли и где находятся его мощи, и оцените знаменитый памятник Есенину. В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи 🖼 посетить.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Начало и место завершения
🚩 на площади Соборная
Кремль — сердце Рязани
Кремль — сердце Рязани
Кремль — сердце Рязани
Кремль — сердце Рязани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей, я живу в Рязани почти 50 лет, восемь из них работаю гидом. С радостью покажу вам главные и тайные места родного города и расскажу о них интересные факты.
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