Насыщенная историей кольцевая экскурсия, позволяющая полюбоваться архитектурой города, узнать особенности и удивляющие факты о рязанцах. В ходе нашей исторической прогулки встретимся с «косопузыми» и окунемся в традиционные народные промыслы. Рязань — это не просто точка на карте! Она особенная. Многогранная. Историческая. И по-своему великая.

Описание

Путешествие по следам величавших героев, искусных зодчих, влиятельных купцов, талантливых поэтов, гениальных ученых, храбрых первооткрывателей и других замечательных людей, а также знаковым местам Рязанской земли. Наши земляки умели создавать прекрасное разными способами. Например, Яков Петрович Полонский известный русский литератор и поэт творил буквально гениальные мелодии из слов, в последствие ставшие в действительности любимыми романсами. А представители купечества множество сил и средств вкладывали в развитие городского хозяйства, таким был Сергей Живаго. Род Рюминых активно занимался благотворительностью и просвещением. Далее уделим внимание «Летнему клубу благородного собрания» чьи светские рауты не могли остаться без восхищения. Тут уже даже у «Грибов с глазами» не остаётся шансов не удивиться. Наслаждались природной красой Мещерой дали знаменитые писатели Паустовский и Гайдар. Их выступления вошли историю нашего города. Практически каждое здание «Астраханской» улицы таит в себе удивительные истории и факты.