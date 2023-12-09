Легенды и истории сквозь века

Индивидуальная экскурсия в Рязани
Насыщенная историей кольцевая экскурсия, позволяющая полюбоваться архитектурой города, узнать особенности и удивляющие факты о рязанцах.

В ходе нашей исторической прогулки встретимся с «косопузыми» и окунемся в традиционные народные промыслы. Рязань — это не просто точка на карте! Она особенная. Многогранная. Историческая. И по-своему великая.
Легенды и истории сквозь века
Легенды и истории сквозь века
Легенды и истории сквозь века
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Деревянную архитетуру
  • Здания в стиле модерн и классицизм
  • Арт-обьекты (памятник Косопузу, скульптуры грибам с глазами, студенты, памятник воздушному шару, аллею путешественников)

Описание

Путешествие по следам величавших героев, искусных зодчих, влиятельных купцов, талантливых поэтов, гениальных ученых, храбрых первооткрывателей и других замечательных людей, а также знаковым местам Рязанской земли. Наши земляки умели создавать прекрасное разными способами. Например, Яков Петрович Полонский известный русский литератор и поэт творил буквально гениальные мелодии из слов, в последствие ставшие в действительности любимыми романсами. А представители купечества множество сил и средств вкладывали в развитие городского хозяйства, таким был Сергей Живаго. Род Рюминых активно занимался благотворительностью и просвещением. Далее уделим внимание «Летнему клубу благородного собрания» чьи светские рауты не могли остаться без восхищения. Тут уже даже у «Грибов с глазами» не остаётся шансов не удивиться. Наслаждались природной красой Мещерой дали знаменитые писатели Паустовский и Гайдар. Их выступления вошли историю нашего города. Практически каждое здание «Астраханской» улицы таит в себе удивительные истории и факты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Памятные открытки и сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Почтовая, д. 49
Завершение: ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Место встречи на пешеходной улице Почтовой у памятника Евпатия Коловрата (Почтовая, 49)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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