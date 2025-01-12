Рязань, расположенная в сердце России, известна своими мастерами и легендами.
На этой индивидуальной экскурсии по историческому центру можно прогуляться по рязанскому Арбату, обсудить особенности конных статуй, узнать секрет названия города и его перемещения. Визит в старинный кремль и знакомство с городскими байками добавят атмосферности. После прогулки можно посетить музей театра и кино
На этой индивидуальной экскурсии по историческому центру можно прогуляться по рязанскому Арбату, обсудить особенности конных статуй, узнать секрет названия города и его перемещения. Визит в старинный кремль и знакомство с городскими байками добавят атмосферности. После прогулки можно посетить музей театра и кино
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏛 Исторические здания
- 📜 Легенды и байки
- 🎨 Современные городские фишки
- ☕ Возможность отдохнуть в кафе
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Рязанский кремль
- Колокольня
- Соборы
- Памятник Евпатию Коловрату
- Памятник князю Олегу Рязанскому
Описание экскурсии
- Прогуляемся по рязанскому Арбату с его историческими зданиями и лучшими в городе ресторанами и кафе.
- Поищем знаменитые грибы с глазами.
- У памятников легендарному рязанскому богатырю Евпатию Коловрату и князю Олегу Рязанскому обсудим особенности конных статуй.
- Познакомимся со знаменитым рязанским косопузом и разгадаем секрет названия города.
- Погрузимся в историю старой Рязани — вы поймёте, как город с этим названием «переместился» на нынешнее место.
- Найдём закладной камень и посмотрим на основателей города.
- Заглянем в старинный кремль со знаменитой колокольней и соборами — и разберёмся, куда делись городские стены и какой вал штурмовали татаро-монголы в 13 веке.
- На живописной набережной вы послушаете городские байки и легенды.
- Выясним, куда Есенин принёс печатать свой первый сборник стихов и почему он не хотел, чтобы ему ставили памятник в Рязани.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, проходит на открытом воздухе.
- Обязательных дополнительных расходов нет.
- Во время экскурсии по желанию можно зайти в чайную и выпить чай с калинником.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Почтовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рязани
Провёл экскурсии для 181 туриста
Меня зовут Алексей и я профессиональный историк и журналист. Практически всю жизнь прожил в Рязани, за исключением нескольких лет, когда учился в университете МГИМО. Преподаю, пишу, читаю, готовлю к защитеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 36 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Мария
12 янв 2025
Благодарим Алексея за проведанную экскурсию. Нам все понравилось. Так как мы практически ничего не знали о городе, Алексею удалось познакомить нас с городом и рассказать несколько интересных историй. Так же понравилось, что если мы задавали вопросы о тех или иных зданиях, Алексей нам подробно отвечал на наши вопросы. Рекомендуем.
М
Мария
11 янв 2025
Прекрасная экскурсия по городу, Алексей был очень любезен и перенес нам время начала экскурсии- мы не успевали, хотя это было Рождество и у него тоже были свои дела)). Экскурсия была по исторической части города, но Алексей показал нам не только исторические достопримечательности, но и современный город. Отвечал на любые наши вопросы. Спасибо! Приедем еще!
А
Аделина
7 янв 2025
Алексей просто супер! Нам было очень интересно!
И
Ирина
7 янв 2025
Были в Рязани первый раз, решили познакомиться с городом. Экскурсия понравилась, все центральные места прошли, все фото сделали) даже дети что то запомнили)
Н
Наталья
6 янв 2025
Экскурсия понравилась. Было познавательно, ритмично и комфортно. Экскурсовод Алексей - клиентоорентирован, хорошо владеет материалом.
О
Ольга
6 янв 2025
Спасибо, экскурсией остались довольны, не смотря на плохую погоду.
Галина
5 янв 2025
Были на экскурсии 1 января.
Приятно, что место встречи было удобное и с Алексеем быстро встретились.
Сама экскурсия очень хорошо продумана. Прошлись по самым знаковым местам. Было абсолютно неутомительно.
Алексей прекрасный рассказчик с историческим бэкграундом. Узнали и об истории Рязани, и чем она сейчас живет.
Конечно же посоветую всем заказывать у него экскурсии.
Приятно, что место встречи было удобное и с Алексеем быстро встретились.
Сама экскурсия очень хорошо продумана. Прошлись по самым знаковым местам. Было абсолютно неутомительно.
Алексей прекрасный рассказчик с историческим бэкграундом. Узнали и об истории Рязани, и чем она сейчас живет.
Конечно же посоветую всем заказывать у него экскурсии.
М
Мария
3 янв 2025
Экскурсия очень понравилась! Алексей - очень приятный человек и интересный рассказчик, прекрасно знающий историю своего города. Благодаря Алексею наше знакомство с Рязанью прошло замечательно - город прекрасен, мы решили, что
М
Марина
30 дек 2024
Доброго дня. Прогулка по историческому центру Рязани прошла - на высоте! Отличный гид Алексей. Не напрягал датами, грамотно составлен рассказ и маршрут. Совмещал исторические факты с мифами и легендами. Экскурсия прошла весело и непринуждённо. Очень рекомендую данную экскурсию и гида Алексея
И
Инна
22 дек 2024
Были на экскурсии 14 декабря, которую провела нам прекрасный экскурсовод Анастасия. Ощущение, что мы не были на экскурсии, а просто гуляли по городу и слушали интересный рассказ. Такими и должны быть экскурсии и экскурсоводы. Анастасия, спасибо Вам большое! Ваша экскурсия - это самое интересное, что у нас было в эту поездку)).
И мы запомнили - обжечься крапивой - обстрекаться))🤗
И мы запомнили - обжечься крапивой - обстрекаться))🤗
Алексей
13 ноя 2024
Все отлично, не смотря на погоду подробно и интересно рассказал про город
Н
Николай
12 ноя 2024
Недавно я посетил экскурсию "Рязань Косопузая" под руководством экскурсовода Алексея, и у меня остались исключительно положительные впечатления! С самого начала Алексей произвел впечатление настоящего профессионала. Его глубокие знания истории Рязани
П
Павел
10 ноя 2024
Благодарим Алексея за замечательную экскурсию.
Алексей — профессиональный историк, человек энциклопедических познаний.
Блестяще владеет материалом, слушать Алексея очень легко.
Два часа экскурсии пролетели незаметно. Мы узнали немало нового об истории рязанского края, великих людях, населяющих эту землю и прославивших её. Многое осталось в памяти.
Рекомендуем Алексея как отличного экскурсовода.
Алексей — профессиональный историк, человек энциклопедических познаний.
Блестяще владеет материалом, слушать Алексея очень легко.
Два часа экскурсии пролетели незаметно. Мы узнали немало нового об истории рязанского края, великих людях, населяющих эту землю и прославивших её. Многое осталось в памяти.
Рекомендуем Алексея как отличного экскурсовода.
К
Константин
9 ноя 2024
Алексей - начинающий экскурсовод. К делу относится ответственно, стремится раскрыть тему. Рассказывает интересно, развивает актерское мастерство. Город знает хорошо. Помимо обзора исторических мест, посоветовал посетить музеи и местные проверенные рестораны. Были у него на экскурсии 1 ноября и даже дождь не помешал сохранить приятные впечатления о Рязани. Спасибо!
Ольга
5 ноя 2024
Отличная экскурсия. Довольно интересная программа - город и Кремль! 2 часа пролетели незаметно! Посмотрели интересные места в городе и Кремле, послушали забавные байки и предания из летописи. Нам все понравилось! Рекомендую тепло одеваться, так как вся программа проходит на улице. Возможно зимой нужно будет вносить корректировки:)
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