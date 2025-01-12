Мария Благодарим Алексея за проведанную экскурсию. Нам все понравилось. Так как мы практически ничего не знали о городе, Алексею удалось познакомить нас с городом и рассказать несколько интересных историй. Так же понравилось, что если мы задавали вопросы о тех или иных зданиях, Алексей нам подробно отвечал на наши вопросы. Рекомендуем.

М Мария Прекрасная экскурсия по городу, Алексей был очень любезен и перенес нам время начала экскурсии- мы не успевали, хотя это было Рождество и у него тоже были свои дела)). Экскурсия была по исторической части города, но Алексей показал нам не только исторические достопримечательности, но и современный город. Отвечал на любые наши вопросы. Спасибо! Приедем еще!

А Аделина Алексей просто супер! Нам было очень интересно!

И Ирина Были в Рязани первый раз, решили познакомиться с городом. Экскурсия понравилась, все центральные места прошли, все фото сделали) даже дети что то запомнили)

Н Наталья Экскурсия понравилась. Было познавательно, ритмично и комфортно. Экскурсовод Алексей - клиентоорентирован, хорошо владеет материалом.

О Ольга Спасибо, экскурсией остались довольны, не смотря на плохую погоду.

Галина Были на экскурсии 1 января.

Приятно, что место встречи было удобное и с Алексеем быстро встретились.

Сама экскурсия очень хорошо продумана. Прошлись по самым знаковым местам. Было абсолютно неутомительно.

Алексей прекрасный рассказчик с историческим бэкграундом. Узнали и об истории Рязани, и чем она сейчас живет.

Конечно же посоветую всем заказывать у него экскурсии.

М Мария читать дальше обязательно приедем сюда еще не единожды! И еще хотелось бы отметить, возможно, для кого-то не принципиальную, но важную для нас деталь: Алексей не только провёл интересную экскурсию, но и относился к нам все время с заботой (спрашивал, не замёрзли ли мы, комфортно ли нам идти дальше или лучше сделать паузу). В общем, экскурсию и гида Алексея очень рекомендуем! Экскурсия очень понравилась! Алексей - очень приятный человек и интересный рассказчик, прекрасно знающий историю своего города. Благодаря Алексею наше знакомство с Рязанью прошло замечательно - город прекрасен, мы решили, что

М Марина Доброго дня. Прогулка по историческому центру Рязани прошла - на высоте! Отличный гид Алексей. Не напрягал датами, грамотно составлен рассказ и маршрут. Совмещал исторические факты с мифами и легендами. Экскурсия прошла весело и непринуждённо. Очень рекомендую данную экскурсию и гида Алексея

И Инна Были на экскурсии 14 декабря, которую провела нам прекрасный экскурсовод Анастасия. Ощущение, что мы не были на экскурсии, а просто гуляли по городу и слушали интересный рассказ. Такими и должны быть экскурсии и экскурсоводы. Анастасия, спасибо Вам большое! Ваша экскурсия - это самое интересное, что у нас было в эту поездку)).

И мы запомнили - обжечься крапивой - обстрекаться))🤗

Алексей Все отлично, не смотря на погоду подробно и интересно рассказал про город

Н Николай читать дальше и умение увлекательно рассказывать сделали экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Алексей делился множеством увлекательных фактов и легенд о городе, и я узнал много нового о его культуре и традициях. Мне особенно понравилась возможность увидеть исторические места, о которых мы говорили, и услышать их истории из уст профессионала. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет глубже познакомиться с культурой и историей этого замечательного города. Большое спасибо Алексею за интересное путешествие в прошлое! Недавно я посетил экскурсию "Рязань Косопузая" под руководством экскурсовода Алексея, и у меня остались исключительно положительные впечатления! С самого начала Алексей произвел впечатление настоящего профессионала. Его глубокие знания истории Рязани

П Павел Благодарим Алексея за замечательную экскурсию.

Алексей — профессиональный историк, человек энциклопедических познаний.

Блестяще владеет материалом, слушать Алексея очень легко.

Два часа экскурсии пролетели незаметно. Мы узнали немало нового об истории рязанского края, великих людях, населяющих эту землю и прославивших её. Многое осталось в памяти.



Рекомендуем Алексея как отличного экскурсовода.

К Константин Алексей - начинающий экскурсовод. К делу относится ответственно, стремится раскрыть тему. Рассказывает интересно, развивает актерское мастерство. Город знает хорошо. Помимо обзора исторических мест, посоветовал посетить музеи и местные проверенные рестораны. Были у него на экскурсии 1 ноября и даже дождь не помешал сохранить приятные впечатления о Рязани. Спасибо!