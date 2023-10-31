дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Подготовка к Новому году
Самостоятельный заезд в отель.
Свободное время. Подготовка к самой волшебной встрече Нового 2024 года!
Новогодний банкет (по желанию, за дополнительную плату).
Экскурсия по Рязани
Завтрак в гостинице.
13:00Встреча с гидом в центре города.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» ― улице Почтовой и Соборной. Душевная обзорная экскурсия также познакомит вас с колоритом древней Рязани.
От кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания важные открытия, сделанные нашими земляками.
В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» ― вы узнаете, как родились эти определения? Чем Рязань отличается от других известных русских городов.
Оцените главные достопримечательности Рязани, а также услышите, как у рязанских грибов появились глаза, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.
Экскурсия по территории Рязанского кремля.
Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий.
Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.
Рязанский кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.
Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов и, попивая, горячий глинтвейн. В зимнее время дворцовый ансамбль Рязанского кремля заботливо укрыт снежным покрывалом.
Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная церковь Святого Духа ― всё впечатляет красотой!
Окончание программы ориентировочно в 15:30.
Посещение музея истории рязанского леденца (по желанию, за дополнительную плату).
Здесь вы узнаете историю сахара, рязанской области и леденца. Как это все связанно? Когда, если не в новогодние выходные слушать истории о сладком чуде?!
Оказывается, всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани.
Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов.
А почему леденец получил форму именно петушка – это вы узнаете в музее!
Окончание программы ориентировочно в 17:30.
Питание: завтрак.
Константиново. Усадьба Есениных
Завтрак в гостинице.
- 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 9:55 Встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:10 — 10:35 встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.
Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница».
В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут:Посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|Ловеч
|10 500
|13 200
|10 500
|Форум
|13 450
|16 950
|13 450
|Амакс
|15 250
|18 000
|15 250
|Старый город
|18 450
|25 250
|18 450
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Размещение предлагается в различных категориях номеров. Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Классические номера и люксы оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
В спа-салоне можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Амакс»
Отель «Амакс» представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал.
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где гости могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
Отель «Старый Город»
Отель «Старый Город» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: (2 завтрака и 1 обед)
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Проезд до г. Рязани (начало тура), проезд из г. Рязани (окончание тура)
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
- Место начала и завершения?
- Рязань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.
- Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Новогодний банкет в ресторане:
Гостиница Стоимость Ловеч По запросу Форум
6 500 руб. /взр.;
3 000 руб. /дети 5-9 лет;
5 000 руб. /дети 10-14 лет.
Амакс
6 500 руб. /взр.;
3 250 руб. /дети 8-14 лет.
Старый город 17 000 руб.
Посещение музея истории рязанского леденца (по желанию, за доп. плату).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))