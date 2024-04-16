читать дальше экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах. Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))

Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности