Туры подходящие для зимних прогулок по Рязани

Найдено 5 туров в категории «Зимние» в Рязани, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гостях у Рождественской Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
«В этом туре Вы проедете по основным улицам, посмотрите достопримечательности, полюбуетесь сказочным новогодним убранством»
4 янв в 10:00
от 19 350 за человека
Новогодние каникулы в Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
«Весной чудом пробуждения природы, летом — божественным ароматом наливающихся яблок, осенью — дивными красками золотого сада, зимой — кружевом снежных ветвей»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Рождественские приключения в Рязани
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественские приключения в Рязани
Начало: Рязань
«Встреча рождества в Рязани и экскурсионные программы по старинным русским городам»
7 янв в 10:00
от 11 700 за человека
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
«Новогодний банкет (по желанию, за дополнительную плату)»
31 дек в 10:00
от 10 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    В гостях у Рождественской Рязани
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • А
    Александра
    31 октября 2023
    В гостях у Рождественской Рязани
    Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
  • Г
    Галина
    26 июля 2023
    В гостях у Рождественской Рязани
    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
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    экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах. Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))

    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Зимние»

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Сейчас в Рязани в категории "Зимние" можно забронировать 5 авторских туров от 10 500 до 19 350. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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