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Авторский тур
3 дня
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
«В этом туре Вы проедете по основным улицам, посмотрите достопримечательности, полюбуетесь сказочным новогодним убранством»
4 янв в 10:00
от 19 350₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
«Весной чудом пробуждения природы, летом — божественным ароматом наливающихся яблок, осенью — дивными красками золотого сада, зимой — кружевом снежных ветвей»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественские приключения в Рязани
Начало: Рязань
«Встреча рождества в Рязани и экскурсионные программы по старинным русским городам»
7 янв в 10:00
от 11 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
«Новогодний банкет (по желанию, за дополнительную плату)»
31 дек в 10:00
от 10 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ААлександра31 октября 2023Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
- ГГалина26 июля 2023Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Зимние»
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