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Авторский тур
2 дня
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
«Приглашаем вас встретить Новый год в Рязани»
31 дек в 10:00
от 10 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ААлександра31 октября 2023Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
- ГГалина26 июля 2023Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Новогодние туры 2024»
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Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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