Туры на новогодние праздники 2024 в Рязани

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2024» в Рязани, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодние каникулы в Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
«Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством»
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
«Приглашаем вас встретить Новый год в Рязани»
31 дек в 10:00
от 10 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Новогодние каникулы в Рязани
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • А
    Александра
    31 октября 2023
    Новогодние каникулы в Рязани
    Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
  • Г
    Галина
    26 июля 2023
    Новогодние каникулы в Рязани
    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
    читать дальше

    экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах. Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))

    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Новогодние туры 2024»

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  2. Солотча
Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Новогодние туры 2024" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 12 150. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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