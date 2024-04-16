А на следующий день отправитесь в село Константиново, где поближе узнаете о жизни и творчестве Сергея Есенина.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Рязань и Солотча, развлекательный комплекс "В некотором царстве", "Рыбацкая деревня"
Встреча туристов в Рязани:
- 10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования), гид с табличкой «Рязань».;
- 10:25-10:35Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс), гид с табличкой «Рязань».
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
Экскурсия по территории Рязанского кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора.
Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами.
Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Обед в кафе.
Посещение п. Солотча
Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.
В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпост рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Посещение РК «В некотором царстве».
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.
Свободное время (1 час).
Фотостоп в ГК «Рыбацкая деревня».
На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии.
Главная достопримечательность поселка — настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг (за доп. плату).
Конечно, свою изначальную функцию он не выполняет, но в качестве украшения и колоритной детали смотрится отлично.
Размещение в отеле. Свободное время.
Константиново - родина поэта С.А. Есенина
Завтрак.
Освобождение номеров и встреча с гидом:
- 9:00 встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби;
- 9:15 встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби;
- 9:30 встреча с гидом в гостинице «Приокская», 1 этаж, лобби;
- 9:45 встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби;
- 10:00 встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных. Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября – по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров.
В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной.
С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница».
В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут — усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
Внимание! В связи с ремонтно-реставрационными работами в Государственном музее-заповеднике им. С. А. Есенина с апреля по август в программе тура планируются следующие изменения:
- с апреля по июль будут проводиться работы в Земской школе, экспозиция учебного заведения разместится в Каретном дворе;
- с апреля по август будут проводиться работы в доме родителей С. А. Есенина, экспонаты из родительского дома будут представлены в избе-времянке, расположенной на Усадьбе родителей Сергея Есенина, где также можно будет увидеть ригу и мемориальный амбар;
- работы затронут фасад Дома священника И. Я. Смирнова, экспозиция будет открыта, но вход в здание будет организован с противоположной стороны;
- в связи с изменениями работы музея-заповедника гости могут в рамках экскурсий принять участие во фрагментах музейных занятий и в творческих мастер-классах.
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Переезд в с. Пощупово.
Из этих благодатных мест нельзя уехать, не посетив Свято-Иоанно-Богословский монастырь в селе Пощупово.
Обитель возникла в конце XII или начале XIII века и была основана греческими монахами-миссионерами, которые принесли с собой чудотворную икону апостола Иоанна, написанную в VI столетии в Византии мальчиком-сиротой.
Образ этот стал главной святыней Богословского монастыря.
Село Константиново — подворье монастыря и сюда маленького Сережу Есенина приводила на службу его бабушка.
Отъезд в Рязань.
Возвращение в Рязань ориентировочно в 17:00.
Трансфер на вокзалы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|«Ловеч» 3*
|10 300
|11 500
|10 300
|«Приокская» 3*
|10 500
|12 200
|10 500
|«Форум» 4*
|11 350
|14 100
|11 350
|«Амакс» 4*
|12 350
|15 550
|12 350
|«Старый город» 4*+
|12 750
|15 850
|12 750
Скидка детям (до 16 лет) – 200 рублей при любом варианте размещения.
Дополнительные ночи по запросу.
Варианты проживания
Отель «Ловеч»
Гостиница «Ловеч» расположилась в центральной части города и является одной из известных в Рязани.
Размещение предлагается в различных категориях номеров от «Эконом» до «Студио». Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре на территории гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
Зал для конференций предназначен для проведения презентаций, деловых встреч, семинаров.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Этот 4-звездочный отель расположен в тихом месте в городе Рязань. К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера. Площадь Ленина и Рязанский Кремль находятся всего в 5 минутах езды.
Классические номера и люксы конгресс-отеля «Форум» оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В спа-салоне конгресс-отеля можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Гостиница «Приокская»
Гостиница «Приокская» расположена в здании 19 века, в центре Рязани на тихой и уютной улочке.
Уникальная архитектура здания сочетает в себе, с одной стороны, величественность, а с другой — современный дизайн интерьера гостиницы.
Большой спектр услуг, вежливый и квалифицированный персонал сделают пребывание в гостинице «Приокская» незабываемым.
Исторический центр города находится в непосредственной близости с гостиницей, поэтому ее гости могут совмещать деловую поездку с отдыхом и прогулками по городу.
Отель «Амакс»
«Амакс Конгресс-отель» - это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Отель «Старый город»
«Старый город» - это великолепный отель, который расположен в Рязани. Один только фасад здания располагает своим видом и завлекает гостей. Из его окон виден этот прекрасный город. К услугам гостей, здесь предоставляется частная парковка и возможно заселение с домашними питомцами.
Номерной фонд отеля включает в себя 118 комфортабельных номеров. Все они просторные и светлые, обустроены удобной мебелью и необходимой техникой. Дизайн комнат выполнен в бежевых и фисташковых тонах, стены украшены картинами. Каждая комната включает в себя собственную ванну.
На территории «Старого города» работает отличный ресторан, который специализируется на традиционной русской кухне. Обслуживание совершается по меню. Вкусные и ароматные завтраки идут по формату «шведский стол».
Неподалеку от отеля Вы найдете различные достопримечательности, например: дом-музей истории молодежного движения, памятник князю Олегу Рязанскому и филармонию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание по программе (завтрак во второй день и обеды)
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Рязани и обратно
- Завтрак в первый день и ужины
- Дополнительные ночи в гостинице
- Посещение маяка в Рыбацкой деревне
- Личные траты
Место начала и завершения?
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько человек будет в группе?
Обычно в группе по 16-18-20 человек. В праздничные заезды бывает и до 40 человек.
На каких поездах можно приехать и уехать в июне?
Дата
Поезд
Отправление из Москвы
Прибытие в Рязань
Поезд
Отправление из Рязани
Прибытие в Москву
01.06.24
7040
740ж
07:16
08:14
10:03
10:17
02.06.24
101 С
027 с
017 й
739 ж
17:46
18:10
20:18
20:35
21:30
20:55
23:40
22:46
29.06.24
7040
740ж
07:16
08:14
10:03
10:17
30.06.24
101 С
017 й
739 ж
17:46
20:18
20:35
21:30
23:40
22:46
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо экскурсоводу за веселое легкое настроение, обожаю когда человек любит свою работу и рассказывает с душой и при этом имеет такое прекрасное чувство юмора ♥️