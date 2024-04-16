1 день

Рязань и Солотча, развлекательный комплекс "В некотором царстве", "Рыбацкая деревня"

Встреча туристов в Рязани:

10:05-10:15 Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) , гид с табличкой «Рязань».;

гид с табличкой «Рязань».; 10:25-10:35Встреча туристов на ж/д вокзале Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс) , гид с табличкой «Рязань».

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в Городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимиллиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.

Экскурсия по территории Рязанского кремля.

Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заокские дали.

Внешний осмотр великолепного Успенского собора.

Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим «народным» архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр «нарышкинского барокко», богато украшенный роскошной белокаменной «кружевной» резьбой, которую можно рассматривать часами.

Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Обед в кафе.

Посещение п. Солотча

Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.

В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпост рязанского княжества.

Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку. Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.

Посещение РК «В некотором царстве».

Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское Тридевятое царство! Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле — с расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами (одна группа трехметровых резных деревянных богатырей — уже настоящий шедевр!) и собственным мини-зоопарком.

Свободное время (1 час).

Фотостоп в ГК «Рыбацкая деревня».

На обратном пути заглянем в настоящую скандинавскую Рыбацкую деревню неподалеку от Рязани, где можно сделать удивительные «норвежские» фотографии.

Главная достопримечательность поселка — настоящий маяк, на который можно подняться и осмотреться вокруг (за доп. плату).

Конечно, свою изначальную функцию он не выполняет, но в качестве украшения и колоритной детали смотрится отлично.

Размещение в отеле. Свободное время.