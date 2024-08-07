Посетите село Константиново - родину «поэта русской души» Сергея Есенина и увидите воспетые им окские просторы. Поэт с его талантом и сердцем, любящим свою родину, прославил Рязанскую землю на века.
Программа тура по дням
Рязанский Кремль. Экскурсия на родину великого поэта С.А. Есенина в село Константиново
Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Котельники, у первого вагона из центра. Встречает менеджер компании с табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в Рязань на автобусе в 08:00.
Ожидание опоздавших не более 5 минут.
Рязань — один из древнейших городов центральной России.
Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.
Погуляем по территории центрального парка.
В Нижнем саду парка находится скульптурная композиция «Грибы с глазами», в Верхнем - памятник самому известному уроженцу Рязанской губернии - Сергею Есенину. Конечно, сделаем фото на память о пребывании в Рязани!
Несомненно, жемчужиной города является Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро Рязани.
Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенский Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке.
Возвратимся по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты: памятник Сергею Есенину, Храм Спаса-на-Яру (XVII в.), Ильинский собор, часовня 900-летия Рязани.
После экскурсии отправимся на обед в кафе города.
Далее отправимся «В страну берёзового ситца» - на родину великого поэта С. А. Есенина в село Константиново (43 км от Рязани). Немало уголков в России, где ощущаешь присутствие настоящей русской души. Одним из таких является село Константиново – родина выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Никого не оставит равнодушным живописная природа села и его окрестностей. Попадая в Константиново, понимаешь, что здесь не мог не родится поэт.
После окончания экскурсионного обслуживания возвращаемся в г. Рязань и размещаемся в отеле "Форум"4*.
Зарайск. Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы, освобождение номеров.
Выезд в Зарайск.
Зарайск – один из древнейших русских городов, имеющий славную почти 900-летнюю историю. Этот маленький провинциальный городок не оставит никого равнодушным, есть в нём какая-то особая прелесть: все побывавшие в нём тают от умиления как мороженое на солнце…
Главной достопримечательностью города является жемчужина средневекового зодчества, памятник оборонного искусства XVI века - Зарайский кремль.
В архитектурный ансамбль Зарайского кремля входят два главных храма - Иоанно-Предтеченский и Никольский собор.
Здесь же, на территории кремля находится Зарайский историко-художественный музей, чьи художественные, архивные и археологические коллекции сделают честь столичному музею. Самая крупная коллекция музея — археологическая, ведь на территории города обнаружена самая древняя на территории Подмосковья стоянка первобытного человека (20 тыс. лет до н. э.). В музее собрана богатейшая коллекция предметов декоративно-прикладного искусства из усадеб, ранее находящихся на территории Зарайского и Озёрского района (в частности, и из усадьбы Сенницы).
Краткая обзорная экскурсия по Зарайску познакомит нас с провинциальной архитектурой старой части города: водонапорной башней, торговыми рядами, Благовещенской церковью и др.
Обед в кафе города.
После обеда посещение музея Анны Семёновны Голубкиной – уроженки г. Зарайска, знаменитого скульптора Серебряного века, ученицы Огюста Родена.
При сухой погоде с апреля по октябрь посещение музея А. С. Голубкиной заменяется на посещение усадьбы Даровое, где провёл детство Ф. М. Достоевский.
Завершение экскурсионного обслуживания, возвращение в Москву к ближайшей удобной станции метро ориентировочно в 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Рязань.
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Форум 4* (Рязань), завтрак "шведский стол", тариф стандарт:
|Двухместный с раздельными кроватям
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|13600
|13600
|15300
Варианты проживания
Отель Форум 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но в то же время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Благодарю