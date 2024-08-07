1 день

Рязанский Кремль. Экскурсия на родину великого поэта С.А. Есенина в село Константиново

Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Котельники, у первого вагона из центра. Встречает менеджер компании с табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в Рязань на автобусе в 08:00.

Ожидание опоздавших не более 5 минут.

Рязань — один из древнейших городов центральной России.

Город на месте современной Рязани был основан в 1095 году и именовался как город Переяславль (в Рязань был переименован лишь при Екатерине II), а бывшую разорённую столицу княжества стали именовать Старой Рязанью.

Погуляем по территории центрального парка.

В Нижнем саду парка находится скульптурная композиция «Грибы с глазами», в Верхнем - памятник самому известному уроженцу Рязанской губернии - Сергею Есенину. Конечно, сделаем фото на память о пребывании в Рязани!

Несомненно, жемчужиной города является Рязанский кремль — историческое, древнейшее ядро Рязани.

Погуляем по территории кремля, полюбуемся величественным Успенский Собором, построенным по проекту русского зодчего Я. Бухвостова в XVII веке.

Возвратимся по Соборному парку, где на небольшом участке расположены архитектурные и мемориальные объекты: памятник Сергею Есенину, Храм Спаса-на-Яру (XVII в.), Ильинский собор, часовня 900-летия Рязани.

После экскурсии отправимся на обед в кафе города.

Далее отправимся «В страну берёзового ситца» - на родину великого поэта С. А. Есенина в село Константиново (43 км от Рязани). Немало уголков в России, где ощущаешь присутствие настоящей русской души. Одним из таких является село Константиново – родина выдающегося русского поэта Сергея Есенина. Никого не оставит равнодушным живописная природа села и его окрестностей. Попадая в Константиново, понимаешь, что здесь не мог не родится поэт.

После окончания экскурсионного обслуживания возвращаемся в г. Рязань и размещаемся в отеле "Форум"4*.