Семейные развлекательные туры Рязани

Найдено 14 туров в категории «Можно с детьми» в Рязани, цены от 10 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по реке Пра за 8 дней
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Начало: г. Рязань
13 июля в 10:00
21 июля в 10:00
23 150 за человека
На байдарках по реке Пра за 4 дня
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 4 дня
Начало: г. Рязань и г. Воронеж
29 июня в 10:00
9 авг в 10:00
17 500 за человека
В гости к известным рязанцам
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 1200010 600 за человека
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
Начало: Рязань
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 300 за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
6 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 390 за человека
В гости к известным рязанцам. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Начало: Россия, Рязань
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 10 600 за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 300 за человека
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 июля в 10:00
7 авг в 10:00
от 30 100 за человека
В гостях у Рождественской Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350 за человека
Новогодние каникулы в Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Рождественские приключения в Рязани
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Рождественские приключения в Рязани
Начало: Рязань
7 янв в 10:00
от 11 700 за человека
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
31 дек в 10:00
от 10 500 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
    Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.
    Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, аТур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, аТур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Новогодние каникулы в Рязани
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • С
    Станислава
    6 декабря 2023
    В гости к известным рязанцам
    Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист своего дела, отзывчивый человек.
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    Гостиница прекрасна по локации, но есть пожелания к обслуживающему персоналу быть более клиентоориентированными) Экскурсоводы в комплексе Константиново и доме ак. Павлова настоящие фанаты своего дела, с горящими глазами, готовые с удовольствием отвечать на все вопросы. Огромное вам спасибо за такую программу. И отдельно хочу отметить возможность принимающего тур-оператора работать в минигруппе. Нас было всего трое, и это было прекрасно 😎

    Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалистИсключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист
  • А
    Александра
    31 октября 2023
    Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
    Отлично организованный тур. Прекрасная женщина экскурсовод)) отдыхали 16-17 сентября Спасибо экскурсоводу за веселое легкое настроение, обожаю когда человек любит свою работу и рассказывает с душой и при этом имеет такое прекрасное чувство юмора ♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
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