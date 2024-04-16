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Авторский тур
8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Начало: г. Рязань
13 июля в 10:00
21 июля в 10:00
23 150₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На байдарках по реке Пра за 4 дня
Начало: г. Рязань и г. Воронеж
29 июня в 10:00
9 авг в 10:00
17 500₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 1200010 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
6 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 390₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Начало: Россия, Рязань
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 июля в 10:00
7 авг в 10:00
от 30 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодний калейдоскоп Рязанского края
Начало: Россия, Рязань
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Рождественские приключения в Рязани
Начало: Рязань
7 янв в 10:00
от 11 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
31 дек в 10:00
от 10 500₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия16 апреля 2024Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ССтанислава6 декабря 2023Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист своего дела, отзывчивый человек.
- ААлександра31 октября 2023Отлично организованный тур. Прекрасная женщина экскурсовод)) отдыхали 16-17 сентября Спасибо экскурсоводу за веселое легкое настроение, обожаю когда человек любит свою работу и рассказывает с душой и при этом имеет такое прекрасное чувство юмора ♥️
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