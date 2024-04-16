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(салат из капусты, суп, котлета с отварным картофелем, пирожок, компот). Второй день - Гусь-Железный и Касимов. В Гусь-Железном смотрели Троицкую церковь. В Касимове - музеи колоколов и самоваров. Экскурсии интересные, но тратить на всё это целый день не имеет смысла. Третий день - обзорная экскурсия по Рязани с посещением Кремля и художественного музея. Рязань посмотрели из окна автобуса, прошлись по Почтовой улице, побывали в Кремле. Кремль весь на реконструкции, очень жаль, что почти всё закрыто. В художественном музее открыт только 1-й этаж. В итоге - побывали в Рязани, но город так и не увидели. Хотелось бы более насыщенную программу.