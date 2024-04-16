Туры на 3 дня в Рязани

Найдено 3 тура в категории «3-дневные туры» в Рязани, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На байдарках по реке Пра за 4 дня
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
На байдарках по реке Пра за 4 дня
Начало: г. Рязань и г. Воронеж
29 июня в 10:00
9 авг в 10:00
17 500 за человека
В гостях у Рождественской Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350 за человека
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
31 дек в 10:00
от 10 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    В гостях у Рождественской Рязани
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • С
    Смолдырева
    16 ноября 2023
    Сказ о Земле Рязанской
    Экскурсия в Константиново очень понравилась, в Касимове понравились музей колоколов и самоваров, но город, как и главный собор, находится в
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    ужасном состоянии, набережная тоже. А вот экскурсия по Рязани и Кремлю, может, в силу погодных условий, но галопом и впечатления не оставила, я осталась ещё на один день и самостоятельно посетила выставку "От Руси до России", всё перекопано, пришлось круги нарезать, чтобы как-то попасть, а потом выбраться. Кормили хорошо.

  • А
    Анжелика
    7 ноября 2023
    Сказ о Земле Рязанской
    Тур рассчитан на 3 дня. Первый день - Константиново. Всё очень понравилось, кроме обеда. Обед был не вкусным и дешёвым
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    (салат из капусты, суп, котлета с отварным картофелем, пирожок, компот). Второй день - Гусь-Железный и Касимов. В Гусь-Железном смотрели Троицкую церковь. В Касимове - музеи колоколов и самоваров. Экскурсии интересные, но тратить на всё это целый день не имеет смысла. Третий день - обзорная экскурсия по Рязани с посещением Кремля и художественного музея. Рязань посмотрели из окна автобуса, прошлись по Почтовой улице, побывали в Кремле. Кремль весь на реконструкции, очень жаль, что почти всё закрыто. В художественном музее открыт только 1-й этаж. В итоге - побывали в Рязани, но город так и не увидели. Хотелось бы более насыщенную программу.

  • А
    Александра
    31 октября 2023
    В гостях у Рождественской Рязани
    Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
  • Г
    Галина
    26 июля 2023
    В гостях у Рождественской Рязани
    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
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    экскурсовод оставлял свободное время на туристических объектах. Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))

    Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением вХорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в
  • И
    Ираида
    25 июля 2023
    Весенние выходные в Рязани
    Хочется поблагодарить гида Ольгу Евгеньевну. Много информации, интересная подача материала,человек не равнодушен к своему делу, любит Рязань и нас влюбляет в этот город и его окрестности.
  • В
    Владимир
    28 июня 2023
    На байдарках по реке Пра за 4 дня
    Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    На байдарках по реке Пра за 4 дня
    Замечательный поход по Пре! Инструкторы Елена и Илья очень внимательны и профессиональны! Природа - нет слов, очень впечатляет! Забыли про все проблемы!
  • М
    Максим
    13 августа 2022
    На байдарках по реке Пра за 4 дня
    Четко организовали, вкусно кормили)))

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «3-дневные туры»

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  2. Солотча
Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "3-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 10 500 до 19 350. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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