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Авторский тур
4 дня
На байдарках по реке Пра за 4 дня
Начало: г. Рязань и г. Воронеж
29 июня в 10:00
9 авг в 10:00
17 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в губернском городе - Рязани
Начало: Рязань
31 дек в 10:00
от 10 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ССмолдырева16 ноября 2023Сказ о Земле РязанскойЭкскурсия в Константиново очень понравилась, в Касимове понравились музей колоколов и самоваров, но город, как и главный собор, находится в
- ААнжелика7 ноября 2023Сказ о Земле РязанскойТур рассчитан на 3 дня. Первый день - Константиново. Всё очень понравилось, кроме обеда. Обед был не вкусным и дешёвым
- ААлександра31 октября 2023Два дня отдыха будто бы неделя впечатлений
- ГГалина26 июля 2023Хорошая организация: начиная от своевременной встречи на вокзале (а их в Рязани два), заканчивая заселением в гостиницу. По мере возможности
- ИИраида25 июля 2023Весенние выходные в РязаниХочется поблагодарить гида Ольгу Евгеньевну. Много информации, интересная подача материала,человек не равнодушен к своему делу, любит Рязань и нас влюбляет в этот город и его окрестности.
- ВВладимир28 июня 2023Большое спасибо Юле, как заботливая мамочка, всегда сыты и под надёжным крылом. Желаю Юле новых ярких побед!!!
- ММаксим13 августа 2022Замечательный поход по Пре! Инструкторы Елена и Илья очень внимательны и профессиональны! Природа - нет слов, очень впечатляет! Забыли про все проблемы!
- ММаксим13 августа 2022Четко организовали, вкусно кормили)))
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «3-дневные туры»
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