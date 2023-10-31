1 день

Экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова

10:10 –10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).

Если вы заранее прибыли в Рязань, то встреча в гостиницах:

09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.

09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.

10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.

Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!

Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.

Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.

Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимилиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.

И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.

Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.

Экскурсия по территории Рязанского Кремля.

Обед в кафе.

Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.

Сегодня вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.

Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.

Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер в гостиницы.

Питание: обед.