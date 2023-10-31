Вы проедете по основным улицам города, посмотрите достопримечательности и полюбуетесь его сказочным новогодним убранством. А также увидим великолепный ансамбль Рязанского Кремля. Поучаствуем в экскурсии по усадьбе родителей С. А. Есенина и усадьбе Л. И. Кашиной.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова
10:10 –10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).
Если вы заранее прибыли в Рязань, то встреча в гостиницах:
- 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимилиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора. Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
Обед в кафе.
Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.
Сегодня вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.
Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер в гостиницы.
Питание: обед.
Константиново. Усадьба Есениных
Завтрак в гостинице.
- 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.
Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница».
В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут:Посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
Место в двухместном номере
Одноместный номер
Дополнительное место
|Дополнительная ночь
Ловеч
12 150
13 500
12 150
|По запросу
Форум
13 650
15 400
13 650
Старый город
16 150
19 550
16 150
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Размещение предлагается в различных категориях номеров. Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Классические номера и люксы оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
В спа-салоне можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Старый Город»
Отель «Старый Город» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: (1завтрак и 1 обед)
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Проезд до г. Рязани (начало тура), проезд из г. Рязани (окончание тура)
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Россия, Рязань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
Отзывы и рейтинг
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))