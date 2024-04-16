А Анастасия Новогодние каникулы в Рязани Все чётко, без проблем.

А Анастасия Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.

О Олеся Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

О Ольга Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

С Сергей Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

А Андрей Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

З Закурдаева Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

С Станислава В гости к известным рязанцам читать дальше Гостиница прекрасна по локации, но есть пожелания к обслуживающему персоналу быть более клиентоориентированными) Экскурсоводы в комплексе Константиново и доме ак. Павлова настоящие фанаты своего дела, с горящими глазами, готовые с удовольствием отвечать на все вопросы. Огромное вам спасибо за такую программу. И отдельно хочу отметить возможность принимающего тур-оператора работать в минигруппе. Нас было всего трое, и это было прекрасно 😎 Исключительно положительные впечатления мы получили от нашей поездки! Экскурсовод Галина Вячеславовна эрудированный, приятный в общении специалист своего дела, отзывчивый человек.