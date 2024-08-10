Программа тура по дням
Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс
07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:15 Отъезд на автобусе с гидом в г. Коломну.
Посещение Коломенского кремля.
Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.
В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.
На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.
Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.
Посещение музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах.
Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.
Под прохладными сводами погреба боярского дома вас встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла, историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Зарайск.
Зарайск – старинный город на берегу реки Осётр, основанный для защиты русский рубежей от набегов татаро-монголов в 1146 году. На год старше Москвы, изначально был известен по имени реки – Осётр.
История города неразрывно связана с защитой Москвы: в XIII–XV веках зарайчане бились с татаро-монголами, а в XVII веке под руководством Дмитрия Пожарского с польско-литовскими интервентами, во время великой отечественной войны с немецким захватчиком.
Сегодня это тихий уютный городок, радушно встречающий путешественников.
Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России, но единственный в Подмосковье, который сохранился почти в первозданном виде.
Кремль построили в XVI веке, чтобы обороняться от Золотой Орды, и за эти годы он ни разу не был захвачен.
Экскурсия по территории кремля – это возможность прикоснуться к старине, датируемой первой третью XVI века, познакомиться с историей и удивительными легендами, дошедшими до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.
Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.
Сытная коврижка, благодаря меду, долго хранится, а специи придают заряд бодрости. Это первый помощник в дальней дороге и военных походах.
Гигантские коврижки с гербом выпекались на рождение царских детей, а Петр I на Пасху одаривал коврижками своих верноподданных.
Мастер-класс «Зарайский замес» – это возможность одновременно почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, путешественником и талантливым кондитером.
Вас ждут открытия секретных свойств специй, создание своей собственной неповторимой коврижки и присвоение почетного звания «Коврижкопекца».
Переезд в г. Рязань.
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля.
Рязань и Константиново
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Обзорная экскурсия по г. Рязани с посещением территории кремля.
Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.
На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.
Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.
Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».
С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.
Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно).
С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв.
До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.
Территорию Соборного парка с кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции.
Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.
В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.
Обед в кафе города.
Переезд в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.
Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.
В Константиново прошли его детство и юность.
Прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, вы сможете, посетив усадьбу родителей Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земскую школу. Посещение родительской усадьбы перенесет Вас сначала в конец XIX века, период основания крестьянской усадьбы, затем в 20-е годы прошлого века, когда Сергей Есенин, будучи прославленным на всю Россию, приезжал в родительский дом, отдохнуть измученной душой.
Здесь демонстрируются подлинные вещи того времени: сундучок, в котором поэт держал любимые книги, настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол и модные тогда часы фирмы Габю.
Земская школа – это знакомство с историей возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX веков. Вы узнаете интересные истории о школьной жизни Сергея Есенина, учителях и одноклассниках будущего поэта.
Неотъемлемой частью жизни села на рубеже XIX и XX веков были священник Иоанн Яковлевич Смирнов и его семья, экспозиция дома священника знакомит посетителей с сельской интеллигенцией и увлечениях молодежи того времени, а также о юных годах жизни Сергея Есенина и о формировании его как поэта.
В свободное время вы сможете прогуляться по территории расположенной недалеко от дома родителей усадьбы последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной (самостоятельно за дополнительную плату на месте).
В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз, посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа».
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Форум» 4* в г. Рязань (резервный отель «АМАКС Конгресс-отель» 4* в г. Рязань) в номерах категории стандарт, двухместное размещение.
Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:
|Период
|Только завтрак
|Без ужинов: завтрак + обеды
|Полное питание: завтрак + обеды + ужины
|Июль-октябрь
|12 390
|13 390
|13 990
|Заезд 3-4 ноября
|13 490
|14 490
|15 090
Доплата за одноместный номер – 2 800 руб.
Скидка на доп. место – 200 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Форум» 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4
«Амакс Конгресс-отель» - это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
- Питание (по выбранному варианту)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Доплата за одноместный номер - 2 800 руб
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Важная информация по туру
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Присоединение детских групп к туру – под запрос.
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как производится рассадка в автобус?
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура.
В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги см. в “Оплачивается отдельно”).
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.