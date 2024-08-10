1 день

Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс

07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отъезд на автобусе с гидом в г. Коломну.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Посещение музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах.

Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.

Под прохладными сводами погреба боярского дома вас встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла, историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск – старинный город на берегу реки Осётр, основанный для защиты русский рубежей от набегов татаро-монголов в 1146 году. На год старше Москвы, изначально был известен по имени реки – Осётр.

История города неразрывно связана с защитой Москвы: в XIII–XV веках зарайчане бились с татаро-монголами, а в XVII веке под руководством Дмитрия Пожарского с польско-литовскими интервентами, во время великой отечественной войны с немецким захватчиком.

Сегодня это тихий уютный городок, радушно встречающий путешественников.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России, но единственный в Подмосковье, который сохранился почти в первозданном виде.

Кремль построили в XVI веке, чтобы обороняться от Золотой Орды, и за эти годы он ни разу не был захвачен.

Экскурсия по территории кремля – это возможность прикоснуться к старине, датируемой первой третью XVI века, познакомиться с историей и удивительными легендами, дошедшими до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.

Сытная коврижка, благодаря меду, долго хранится, а специи придают заряд бодрости. Это первый помощник в дальней дороге и военных походах.

Гигантские коврижки с гербом выпекались на рождение царских детей, а Петр I на Пасху одаривал коврижками своих верноподданных.

Мастер-класс «Зарайский замес» – это возможность одновременно почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, путешественником и талантливым кондитером.

Вас ждут открытия секретных свойств специй, создание своей собственной неповторимой коврижки и присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.