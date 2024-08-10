Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям

В этом туре Вы окунетесь в уют старинных городов Московской и Рязанской областей и познакомитесь с их гастрономическими и архитектурными жемчужинами. А еще узнаете много интересных фактов из биографии С. А. Есенина, посетив его родное село Константиново.
5
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс

07:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отъезд на автобусе с гидом в г. Коломну.

Посещение Коломенского кремля.

Архитектурный комплекс коломенского кремля – важнейший историко-культурный памятник Коломны, сложившийся в XIV – XIX веках. Коломенский кремль опоясан фрагментами крепостной стены и сохранившимися башнями.

В настоящее время сохранилось 7 башен кремля, из которых более значительные Маринкина, Грановитая и проездная Пятницкая.

На территории кремля находится Соборная площадь, архитектурный облик которой составляют Успенский кафедральный собор, выстроенный по указу Дмитрия Донского, шатровая колокольня (XVII в.) – самая мощная звонница такого типа в Подмосковье.

Среди самых древних построек коломенского кремля – примыкающая к Соборной площади Воскресенская церковь (XIV – XIX вв.), в которой в 1366 году венчался князь Дмитрий Донской с Евдокией Суздальской, и церковь Николы Гостиного (1501) – один из первых кирпичных храмов на Руси.

Посещение музея «Тайны Коломенской медовуши» с интерактивной программой и дегустацией в винных погребах.

Мёд – это древний символ здоровья, богатства и благополучия. Коломна испокон веков была центром пчеловодства, где развивались и сохранялись традиции медоварения.

Под прохладными сводами погреба боярского дома вас встретят ключница, медовар и его помощник бортник. Познакомят с историей старинного промысла, историей пчеловодства и медоварения не только в теории, но и на вкус.

Обед в кафе города.

Отправление в г. Зарайск.

Зарайск – старинный город на берегу реки Осётр, основанный для защиты русский рубежей от набегов татаро-монголов в 1146 году. На год старше Москвы, изначально был известен по имени реки – Осётр.

История города неразрывно связана с защитой Москвы: в XIII–XV веках зарайчане бились с татаро-монголами, а в XVII веке под руководством Дмитрия Пожарского с польско-литовскими интервентами, во время великой отечественной войны с немецким захватчиком.

Сегодня это тихий уютный городок, радушно встречающий путешественников.

Жемчужина города и всего Подмосковья – Зарайский кремль, самый маленький в России, но единственный в Подмосковье, который сохранился почти в первозданном виде.

Кремль построили в XVI веке, чтобы обороняться от Золотой Орды, и за эти годы он ни разу не был захвачен.

Экскурсия по территории кремля – это возможность прикоснуться к старине, датируемой первой третью XVI века, познакомиться с историей и удивительными легендами, дошедшими до нас из глубины веков, подняться на крепостные стены, откуда открывается чудесный вид на город.

Знакомство с гастрономическим брендом города – зарайской коврижкой.

Сытная коврижка, благодаря меду, долго хранится, а специи придают заряд бодрости. Это первый помощник в дальней дороге и военных походах.

Гигантские коврижки с гербом выпекались на рождение царских детей, а Петр I на Пасху одаривал коврижками своих верноподданных.

Мастер-класс «Зарайский замес» – это возможность одновременно почувствовать себя первооткрывателем, купцом, ученым, путешественником и талантливым кондитером.

Вас ждут открытия секретных свойств специй, создание своей собственной неповторимой коврижки и присвоение почетного звания «Коврижкопекца».

Переезд в г. Рязань.

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля.

Отправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-классОтправление из Москвы. Коломна и интерактивная программа, Зарайск и мастер-класс
2 день

Рязань и Константиново

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).

Обзорная экскурсия по г. Рязани с посещением территории кремля.

Прогулка по Малому центру города, затрагивающая площади Соборная и Сенная, площадь Ленина (после официального открытия торговых рядов на территории площади в XIX веке, самой известной сейчас в Рязани, здесь сначала продавали только муку и зерно, по этой причине площадь имеет негласное название «Хлебная»), летний дом Дворянского Собрания, улицы Почтовая и Астраханская, на пересечении которых установлен памятник Евпатию Коловрату.

На Театральной площади расположены Театр драмы, памятник К. Э. Циолковскому и Николо-Ямской храм.

Памятник С. А. Есенину – это главный и самый большой, из располагающихся в Рязани памятников прославленному земляку.

Поговорке «У нас в Рязани грибы с глазами, их едят, они глядят» (во время татаро-монгольского нашествия именно грибы были показателем того, где промчались на своих скакунах монголы) посвящена оригинальная скульптурная композиция «В Рязани грибы с глазами».

С набережной реки Трубеж откроется прекрасная панорама Рязанского кремля.

Посещение территории Рязанского кремля (самостоятельно).

С юго-западной стороны кремлевского холма находится древний земляной вал – оборонительное сооружение XIII-XVII вв.

До конца XVII – начала XVIII в. на валу располагались деревянные стены и башни кремля. Перед валом находился оборонительный ров, заполненный водой.

Территорию Соборного парка с кремлем соединяет Глебовский мост, успешно выполнявший в XV веке военно-оборонительные функции.

Во время осад мост поднимался к стенам, тем самым преграждая путь нападающим.

В западной части Соборного парка расположена Церковь Спаса на Яру, с которой открывается чудесный вид на заливные луга. Изящная пятиглавая церковь заслуженно считается одной из лучших в Рязани, а также является самым древним действующим храмом города.

Обед в кафе города.

Переезд в с. Константиново – на родину великого русского поэта «Рязанского соловья» – Сергея Есенина.

Расположенное на крутом берегу реки Оки село Константиново славится тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился знаменитый русский поэт Сергей Александрович Есенин.

В Константиново прошли его детство и юность.

Прикоснуться к истории, становлению Есенина как поэта и личности, вы сможете, посетив усадьбу родителей Есенина, Дом священника И. Я. Смирнова, Земскую школу. Посещение родительской усадьбы перенесет Вас сначала в конец XIX века, период основания крестьянской усадьбы, затем в 20-е годы прошлого века, когда Сергей Есенин, будучи прославленным на всю Россию, приезжал в родительский дом, отдохнуть измученной душой.

Здесь демонстрируются подлинные вещи того времени: сундучок, в котором поэт держал любимые книги, настоящая русская печка, самовар, похвальная грамота из школы, дубовый стол и модные тогда часы фирмы Габю.

Земская школа – это знакомство с историей возникновения земских школ в Рязанской губернии на рубеже XIX-XX веков. Вы узнаете интересные истории о школьной жизни Сергея Есенина, учителях и одноклассниках будущего поэта.

Неотъемлемой частью жизни села на рубеже XIX и XX веков были священник Иоанн Яковлевич Смирнов и его семья, экспозиция дома священника знакомит посетителей с сельской интеллигенцией и увлечениях молодежи того времени, а также о юных годах жизни Сергея Есенина и о формировании его как поэта.

В свободное время вы сможете прогуляться по территории расположенной недалеко от дома родителей усадьбы последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной (самостоятельно за дополнительную плату на месте).

В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз, посвятил ей одно из своих стихотворений – «Зеленая прическа».

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Рязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и КонстантиновоРязань и Константиново

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Форум» 4* в г. Рязань (резервный отель «АМАКС Конгресс-отель» 4* в г. Рязань) в номерах категории стандарт, двухместное размещение.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда на 1 чел. /руб:

ПериодТолько завтракБез ужинов: завтрак + обедыПолное питание: завтрак + обеды + ужины
Июль-октябрь12 39013 39013 990
Заезд 3-4 ноября13 49014 49015 090

Доплата за одноместный номер – 2 800 руб.

Скидка на доп. место – 200 руб. (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Форум» 4

1 ночь

Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.

К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.

Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.

Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.

Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4Гостиница «Форум» 4

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4

1 ночь

«Амакс Конгресс-отель» - это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.

Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками. В категории «люкс» имеется обеденная зона, а «апартаментах» открывается красивый вид на город. Также для гостей с ограниченными возможностями имеется два специальных номера.

На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.

Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4Гостиница «АМАКС Конгресс-отель» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях со всеми удобствами по пути следования в номерах категории стандарт
  • Питание (по выбранному варианту)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Доплата за одноместный номер - 2 800 руб
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Важная информация по туру
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Присоединение детских групп к туру – под запрос.
  6. Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как производится рассадка в автобус?

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура.

В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги см. в “Оплачивается отдельно”).

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 авг 2024
Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест. Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы
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увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍
Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

Е
8 авг 2024
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
Г
8 авг 2024
Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и
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отели и экскурсии выбирали среди местных.

Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя

Тур входит в следующие категории Рязани

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