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Что вас ожидает 🤩
Рязанский кремль
Памятники Есенину
Великому князю Олегу Ивановичу
Евпатию Коловрату
Исторический центр города
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При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы узнаете почему Рязанский Кремль без стен;
Мы увидим и потрогаем самую старую каменную кладку древнего собора в кремле;
Узнаем тайны Успенского собора, самого большого на Руси XVII века и полувекового долгостроя колокольни высотой в 83 м;
Вы узнаете с каким войском подошел Батый к Рязани и почему в нем не было татар;
Как попал в Переяславль-Рязанский Сергий Радонежский;
Вспомним Великого князя Олега Ивановича Рязанского и его отношения с Дмитрием Донским, оценим его роль в Куликовской битве;
Увидим памятник Евпатию Коловрату и узнаем кем он был;
Поймем о чем повествует философская легенда об Авдотье Рязаночке;
Узнаем тайну могилы великого русского поэта Якова Полонского;
Услышим когда в Рязани появились зрячие грибы и почему косопузыми были только мужики;
Выясним какое отношение к Рязани имеет Екатерина II и Петр I;
Разведаем был ли в реальности первый полёт на воздушном шаре подьячего Крякутного.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Все необходимые рекомендации от гида (где вкусно поесть, что посмотреть, где остановиться и т. п.)
Что не входит
Чай в трапезной кремля
Сувениры приобретаются отдельно, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало:
ул. Соборная, 16, Рязань
Завершение:
ул. Почтовая, 49, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда:
Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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