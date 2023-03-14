От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты

Вместе обсудим все версии происхождения имени города, откуда появилось и куда исчезло загадочное племя Мещера

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вместе обсудим все версии происхождения имени города, откуда появилось и куда исчезло загадочное племя Мещера.

Подробно поговорим о мифах и легендах, связанных с почти тысячелетней историей города, нашествием хана Батыя и участием рязанцев в Куликовской битве. Разберемся где вымысел и легенды, а где правда и исторические факты. Подробно осмотрим Кремль и исторический центр Рязани.
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
От Переяславля к Рязани: история, мифы, легенды и реальные факты
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает 🤩

  • Рязанский кремль
  • Памятники Есенину
  • Великому князю Олегу Ивановичу
  • Евпатию Коловрату
  • Исторический центр города
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Вы узнаете почему Рязанский Кремль без стен;
  • Мы увидим и потрогаем самую старую каменную кладку древнего собора в кремле;
  • Узнаем тайны Успенского собора, самого большого на Руси XVII века и полувекового долгостроя колокольни высотой в 83 м;
  • Вы узнаете с каким войском подошел Батый к Рязани и почему в нем не было татар;
  • Как попал в Переяславль-Рязанский Сергий Радонежский;
  • Вспомним Великого князя Олега Ивановича Рязанского и его отношения с Дмитрием Донским, оценим его роль в Куликовской битве;
  • Увидим памятник Евпатию Коловрату и узнаем кем он был;
  • Поймем о чем повествует философская легенда об Авдотье Рязаночке;
  • Узнаем тайну могилы великого русского поэта Якова Полонского;
  • Услышим когда в Рязани появились зрячие грибы и почему косопузыми были только мужики;
  • Выясним какое отношение к Рязани имеет Екатерина II и Петр I;
  • Разведаем был ли в реальности первый полёт на воздушном шаре подьячего Крякутного.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Все необходимые рекомендации от гида (где вкусно поесть, что посмотреть, где остановиться и т. п.)
Что не входит
  • Чай в трапезной кремля
  • Сувениры приобретаются отдельно, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Соборная, 16, Рязань
Завершение: ул. Почтовая, 49, Рязань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рязани

Индивидуальные
Пешеходные
Рязанский Кремль
Популярные места
Мифы и легенды

Похожие туры из Рязани

Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
281 отзыв
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
Полюбоваться замысловатой архитектурой города под старинные легенды и узнать всю правду о рязанцах
на улице Семинарская
Сегодня
Завтра
16 мар
17 мар
4 350 за всё до 8 чел.
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Как рождалась Рязань. Обзорная экскурсия в вопросах и ответах
Узнать факты и городские легенды от гида, который знает всех - и которого все знают
рядом с рязанским кремлём
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
3 900 за всё до 15 чел.
Легенды и байки Рязани
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Инна
Инна
2 отзыва
Легенды и байки Рязани
Погулять по центру и погрузиться в удивительные городские сюжеты разных эпох
на ул. Свободы
17 мар
19 мар
20 мар
24 мар
4 550 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Рязани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Рязани
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ