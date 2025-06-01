В Видро Большое спасибо за отличную экскурсию по городу и по Кремлю экскурсоводу Ларисе. Нам очень понравилось. Дети были вовлечены разгадывая квест, что предало интерес и заинтересованность их рассказом. Рекомендуем.

Н Надежда Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось. Лариса много интересного рассказала про Рязань. Мы очень благодарны ей.

Анна Спасибо Ларисе за экскурсию, провела нас хорошим маршрутом, много рассказала интересного, подсказала что ещё можно посетить/посмотреть.

Е ЕЛЕНА Экскурсия понравилась. Прошли по всем значимым и историческим местам Рязани. Гид нам даже уделила времени больше заявленного. Было интересно и познавательно.

О Оксана Спасибо огромное экскурсоводу Ларисе, очень полный рассказ о Рязани. Познакомила нас практически со всеми интересными местами города, и если бы было можно, то рассказала и ещё больше, просто время закончилось. Спасибо!!!

Екатерина Хорошая экскурсия. Прошли основной центр: Кремль, почтовую улицу и прочее, посмотрели все памятники грибов в округе. Хотелось бы только чуть больше истории и начать именно с нее. Ну и углубиться так же в повседневную современную жизнь: чем город живет сейчас, что там реставрируют, основные источники доходов горожан (экономика) и прочее. Лариса Ответ организатора: Екатерина, экскурсию проводила экскурсовод с большим опытом Татьяна,она литератор по профессии. Оценка реставрации и источники доходов граждан не входят в компетенцию гидов. Но мы проработаем данное замечание о современных аспектах и учтем в следующих заказах.

Т Татьяна Спасибо за экскурсию! Всё было замечательно.

С Светлана Огромное спасибо Ларисе за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Проехали и прошли все самые интересные точки в городе. Однозначно рекомендую!

Анастасия Познавательная экскурсия, познакомились с центром города и кремлём. Экскурсовод подстраивается под интересы слушателей.

Наталья Узнали много новых исторических памятников, героев былых времён и современников Рязанской земли. Подробно познакомились с Рязанским Кремлем и связанными с ним событиями благодаря захватывающему и подробному рассказу нашего гида Ларисе. Она показала нам Рязань как духовный и культурно-просветительный центр России.

А Анна В Рязани мы были первый раз и за эту экскурсию узнали и посмотрели максимум, что было возможно.

Лариса рассказывала грамотно, структурировано. Видно, что она знает и любит свой город. Она даже больше провела с нами время, чем положено. Спасибо ей за экскурсию.

Л Любовь читать дальше сооружения, про Храмы и монастырь города, про "грибы с глазами". Были у памятника С. А. Есенину, а затем отправились на машине в самые "значимые" точки города: ВДНХ, музей ВДВ, художественный музей им. Пожалостина, почтовая площадь и многое другое. Экскурсия длилась 2,5 час. на одном дыхании. Осталось великолепное впечатление о городе и всё благодаря экскурсоводу Ларисе. Большое Спасибо! . Сергей и Любовь из г. Люберцы 24 февраля были на обзорной экскурсии с мужем в г. Рязани. Экскурсовод Лариса. Экскурсия очень понравилось. Большой объем информации, всё четко структурировано. Узнали много интересного про Рязанский Кремль и его

Е Елена Огромное спасибо Ларисе, первое знакомство с Рязанью состоялось. Обязательно вернëмся летом.