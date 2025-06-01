Приглашаю на обзорную экскурсию по Рязани! Я расскажу, как она застраивалась с екатерининских реформ и до наших дней. Поделюсь историями о местных учёных и архитекторах, купцах и чиновниках, писателях и поэтах. Покажу священные кремлёвские места, древние храмы и современные постройки. А также подарю вам на память туристическую карту города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремль — место, где возник Переяславль-Рязанский.
- Рязанскую «золотую милю» и купеческие усадьбы.
- Центральную площадь с красивым названием.
- Губернскую площадь Соборная.
- Дом, где жил и работал М. Е. Салтыков-Щедрин.
- Здания почтовой конторы, госбанка, гимназий, думы.
- Храм Спаса на Яру, Казанский монастырь и Часовню Всех Святых.
- Театры и кинотеатры разных эпох.
- Островки деревянного зодчества.
- Парки и скверы с символами города.
Вы узнаете:
- О «рюминских миллионах».
- О Евпатии Коловрате, Авдотье Рязаночке, Добрыне и Александре Пересвете.
- Железной рубашке великого князя Олега и посланнике вечного мира Сергии Радонежском.
- Рязанских кладах, один из которых хранится в Оружейной палате.
- Визитах императоров в Рязань и рязанских управленцах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Экскурсия проходит на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек (до 50). Доплата за группу — 2000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Рязани
Провели экскурсии для 173 туристов
Аккредитованный экскурсовод, училась на туроператора, увлекаюсь экскурсиями и путешествиями, в Рязани живу с рождения. Не просто с душой покажу город, но и открою исторические факты, украшу прогулку стихами рязанских поэтов и цитатами писателей, буду компасом в вашем путешествии. Работаю вместе с командой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Видро
1 июн 2025
Большое спасибо за отличную экскурсию по городу и по Кремлю экскурсоводу Ларисе. Нам очень понравилось. Дети были вовлечены разгадывая квест, что предало интерес и заинтересованность их рассказом. Рекомендуем.
Дата посещения: 1 июня 2025
Н
Надежда
6 окт 2025
Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилось. Лариса много интересного рассказала про Рязань. Мы очень благодарны ей.
Анна
14 сен 2025
Спасибо Ларисе за экскурсию, провела нас хорошим маршрутом, много рассказала интересного, подсказала что ещё можно посетить/посмотреть.
Е
ЕЛЕНА
15 авг 2025
Экскурсия понравилась. Прошли по всем значимым и историческим местам Рязани. Гид нам даже уделила времени больше заявленного. Было интересно и познавательно.
О
Оксана
6 авг 2025
Спасибо огромное экскурсоводу Ларисе, очень полный рассказ о Рязани. Познакомила нас практически со всеми интересными местами города, и если бы было можно, то рассказала и ещё больше, просто время закончилось. Спасибо!!!
Екатерина
28 мая 2025
Хорошая экскурсия. Прошли основной центр: Кремль, почтовую улицу и прочее, посмотрели все памятники грибов в округе. Хотелось бы только чуть больше истории и начать именно с нее. Ну и углубиться так же в повседневную современную жизнь: чем город живет сейчас, что там реставрируют, основные источники доходов горожан (экономика) и прочее.
Лариса
Ответ организатора:
Екатерина, экскурсию проводила экскурсовод с большим опытом Татьяна,она литератор по профессии. Оценка реставрации и источники доходов граждан не входят в компетенцию гидов. Но мы проработаем данное замечание о современных аспектах и учтем в следующих заказах.
Т
Татьяна
14 апр 2025
Спасибо за экскурсию! Всё было замечательно.
С
Светлана
14 апр 2025
Огромное спасибо Ларисе за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Проехали и прошли все самые интересные точки в городе. Однозначно рекомендую!
Анастасия
10 апр 2025
Познавательная экскурсия, познакомились с центром города и кремлём. Экскурсовод подстраивается под интересы слушателей.
Наталья
30 мар 2025
Узнали много новых исторических памятников, героев былых времён и современников Рязанской земли. Подробно познакомились с Рязанским Кремлем и связанными с ним событиями благодаря захватывающему и подробному рассказу нашего гида Ларисе. Она показала нам Рязань как духовный и культурно-просветительный центр России.
А
Анна
10 мар 2025
В Рязани мы были первый раз и за эту экскурсию узнали и посмотрели максимум, что было возможно.
Лариса рассказывала грамотно, структурировано. Видно, что она знает и любит свой город. Она даже больше провела с нами время, чем положено. Спасибо ей за экскурсию.
Лариса рассказывала грамотно, структурировано. Видно, что она знает и любит свой город. Она даже больше провела с нами время, чем положено. Спасибо ей за экскурсию.
Л
Любовь
28 фев 2025
24 февраля были на обзорной экскурсии с мужем в г. Рязани. Экскурсовод Лариса. Экскурсия очень понравилось. Большой объем информации, всё четко структурировано. Узнали много интересного про Рязанский Кремль и его
Е
Елена
23 фев 2025
Огромное спасибо Ларисе, первое знакомство с Рязанью состоялось. Обязательно вернëмся летом.
Р
Роман
17 фев 2025
Большое спасибо гиду Ларисе за прекрасную экскурсию! За 3 часа прогулки она смогла показать свой город под совершенно другим углом, чем я его представлял. Очень понравилось, однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Рязани
Похожие экскурсии из Рязани
Индивидуальная
до 10 чел.
Вот это Рязань! Уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древней Рязани, узнайте о знаменитых героях и уникальных традициях города
Начало: На площади Маргелова
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
За счастьем в Рязань
Погрузитесь в атмосферу Рязани, исследуя её старинные здания и памятники. Узнайте о богатырях и знаменитых писателях, получив карту-квест в подарок
Начало: На площади Ленина
15 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
4400 ₽ за человека