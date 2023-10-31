янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Рязани. Музей-усадьба академика И.П. Павлова
10:10 –10:35 Встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).
Если вы заранее прибыли в Рязань, то встреча в гостиницах:
- 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
Сегодня мы знакомимся с древней и современной Рязанью!
Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятниках и символах города.
Вы увидите знаменитые «грибы с глазами» и кружевной деревянный терем в городском парке, единственный в Рязани дворец XIX века — дом мецената Г. Рюмина (в нем сейчас располагается художественный музей им. Пожалостина), памятник Евпатию Коловрату, главную площадь города носящую имя В. И. Ленина и многое другое.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой и улице Соборной.
Вы увидите здание, где располагался первый синематограф города, дом в котором открыл свой первый и единственный в России магазин самый известный в мире гример Максимилиан Факторович (Основатель компании Max Factor) и многое другое.
Экскурсия по территории Рязанского Кремля.
И все же главным украшением города является великолепный ансамбль Рязанского Кремля.
Кремль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть. С земляного вала открываются чудесные виды на город и заоские дали.
Внешний осмотр великолепного Успенского собора.
Успенский собор возведен в третьей четверти XVII века величайшим народным архитектором Яковом Бухвостовым. Это настоящий шедевр нарышкинского барокко, богато украшенный роскошной белокаменной кружевной резьбой, которую можно рассматривать часами.
Если собор будет открыт, то вы сможете самостоятельно его посетить после нашей экскурсии.
Обед в кафе.
Есть в Рязани места, которые навсегда останутся дороги нам, поскольку связаны с именами, составляющими славу и гордость русского народа.
Сегодня Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И. П. Павлова, великого ученого, первого русского Нобелевского лауреата.
Этот уютный и «обжитой» музей — подлинный дом семьи маститого академика, образец усадебной постройки конца XIX века. Здесь любовно сохранена домашняя обстановка и воссоздана атмосфера любящей семьи истинной русской интеллигенции.
Окончание программы (ориентировочно в 16:00). Трансфер в гостиницы.
Питание: обед.
Посещение поселка Солотчи
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
- 9:20Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 9:30Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 9:40 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
Отправление в Солотчу.
Посещение поселка Солотча.
Переезд в столицу мещерского края. Чудесный курортный поселок Солотча находится всего в 15 минутах езды от Рязани.
В центре его неприступной крепостью стоит древний белокаменный монастырь, северный форпост рязанского княжества.
Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь основан князем Олегом Рязанским в 1390 году на высоком берегу речки Солотчи, недалеко от впадения ее в Оку.
Монастырь является одной из достопримечательностей поселка, как и сосновый бор раскинувшийся вокруг.
Посещение РК «В некотором царстве».
Нас ждет сказочное путешествие в настоящее рязанское тридевятое царство!
Вы побываете в развлекательном комплексе, посреди заповедного соснового бора, выполненном в сказочном стиле. С расписными деревянными теремами, украшенными богатой резьбой по дереву, волшебными замками, башнями и искусно вырезанными деревянными скульптурами.
Одна группа трехметровых резных деревянных богатырей ― уже настоящий шедевр! Также на территории есть собственный мини-зоопарк.
Свободное время (1 час).
Отъезд в Рязань.
Обед в кафе.
Посещение Рязанского художественного музея Им. И. П. Пожалостина.
Нас ждет один из лучших музеев Рязани ― Рязанский художественный музей (основан в 1913 году!). И это не просто музей изобразительного искусства, нет!
Мы побываем в великолепной усадьбе, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину, в ней ныне располагается музей.
Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время.
Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными. Экскурсия «Шедевры Рязанского художественного музея».
Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Гостиница
Место в двухместном номере
Одноместный номер
Дополнительное место
|Ловеч
11 700
13 100
11 700
|Форум
13 200
14 900
13 200
|Старый город
15 700
19 100
16 700
Дополнительная ночь по запросу.
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Размещение предлагается в различных категориях номеров. Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Классические номера и люксы оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
В спа-салоне можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Старый Город»
Отель «Старый Город» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак и 2 обеда
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Проезд до г. Рязани (начало тура), проезд из г. Рязани (окончание тура)
- Питание, не указанное в программе
- Место начала и завершения?
- Рязань
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
- В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
- Входит ли страховка в стоимость?
На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
- Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))