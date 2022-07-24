Встреча. Знакомство с городом

Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново

Экскурсионный тур «Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново» на 4 дня

5
3 отзыва
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Земля воспетая поэтом: Рязань - Касимов - Константиново
Ближайшие даты:
5
янв
21
апр
4
авг

Описание

Приглашаем вас проехать по старинным городам Центральной России: Рязани, Касимову и селу Константиново. Значение Рязанской области, её фольклора и чарующей природы для творчества знаменитого русского поэта Сергея Есенина трудно переоценить. Свой родной край он прославлял в чудесных стихотворениях. В рамках тура вы познакомитесь с этим древним городом, природная и архитектурная красота которого никого не оставит равнодушным.

Преимущества этого путешествия:

  • познавательные экскурсии – профессиональные экскурсоводы расскажут нам много интересного об истории, архитектуре, живописи, литературе древнейшего края, а также поведают об удивительных легендах этих мест;
  • родина великих людей – посетим усадьбу родителей С. А. Есенина и насладимся той природой, которая вдохновляла знаменитого поэта, заглянем в дом-музей знаменитых оперных певцов братьев Пироговых, кстати, некоторые партии в их исполнении так и остались непревзойденными;
  • русская глубинка – увидим купеческие особняки, усадьбы промышленников, православные церкви и грандиозные храмы, а также сможем полюбоваться красавицей – Окой и её плавным течением.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Знакомство с городом

Встреча с гидом на вокзале г. Рязань до 7:00.

Свободное время на завтрак.

Экскурсия по городу «Исторические летописи Рязани».

На экскурсии мы обсудим особенности исторической застройки Рязани и основные вехи ее истории, побываем в Соборном парке, увидим живописную церковь Спаса на Яру, посмотрим на центральные улицы города, остановимся у памятников Сергею Есенину, великому князю Олегу Рязанскому, воеводе Евпатию Коловрату.

Посещение Рязанского кремля.

Рязанский кремль – обширный комплекс древних построек, памятник архитектуры федерального значения. Мы сможем увидеть Успенский собор, построенный по образцу московского, но в стиле нарышкинского барокко, Архангельский собор XV в. и другие храмы Рязанского кремля.

Также здесь расположен знаменитый дворец Олега с белокаменным крыльцом, где прежде жили рязанские архиереи, а теперь базируется музей-заповедник.

Мы увидим также жилые постройки, кремлевский вал, сможем прогуляться по зеленым аллеям кремля.

Обед (доп. плата).

Экскурсия в Рязанский художественный музей.

В музее представлена живопись русских и западноевропейских художников, древнерусские иконы, фарфор, скульптуры.

Кроме того, здесь представлено местное народное творчество: костюмы, керамика, глиняные игрушки, вышивка и кружево.

Размещение в отеле.

Свободное время.

Встреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городомВстреча. Знакомство с городом
2 день

Касимов - часть маршрута Золотое кольцо России

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию в г. Касимов.

По пути – посещение села Ласково – родины Февронии.

А знаменита она вот чем: «Повесть о Петре и Февронии», написанная Ермолаем-Еразмом в XVI столетии, рассказывает о девушке из рязанского села, называемого Ласково.

Сказание сие довольно любопытное по содержанию и заключает сразу две истории, подробнее о которых вы узнаете в ходе экскурсии.

Посещение посёлка Гусь-Железный.

Вас ждёт осмотр основных достопримечательностей посёлка и рассказ об удивительных легендах этих мест.

Осмотр Усадьбы Баташевых в Гусь-Железном.

Промышленная усадьба Баташевых с грандиозным храмом, похожим на английское аббатство, окружена множеством легенд и до сих пор притягивает в Гусь-Железный охотников за сокровищами и любителей острых ощущений.

Экскурсия по городу Касимов.

За свои 800 с лишним лет он успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.

Исторический центр Касимова без больших потерь пережил потрясения 20 века и избежал нашествие современной архитектуры. В 2015 г. Касимов вошел в ассоциацию городов туристического маршрута «Золотое кольцо России».

В ходе экскурсии вы увидите купеческие особняки, православные церкви и татарские постройки, а также сможете полюбоваться красавицей – Окой и её плавным течением.

На противоположном берегу реки начинаются леса Окского биосферного заповедника с пойменными озерами, где гнездятся гуси, журавли, утки, цапли, а во время перелетов останавливаются многотысячные стаи водоплавающих птиц.

Посещение краеведческого музея г. Касимов.

Этот музей – один из старейших в Рязанском крае – был основан в 1919 г. как хранилище древностей, а уже в 1921 г. открыл свои двери для посетителей.

Первыми экспонатами стали ценности из усадебных имений Голицыных и Олениных, а также предметы крестьянской одежды и бытовой утвари.

Основа экспозиции – предметы русской и татарской этнографии, живописи и археологии.

Обед (доп. плата).

Посещение музея самоваров.

Музей «Русский самовар» был открыт в день 850-летия Касимова (то есть, в сентябре 2007 г.).

Его экспозиция посвящена старинному русскому быту и представляет собой коллекцию работ, изготовленных мастерами со всей России.

Здесь есть самовары в форме рюмки, яйца, желудя, груши, шара… И, само собой, классические «самоварные» формы, знакомые с детства.

Посещение музея колоколов.

Три зала музея предлагают гостям посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов.

Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.

Кстати, у города есть второе название – «Колокольный», данное ему из-за того, что жители еще при Иване Грозном промышляли изготовлением этих ударных и музыкальных инструментов.

Возвращение в Рязань.

Свободное время.

Касимов - часть маршрута Золотое кольцо РоссииКасимов - часть маршрута Золотое кольцо РоссииКасимов - часть маршрута Золотое кольцо РоссииКасимов - часть маршрута Золотое кольцо России
3 день

Музей Истории Рязанского Леденца, дополнительные экскурсии по желанию

Завтрак в отеле.

Посещение Музея Истории Рязанского Леденца с мастер-классом.

Музей не просто удивляет своей экспозицией, посвященной старой Рязани и Рязанской губернии по части производства сахара и сахароварения, он поведает реальные исторические факты, изобретения и рационализаторство того времени.

Вы узнаете, где впервые научились добывать сахар, из чего в старину делали конфеты, и как появилось излюбленное лакомство всех мальчишек и девчонок – знаменитый «петушок» на палочке.

На сладком мастер-классе по изготовлению и росписи леденца наши мастера научат варить знаменитый рязанский леденец, и затем каждый сможет расписать его в лучших традициях сахароваров Рязанской губернии.

Билеты и мастер-класс оплачиваются дополнительно.

Обед (доп. плата).

Речной круиз по Оке.

После экскурсии в музее мы отправимся в речной круиз по Оке.

Так нам удастся посмотреть на город словно бы со стороны, оценить всю живописность его местоположения - город стоит на высоком правом берегу Оки в месте впадения в нее реки Трубеж. Оплачивается дополнительно.

Речной круиз проводится только в период навигации.

Внимание! В целях вашей безопасности при плохих погодных условиях водная прогулка может быть отменена.

Свободное время.

По желанию, за доп. плату, экскурсионная программа в Музее «Фабрика игрушек».

Увлекательное путешествие по Музею «Фабрика игрушек» с посещением стеклодувной мастерской.

Множество легенд и мифов разных народов о грибах.

Живописные грибные фотозоны.

Мастер-класс по созданию Рязанского сувенира - роспись стеклянной игрушки.

А также просмотр короткого сказочного ролика о Рязанских глазастых грибах.

На память у участников этого приключения останется сувенир, созданный своими руками.

Свободное время.

Музей Истории Рязанского Леденца, дополнительные экскурсии по желаниюМузей Истории Рязанского Леденца, дополнительные экскурсии по желаниюМузей Истории Рязанского Леденца, дополнительные экскурсии по желанию
4 день

Константиново - родина поэта

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Переезд в село Константиново.

Посещение Усадьбы родителей С. А. Есенина.

В селе Константиново расположен государственный музей-заповедник Сергея Есенина.

Здесь поэт родился, здесь прошли его детство и юность.

На территории музея-заповедника можно посетить

  • мемориальную усадьбу родителей С. А. Есенина –"золотую бревенчатую избу" из стихотворения поэта;
  • музей поэмы "Анна Снегина" – усадьбу помещицы Лидии Кашиной, прототипа главной героини;
  • литературную экспозицию, рассказывающую о творчестве Есенина, в здании научно-культурного центра.

Мы также сможем прогуляться по селу и насладиться той природой, которая вдохновляла знаменитого поэта.

Обед (доп плата).

Переезд в Иоанно-Богословский Пощуповский монастырь.

Осмотр Пощуповского монастыря.

Монастырь намного старше тех зданий, которые мы сможем увидеть.

Он основан на рубеже XII-XIII вв. , но неоднакратно подвергался набегам крымских татар и был перенесен на новое место, чуть севернее, в XVI в.

Но и тогда все постройки монастыря были деревянными.

Сегодня мы сможем увидеть в монастыре Иоанно-Богословский и Успенский соборы XIX в., потрясающей красоты колокольни, жилые и хозяйственные постройки.

Монастырь также известен чудотворной иконой апостола Иоанна и целебным источником, расположенным неподалёку.

В источнике можно искупаться и набрать воды.

По возможности, мы заедем в центр «Азбука пчелы» (на территории НИИ пчеловодства) на дегустацию меда (оплачивается дополнительно).

Вам будет предложено несколько видов меда и продуктов пчеловодства: пыльца, перга, трутневой расплод и прочее.

Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях и лечебных свойствах медовых композиций и продуктов пчеловодства.

Переезд в Новоселки.

Посещение музея братьев Пироговых.

Мы посетим украшенный ажурной резьбой дом, где жили знаменитые оперные певцы братья Пироговы.

Будучи сыновьями рязанского плотника, они прославили русское оперное искусство на весь мир.

Некоторые партии в их исполнении так и остались непревзойденными.

Возвращение в Рязань.

Свободное время.

Вы сможете прогуляться по городу, приобрести сувениры или бросить монетку с надеждой вернуться в Рязань.

Трансфер на железнодорожный вокзал города Рязань.

Отправление в С. -Петербург: на любом поезде с отправлением из Рязани после 20:30.

Отправление в Москву: на любом поезде с отправлением из Рязани после 20:30.

Константиново - родина поэтаКонстантиново - родина поэтаКонстантиново - родина поэта

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Пик в комфортабельных номерах с удобствами.

Дата заездаДвухместное Одноместное
21.04.200222 60026 600
04.08.202222 60025 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле в Рязани в комфортабельных номерах с удобствами
  • Завтраки в отеле
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание в соответствии с программой
Что не входит
  • Ж/д билеты в Рязань и обратно
  • 4 комплексных обеда (оплачиваются при бронировании тура, 2 500 руб.)
  • Входные билеты в музейные объекты
  • Мастер-классы
  • Экскурсионная программа в Музее «Фабрика игрушек» с мастер-классом (оплачивается в офисе при бронировании тура, 690 руб.)
  • Радиооборудование (оплачивается в офисе при бронировании тура, 600 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Рязань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
24 июля 2022
Организация на всех этапах: бронирования тура, встреча, сама программа, проживание-выше всех похвал!
Настройтесь на позитив и откройте для себя Дагестан!
Т
30 июня 2022
Великолепная организация, все четко, быстро и качественно. Обращаюсь не первый раз и всегда довольна обслуживанием, а тур "Жемчужина Кавказа" (Дагестан) выше всех похвал. Огромное спасибо.
С
28 июня 2022
Всё организовано на высшем уровне, профессиональные гиды, комфортное размещение, удобный трансфер!

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