Встреча. Знакомство с городом

2 день

Касимов - часть маршрута Золотое кольцо России

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию в г. Касимов.

По пути – посещение села Ласково – родины Февронии.

А знаменита она вот чем: «Повесть о Петре и Февронии», написанная Ермолаем-Еразмом в XVI столетии, рассказывает о девушке из рязанского села, называемого Ласково.

Сказание сие довольно любопытное по содержанию и заключает сразу две истории, подробнее о которых вы узнаете в ходе экскурсии.

Посещение посёлка Гусь-Железный.

Вас ждёт осмотр основных достопримечательностей посёлка и рассказ об удивительных легендах этих мест.

Осмотр Усадьбы Баташевых в Гусь-Железном.

Промышленная усадьба Баташевых с грандиозным храмом, похожим на английское аббатство, окружена множеством легенд и до сих пор притягивает в Гусь-Железный охотников за сокровищами и любителей острых ощущений.

Экскурсия по городу Касимов.

За свои 800 с лишним лет он успел побывать пограничной крепостью Владимиро-Суздальского княжества, столицей Касимовского ханства и уездным городком Рязанской губернии.

Исторический центр Касимова без больших потерь пережил потрясения 20 века и избежал нашествие современной архитектуры. В 2015 г. Касимов вошел в ассоциацию городов туристического маршрута «Золотое кольцо России».

В ходе экскурсии вы увидите купеческие особняки, православные церкви и татарские постройки, а также сможете полюбоваться красавицей – Окой и её плавным течением.

На противоположном берегу реки начинаются леса Окского биосферного заповедника с пойменными озерами, где гнездятся гуси, журавли, утки, цапли, а во время перелетов останавливаются многотысячные стаи водоплавающих птиц.

Посещение краеведческого музея г. Касимов.

Этот музей – один из старейших в Рязанском крае – был основан в 1919 г. как хранилище древностей, а уже в 1921 г. открыл свои двери для посетителей.

Первыми экспонатами стали ценности из усадебных имений Голицыных и Олениных, а также предметы крестьянской одежды и бытовой утвари.

Основа экспозиции – предметы русской и татарской этнографии, живописи и археологии.

Обед (доп. плата).

Посещение музея самоваров.

Музей «Русский самовар» был открыт в день 850-летия Касимова (то есть, в сентябре 2007 г.).

Его экспозиция посвящена старинному русскому быту и представляет собой коллекцию работ, изготовленных мастерами со всей России.

Здесь есть самовары в форме рюмки, яйца, желудя, груши, шара… И, само собой, классические «самоварные» формы, знакомые с детства.

Посещение музея колоколов.

Три зала музея предлагают гостям посмотреть на множество самых разных церковных, корабельных, поддужных и других колоколов.

Всего коллекция насчитывает свыше 1450 объектов.

Кстати, у города есть второе название – «Колокольный», данное ему из-за того, что жители еще при Иване Грозном промышляли изготовлением этих ударных и музыкальных инструментов.

Возвращение в Рязань.

Свободное время.