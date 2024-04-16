Туры на автобусе в Рязани

Найдено 11 туров в категории «На автобусе» в Рязани, цены от 10 300 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В гости к известным рязанцам
🚌 На автобусе
скидка
12%
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 1200010 600 за человека
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
Начало: Рязань
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 300 за человека
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
6 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 390 за человека
В гости к известным рязанцам. Летний тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Начало: Россия, Рязань
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 10 600 за человека
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 300 за человека
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 июля в 10:00
7 авг в 10:00
от 30 100 за человека
В гостях у Рождественской Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350 за человека
Новогодние каникулы в Рязани
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150 за человека
Масленичный разгуляй по Рязани и области
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900 за человека
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
15 июня в 10:05
13 июля в 10:05
от 10 600 за человека
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: По календарю
29 июня в 10:05
27 июля в 10:05
от 10 300 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. В гости к известным рязанцам
  2. Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
  3. Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
  4. В гости к известным рязанцам. Летний тур
  5. Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Какие места ещё посмотреть в Рязани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Солотча
Сколько стоит тур в Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "На автобусе" можно забронировать 11 авторских туров от 10 300 до 30 100 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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