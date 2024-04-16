О Олеся Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

А Анастасия Новогодние каникулы в Рязани Все чётко, без проблем.

А Анастасия Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.

О Ольга Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Альфия Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

С Сергей Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

А Андрей Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

З Закурдаева Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

И Ирина Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.