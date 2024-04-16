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Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам
Начало: Россия, Рязань
5 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
от 1200010 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
29 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 300₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Начало: Москва
6 июля в 10:00
10 авг в 10:00
от 12 390₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В гости к известным рязанцам. Летний тур
Начало: Россия, Рязань
15 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
29 июня в 10:00
3 авг в 10:00
от 13 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Земля воспетая поэтом. Тур по Рязанской области
Начало: Россия, Рязань
3 июля в 10:00
7 авг в 10:00
от 30 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В гостях у Рождественской Рязани
Начало: Россия, Рязань
4 янв в 10:00
от 19 350₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Новогодние каникулы в Рязани
Начало: Россия, Рязань
31 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 12 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Начало: Ж/д вокзалы Рязань I и II
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 10 900₽ за человека
Авторский тур
1.5 день
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
15 июня в 10:05
13 июля в 10:05
от 10 600₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Начало: Ж/д вокзал Рязань-I и ж/д вокзал Рязань-II
Расписание: По календарю
29 июня в 10:05
27 июля в 10:05
от 10 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ААнастасия16 апреля 2024Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «На автобусе»
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