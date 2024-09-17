1 день

Тума. Экскурсия "Узорная нить Тумского края". Чаепитие с программой "Литературные блины"

Сбор группы с 7:45 на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра.

08:00 Отправление в Спас-Клепики (202 км).

Экскурсия в Музей резьбы по дереву им. В. П. Грошева.

Музей начинает формироваться в 1997 году. За время работы музея в его фондах собрано более 3,5 тысяч экспонатов, которые представляют всё многообразие стилей резьбы, художественной росписи по дереву, искусство лозоплетения, различные жанры живописи и быта старой Мещеры.

Переезд в Туму (114 км).

Обед из традиционных блюд Мещёрского края.

Отправляемся на "Постоялый двор на Касимовском тракте".

В северо-восточной части Касимовского уезда среди дремучих лесов и загадочных озер охотой промышляли, рыбу ловили, дикий мёд собирали люди разные, высокие и светловолосые, приземистые и кареглазые. И звались они по- разному: тумаками, куршаками, боляками, даже средой своей отличаясь.

Экскурсия «Узорная нить Тумского края» - приглашаем познакомиться с народным костюмом Тумского края и приемами ткачества, мастер-класс на этнографическом ткацком станке.

Вырос среди лесов храм, первоначально деревянный, а затем уж и белокаменный. Любили местные жители свой храм и всячески всем миром старались его украсить. Стоит храм и поныне, росписью своей людскую душу радует. Посещение Троицкого храма, знакомство с уникальными росписями.

Экскурсия «Постоялый двор на Касимовском тракте» – беседа об истории поселка Тумы, прогулка по постоялому двору (здание постройки 1910 г), знакомство с действующей русской печью и бытом постоялого двора.

Программа в доме-музее "Были-небыли". Основатель и руководитель музея – поэт, публицист, член Союза писателей России, общественный деятель Алексей Николаевич Гушан.

Дом-музей тумского сказителя "Были - небыли" – первый частный музей в Туме. На тематических площадках музея гостей познакомят:

с главным символом Тумы;

с Тумой разбойничьей;

с главным золотом Мещёры - мёдом и традициями пчеловодства в Тумском крае (интерактивная программа «Медовая монетка»);

с Тумой литературной;

с бытом, традициями, обрядами и ремёслами тумчан;

с тумскими сказами.

А потом нас ожидает чаепитие с программой «Литературные блины».

Гостей познакомят с традициями чаепития в Туме (с дегустацией чая из самовара, с любимыми блинами русских писателей и поэтов по старинным рецептам, вареньем из садовых и лесных ягод, мёдом, домашней сгущёнкой).

В завершение программы мы перелистаем "Поэтический календарь Алексея Гушана".

Алексей Гушан - поэт, лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей.

Во время выступления автор представит свои стихи о временах года, праздниках, традициях и обрядах. После концерта можно будет приобрести книги Алексея с его автографом на память.

Переезд в Рязань (100 км)

Размещение в отеле "Форум" 4*.