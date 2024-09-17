Они живут в памяти людской, передаются из поколения в поколение, как венец долгой исторической
Программа тура по дням
Тума. Экскурсия "Узорная нить Тумского края". Чаепитие с программой "Литературные блины"
Сбор группы с 7:45 на платформе станции метро Котельники у первого вагона из центра.
08:00 Отправление в Спас-Клепики (202 км).
Экскурсия в Музей резьбы по дереву им. В. П. Грошева.
Музей начинает формироваться в 1997 году. За время работы музея в его фондах собрано более 3,5 тысяч экспонатов, которые представляют всё многообразие стилей резьбы, художественной росписи по дереву, искусство лозоплетения, различные жанры живописи и быта старой Мещеры.
Переезд в Туму (114 км).
Обед из традиционных блюд Мещёрского края.
Отправляемся на "Постоялый двор на Касимовском тракте".
В северо-восточной части Касимовского уезда среди дремучих лесов и загадочных озер охотой промышляли, рыбу ловили, дикий мёд собирали люди разные, высокие и светловолосые, приземистые и кареглазые. И звались они по- разному: тумаками, куршаками, боляками, даже средой своей отличаясь.
Экскурсия «Узорная нить Тумского края» - приглашаем познакомиться с народным костюмом Тумского края и приемами ткачества, мастер-класс на этнографическом ткацком станке.
Вырос среди лесов храм, первоначально деревянный, а затем уж и белокаменный. Любили местные жители свой храм и всячески всем миром старались его украсить. Стоит храм и поныне, росписью своей людскую душу радует. Посещение Троицкого храма, знакомство с уникальными росписями.
Экскурсия «Постоялый двор на Касимовском тракте» – беседа об истории поселка Тумы, прогулка по постоялому двору (здание постройки 1910 г), знакомство с действующей русской печью и бытом постоялого двора.
Программа в доме-музее "Были-небыли". Основатель и руководитель музея – поэт, публицист, член Союза писателей России, общественный деятель Алексей Николаевич Гушан.
Дом-музей тумского сказителя "Были - небыли" – первый частный музей в Туме. На тематических площадках музея гостей познакомят:
- с главным символом Тумы;
- с Тумой разбойничьей;
- с главным золотом Мещёры - мёдом и традициями пчеловодства в Тумском крае (интерактивная программа «Медовая монетка»);
- с Тумой литературной;
- с бытом, традициями, обрядами и ремёслами тумчан;
- с тумскими сказами.
А потом нас ожидает чаепитие с программой «Литературные блины».
Гостей познакомят с традициями чаепития в Туме (с дегустацией чая из самовара, с любимыми блинами русских писателей и поэтов по старинным рецептам, вареньем из садовых и лесных ягод, мёдом, домашней сгущёнкой).
В завершение программы мы перелистаем "Поэтический календарь Алексея Гушана".
Алексей Гушан - поэт, лауреат многих российских и международных литературных премий, конкурсов и фестивалей.
Во время выступления автор представит свои стихи о временах года, праздниках, традициях и обрядах. После концерта можно будет приобрести книги Алексея с его автографом на память.
Переезд в Рязань (100 км)
Размещение в отеле "Форум" 4*.
Рязань. Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства. Возвращение в Москву
Завтрак в отеле "шведский стол".
Освобождение номеров. Расчетный час в гостиницах – 12.00.
Обзорная экскурсия по Рязани.
Рязань — один из древнейших городов центральной России. Рязанью изначально именовался город, расположенный в 50-ти километрах от современной Рязани, но он был полностью уничтожен монголо-татарами в XIII веке.
Посетим экскурсию по городу: Кремль; Соборная площадь с памятником Олегу Рязанскому; Гостиный двор; здание Дворянского собрания Рязанской губернии; памятники Евпатию Коловрату; великому поэту Сергею Есенину и др.
Погуляем по территории центрального парка. В Нижнем саду парка находится скульптурная композиция "Грибы с глазами", в Верхнем - памятник самому известному уроженцу Рязанской губернии - Сергею Есенину. Конечно, сделаем фото на память о пребывании в Рязани!
Далее нас ожидает красивое художественно-музыкальное представление - экскурсия в Рязанский художественный музей, который называют Рязанской Третьяковкой – одну из российских сокровищниц изобразительного искусства.
В продолжение программы мы переместимся в зал, «Музыкальную гостиную», где в исполнении солистов Рязанского музыкального театра (или Рязанской филармонии) насладимся небольшим концертом, состоящим из произведений на стихи Есенина, народных песен и песен о Рязанском крае.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Рыбное.
Экскурсия в крупнейший в России НИИ Пчеловодства, где узнаем об истории пчеловодства на Руси (бортничество, колодные пасеки), познакомимся с деятельностью изобретателя первого в мире рамочного улья П. И. Прокоповича, увидим старинные медогонки, узнаем о продуктах пчеловодства, а также приоткроем «окошко» в мир коллективного способа жизнедеятельности пчелиных семей.
Здесь нас ожидает дегустация вкуснейших медовых композиций с ароматным чаем.
Во время дегустации специалисты расскажут об оздоровительных особенностях медовых композиций, а также предложат и другую продукцию: пыльцу, пергу, трутневый расплод и прочее. Мёд и другие продукты пчеловодства сможем приобрести в магазине.
По окончании программы отъезд в Москву к ближайшей удобной станции метро.
Прибытие ориентировочно в 21:20-22:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Форум 4* (Рязань).
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
|Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Взрослый
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Взрослый
Одноместный
Взрослый
|Стандартный
|24.08.24
|13900
|13900
|15600
|19.10.24
|13900
|13900
|15600
Варианты проживания
Форум Рязань 4
Конгресс-отель «Форум» это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания класса 4 звезды, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.