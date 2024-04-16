дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Подготовка к Новому году
Самостоятельный заезд в отель.
Свободное время. Подготовка к самой волшебной встрече Нового 2024 года!
Новогодний банкет (по желанию, за дополнительную плату).
Экскурсия по Рязани
Завтрак в гостинице.
13:00Встреча с гидом в центре города.
Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» ― улице Почтовой и Соборной. Душевная обзорная экскурсия также познакомит вас с колоритом древней Рязани.
От кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания важные открытия, сделанные нашими земляками.
В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» ― вы узнаете, как родились эти определения? Чем Рязань отличается от других известных русских городов.
Оцените главные достопримечательности Рязани, а также услышите, как у рязанских грибов появились глаза, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.
Экскурсия по территории Рязанского кремля.
Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий.
Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.
Рязанский кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.
Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов и, попивая, горячий глинтвейн. В зимнее время дворцовый ансамбль Рязанского кремля заботливо укрыт снежным покрывалом.
Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная церковь Святого Духа ― всё впечатляет красотой!
Окончание программы ориентировочно в 15:30.
Посещение музея истории рязанского леденца (по желанию, за дополнительную плату).
Здесь вы узнаете историю сахара, рязанской области и леденца. Как это все связанно? Когда, если не в новогодние выходные слушать истории о сладком чуде?!
Оказывается, всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани.
Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов.
А почему леденец получил форму именно петушка – это вы узнаете в музее!
Окончание программы ориентировочно в 17:30.
Питание: завтрак.
Константиново. Усадьба Есениных
Завтрак в гостинице.
- 09:30 Встреча с гидом в гостинице «Форум», 1 этаж, лобби.
- 09:45 Встреча с гидом в гостинице «Старый город», 1 этаж, лобби.
- 9:55 Встреча с гидом в гостинице «Амакс», 1 этаж, лобби.
- 10:00 Встреча с гидом в гостинице «Ловеч», 1 этаж, лобби.
- 10:10 — 10:35 встреча туристов на ж/д вокзалах (Рязань-I в здании ж/д вокзала (в зале касс дальнего следования) / Рязань-II в здании ж/д вокзала (на площадке у пригородных касс): гид с табличкой «Рязань»).
Отправление в Константиново — на родину поэта С. А. Есенина, путевая экскурсия.
В центре села Константиново, напротив церкви Казанской иконы Божией Матери, расположена усадьба Есениных.
Здесь в 1871 году дед поэта Никита Осипович Есенин построил дом, где 21 сентября (3 октября — по новому стилю) 1895 года родился Сергей Александрович Есенин.
Со временем обветшавший дедовский дом снесли, и на его месте в 1909 году был выстроен новый, меньших размеров. В 1965 году в этой «золотой бревенчатой избе» открыли дом-музей знаменитого русского поэта.
Со временем в Константинове появился целый комплекс мемориальных строений — Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Но сердцем его по-прежнему остается родительский дом, восстановленный в 2000 году.
Экскурсия в Литературном музее знакомит посетителей с творческой биографией Сергея Есенина, дает возможность стать свидетелями событий переломной эпохи, во время которой жил поэт.
В экспозиции можно будет познакомиться с фотографиями С. А. Есенина разных лет, его прижизненными и посмертными изданиями, увидеть личные вещи поэта.
Рядом с церковью Казанской иконы Божией Матери располагается усадьба последней константиновской помещицы Лидии Ивановны Кашиной. С хозяйкой усадьбы Сергей Есенин познакомился летом 1916 года. В это время он был уже автором своего первого поэтического сборника «Радуница».
В гостях у Л. Кашиной С. Есенин бывал не раз и посвятил ей одно из своих стихотворений — «Зеленая прическа».
После революции загородный дом помещицы использовали под нужды села, а в октябре 1969 года в нем была открыта литературная экспозиция.
К 100-летию со дня рождения поэта, в 1995 году, в здании разместился музей поэмы «Анна Снегина», в которой воплотились и образ «дома с мезонином», и образ его хозяйки.
Прогулка-экскурсия по территории музея-заповедника в сопровождении экскурсовода.
Маршрут:Посещение шести экспозиций — Усадьба родителей С. А Есенина, Земская школа, Усадьба Л. И Кашиной (Музей поэмы «Анна Снегина»), Дом священника И. Я Смирнова, Литературный музей, Каретный двор (без Спас-Клепиковской учительской школы и Школы грамоты).
В свободное время вы сможете самостоятельно посетить церковь Казанской иконы Божьей Матери, где венчали родителей поэта и крестили маленького Сережу Есенина.
Обед в кафе.
Отъезд в Рязань.
Окончание программы ориентировочно в 17:00. Трансфер на вокзалы.
Питание: завтрак + обед.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Место в двухместном номере
|Одноместный номер
|Дополнительное место
|Ловеч
|10 500
|13 200
|10 500
|Форум
|13 450
|16 950
|13 450
|Амакс
|15 250
|18 000
|15 250
|Старый город
|18 450
|25 250
|18 450
Скидка детям (при любом варианте размещения) — 200 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Ловеч»
Размещение предлагается в различных категориях номеров. Каждый из них обустроен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха.
Ежедневно в утреннее время здесь сервируется завтрак. В кафе-баре гости могут заказать блюда не только русской, но и европейской кухни.
В пешей доступности находятся торговые комплексы, административные здания, парк Железнодорожников и Спортивный комплекс. Расстояние до аэропорта составляет — 174 км.
Отель «Форум»
Классические номера и люксы оснащены гостиным уголком, а также кондиционером и телевизором с плоским экраном. Помимо этого, предоставляется бесплатный Wi-Fi.
К услугам гостей стильный спа-салон, средиземноморская и русская кухня, а также звукоизолированные номера.
В спа-салоне можно расслабиться в сауне и массажном кабинете или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, вы можете поиграть в бильярд.
Отель «Амакс»
Отель «Амакс» представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал.
В каждом номере установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где гости могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
Отель «Старый Город»
Отель «Старый Город» с рестораном и баром расположен в центре Рязани, в 10 минутах ходьбы от Рязанского кремля.
Номера оснащены телевизором со спутниковыми каналами, в некоторых есть гостиная зона. В распоряжении гостей всех номеров собственная ванная комната. Гостям предоставляются халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание, указанное в программе: (2 завтрака и 1 обед)
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до г. Рязани (начало тура), проезд из г. Рязани (окончание тура)
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Предоставляется скидка детям — 200 рублей, при любом варианте размещения.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?
Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.
Новогодний банкет в ресторане:
|Гостиница
|Стоимость
|Ловеч
|По запросу
|Форум
6 500 руб. /взр.;
3 000 руб. /дети 5-9 лет;
5 000 руб. /дети 10-14 лет.
|Амакс
6 500 руб. /взр.;
3 250 руб. /дети 8-14 лет.
|Старый город
|17 000 руб.
Посещение музея истории рязанского леденца (по желанию, за доп. плату).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо "Большой Стране" за своевременное реагирование на наши просьбы о передаче информации: было перенесено прибытие электрички. Нас встретили ровно по часам))))