2 день

Экскурсия по Рязани

Завтрак в гостинице.

13:00Встреча с гидом в центре города.

Пешеходная экскурсия по «рязанскому Арбату» ― улице Почтовой и Соборной. Душевная обзорная экскурсия также познакомит вас с колоритом древней Рязани.

От кремля до современной застройки, мы пройдем через девять столетий развития города и вспомним выдающихся жителей, забавные предания важные открытия, сделанные нашими земляками.

В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми» ― вы узнаете, как родились эти определения? Чем Рязань отличается от других известных русских городов.

Оцените главные достопримечательности Рязани, а также услышите, как у рязанских грибов появились глаза, чем жили и живут рязанцы, как их называли в старину и какие знаменитые люди посещали наши края.

Экскурсия по территории Рязанского кремля.

Более IХ веков в центре земли Русской стоит древняя Рязань, прекрасная и неповторимая. Город с богатой историей, которой наши гиды любят делиться с гостями наших экскурсий.

Мы проедем по основным улицам города, посмотрим достопримечательности, полюбуемся его сказочным новогодним убранством.

Рязанский кремль, традиционный и уютный, является главным историческим украшением города. Великолепный ансамбль расположен на высоком берегу в месте впадения реки Лыбедь в реку Трубеж, в древности его защищали высокие стены и земляной вал, часть которого и сегодня можно увидеть.

Здесь можно прогуливаться часами, любуясь, слушая истории наших гидов и, попивая, горячий глинтвейн. В зимнее время дворцовый ансамбль Рязанского кремля заботливо укрыт снежным покрывалом.

Красивейшая Соборная колокольня, грандиозный Успенский собор, изящный Христорождественский собор, уникальная церковь Святого Духа ― всё впечатляет красотой!

Окончание программы ориентировочно в 15:30.

Посещение музея истории рязанского леденца (по желанию, за дополнительную плату).

Здесь вы узнаете историю сахара, рязанской области и леденца. Как это все связанно? Когда, если не в новогодние выходные слушать истории о сладком чуде?!

Оказывается, всем знакомый леденцовый петушок на палочке родился именно в Рязани.

Рязанский предприниматель Николай Петрович Шишков создал в 1829 году образцовое свеклосахарное предприятие, занимался изучением свойств сахара, получил несколько патентов.

А почему леденец получил форму именно петушка – это вы узнаете в музее!

Окончание программы ориентировочно в 17:30.

Питание: завтрак.