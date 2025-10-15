И Иевлев

А Александр Экскурсия понравилась, удалось познакомиться с древним красивым городом. Приятно видеть, как меняется город к лучшему. Дороги, дома, а главное люди. Если получится, с удовольствием поедем ещё, чтобы посмотреть как похорошел Рыбинск. Спасибо.

С Сергей

E Ekaterina Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Дарье за очень интересный рассказ! Было очень интересно сравнить старые изображения городских достопримечательностей с их современными воплощениями. Мы влюбились в Рыбинск, и Дарья только укрепила эту любовь. Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом. Спасибо!

С Сергей Очень понравилась экскурсия, содержательная, неутомительная. Спасибо Дарье!

М Мария

Н Наталия Очень понравился экскурсовод Дарья. Два часа пролетели незаметно. Узнали много интересного об истории города, прошлись по центральным улочкам. Спасибо большое за экскурсию, рекомендуем.

А Алексей

Грамотно спланированный маршрут позволил осмотреть многие достопримечательности города, узнать его историю и неизвестные ранее факты. Дарья владеет исчерпывающей информацией по любым возникшим у нас вопросам, читать дальше предоставила дополнительные наглядные материалы (фото). Проведенная экскурсия была познавательна и небанальна, проходила в формате диалога, оставила самые приятные впечатления и эмоции!

Всем рекомендую! Время пролетело быстро, а полученные знания возбудили желание снова приехать в этот замечательный город!

Искренне благодарны! Душевная и атмосферная экскурсия от Дарьи!Грамотно спланированный маршрут позволил осмотреть многие достопримечательности города, узнать его историю и неизвестные ранее факты. Дарья владеет исчерпывающей информацией по любым возникшим у нас вопросам,

М Мартыненко Понравилось все. Экскурсовод эрудирован, все объясняет, где надо остановиться, прервется. Сам город понравился, есть о чем рассказать. Все здорово. Высшие оценки.

О Ольга Экскурсовод, Дарья, просто изумительная. Знающая, очень приятная в общении. Экскурсия грамотно построена, с большим количеством интересных исторических фактов. Была группа из 6 человек. Всем очень понравилось. Рыбинск замечательный город.

А Антон Очень атмосферный город, экскурсовод провела отличный экскурс сюв историю страны и города!

Б Березин Очень атмосферный город, экскурсовод провела отличный экскурс сюв историю страны и города!

Л Людмила Нам экскурсия понравилась, очень приятный гид. Основную информацию по городу мы получили. Рекомендуем.

А Алексей Нам экскурсия понравилась, очень приятный гид. Основную информацию по городу мы получили. Рекомендуем.