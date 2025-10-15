Экскурсия по Рыбинску предлагает путешественникам уникальную возможность познакомиться с богатой историей и культурой города. Прогулка включает посещение старинных зданий, храмов и набережной Волги. Памятник бурлаку и купеческие особняки расскажут о прошлом города. Гид поделится интересными фактами и историями, делая экскурсию незабываемой.
Это идеальный способ провести время в одном из самых посещаемых городов России, открывая для себя его уникальные традиции и культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Старинные здания
- ⛪ Храмы
- 🌊 Набережная Волги
- 🗿 Памятник бурлаку
- 🏠 Купеческие особняки
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииДобрый день, дорогие путешественники! Рыбинск сегодня — один из самых посещаемых городов России. Я приглашаю вас на увлекательную прогулку по городу. Вы увидите старинные здания, храмы, набережную Волги, памятник бурлаку, купеческие особняки, и многое другое. Я расскажу вам об истории города, его традициях и культуре. Записывайтесь на экскурсию прямо сейчас!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мы увидим:
- Волжскую набережную
- Спасо-Преображенский собор
- Старую и новую биржи
- Памятник «Ленин в зимнем»
- Красную площадь и торговые ряды
- Подворье Югско-Дорофеевой пустыни
- Каланчу
- Памятник Ушакову
- Никольскую часовню
- Памятники Льву Ошанину и Остапу Бендеру
- Улицу Крестовую
- Улицу Бульварную
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рыбинск, Соборная площадь, у входа в Собор
Завершение: Улица Стоялая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иевлев
15 окт 2025
А
Александр
14 сен 2025
Экскурсия понравилась, удалось познакомиться с древним красивым городом. Приятно видеть, как меняется город к лучшему. Дороги, дома, а главное люди. Если получится, с удовольствием поедем ещё, чтобы посмотреть как похорошел Рыбинск. Спасибо.
С
Сергей
31 авг 2025
E
Ekaterina
9 авг 2025
Прекрасная экскурсия! Большое спасибо Дарье за очень интересный рассказ! Было очень интересно сравнить старые изображения городских достопримечательностей с их современными воплощениями. Мы влюбились в Рыбинск, и Дарья только укрепила эту любовь. Очень рекомендую эту экскурсию для первого знакомства с городом. Спасибо!
С
Сергей
7 авг 2025
Очень понравилась экскурсия, содержательная, неутомительная. Спасибо Дарье!
М
Мария
17 июл 2025
Н
Наталия
11 июл 2025
Очень понравился экскурсовод Дарья. Два часа пролетели незаметно. Узнали много интересного об истории города, прошлись по центральным улочкам. Спасибо большое за экскурсию, рекомендуем.
А
Алексей
7 июл 2025
Душевная и атмосферная экскурсия от Дарьи!
Грамотно спланированный маршрут позволил осмотреть многие достопримечательности города, узнать его историю и неизвестные ранее факты. Дарья владеет исчерпывающей информацией по любым возникшим у нас вопросам,
М
Мартыненко
17 июн 2025
Понравилось все. Экскурсовод эрудирован, все объясняет, где надо остановиться, прервется. Сам город понравился, есть о чем рассказать. Все здорово. Высшие оценки.
О
Ольга
15 июн 2025
Экскурсовод, Дарья, просто изумительная. Знающая, очень приятная в общении. Экскурсия грамотно построена, с большим количеством интересных исторических фактов. Была группа из 6 человек. Всем очень понравилось. Рыбинск замечательный город.
А
Антон
12 июн 2025
Очень атмосферный город, экскурсовод провела отличный экскурс сюв историю страны и города!
Б
Березин
12 июн 2025
Л
Людмила
13 мая 2025
Нам экскурсия понравилась, очень приятный гид. Основную информацию по городу мы получили. Рекомендуем.
А
Алексей
13 мая 2025
Л
Лилия
2 мая 2025
Входит в следующие категории Рыбинска
