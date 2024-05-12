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славной истории рыбинского купечества и тайнам старинных улиц. Лёгкая форма подачи и грамотный язык экскурсовода сделают ваше путешествие незабываемым. Эта экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от 10 лет. Животных можно брать с собой. Маршрут можно скорректировать по вашему желанию