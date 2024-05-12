Рыбинск - уютный колоритный город, знаменитый вывесками в дореволюционном стиле.
Здесь можно оценить его визитные карточки: Спасо-Преображенский собор, Красную площадь, Торговые ряды, Волжский мост и многое другое. Экскурсия позволит прикоснуться к
Здесь можно оценить его визитные карточки: Спасо-Преображенский собор, Красную площадь, Торговые ряды, Волжский мост и многое другое. Экскурсия позволит прикоснуться к
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные исторические объекты
- 🏛 Визитные карточки города
- 📜 Интересные факты и легенды
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🐾 Можно взять животных
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Красная площадь
- Волжский мост
- Старая и Новая хлебные биржи
- Памятники Ленину и Ошанину
- Торговые ряды
- Никольская часовня
- Улица Стоялая
- Бульвар Ушакова
- Часовня Югской Дорофеевой пустыни
- Монументы Бурлаку и Остапу Бендеру
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский собор и колокольню.
- Волжский мост и Красную площадь.
- Старую и Новую хлебные биржи.
- Памятники Ленину и поэту-песеннику Ошанину.
- Торговые ряды и Никольскую часовню.
- Улицу Стоялую и бульвар Ушакова.
- Часовню Югской Дорофеевой пустыни.
- Монументы, посвящённые Бурлаку и Остапу Бендеру.
Вы узнаете:
- Как Рыбинск стал старше Москвы и почему он считается столицей бурлаков.
- Какие преференции Царский двор дал Рыбной слободе.
- Какое место в городе называли «земным раем» и как здесь встречали Екатерину II.
- Как Рыбинская ГЭС помогла в битве за Москву и как Богородица спасла город от чумы.
- Как Ленина охраняла милиция и из чего сделали самый модный пол в городе.
- Почему «важня» такая важная и как рыбинские пожарные всю Россию насмешили.
- Почему у «таксистов» 19 века был «толстый зад» и где обитает студенческая удача.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет.
- Животных с собой брать можно.
- Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Возможно провести экскурсию для группы 6-20 человек за доплату — 700 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стоялой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 29 туристов
Приветствую всех путешественников! Меня зовут Ольга, я гид по зову сердца. Родилась и живу в старинном Рыбинске. Люблю свой город и горжусь его славной историей. На своих экскурсиях делюсь накопленными знаниями в лёгкой форме, доступным грамотным языком. Приезжайте в Рыбинск! Он всегда превосходит все ожидания.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юля
12 мая 2024
Замечательный город, потрясающий экскурсовод Ольга.
Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный рассказчик, всегда готовой ответить на дополнительные вопросы.
Рекомендую Ольгу, она не только покажет самые интересные места, но и обязательно влюбит вас в свой город.
Ольга провела нам экскурсию с глубоким знанием истории города и огромной любовью к своему городу. Интересный рассказчик, всегда готовой ответить на дополнительные вопросы.
Рекомендую Ольгу, она не только покажет самые интересные места, но и обязательно влюбит вас в свой город.
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