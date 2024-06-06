Пешие экскурсии-прогулки в Рыбинске с экскурсоводом

Найдено 26 экскурсий в категории «Пешеходные» в Рыбинске, цены от 750 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470 за всё до 10 чел.
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
65 отзывов
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900 за всё до 6 чел.
Еры и яти. Купцы и бурлаки
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.
Рыбинск для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Атмосферный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Групповая обзорная экскурсия по Рыбинску
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
125 отзывов
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Покажите Рыбинск, please
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами
Начало: Ул. Стоялая, у памятника Ушакову
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов
Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Рыбинск - застывшая история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900 за всё до 7 чел.
Рыбинск: по следам съемочных групп
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Рыбинск: по следам съемочных групп
Прогулка по Рыбинску, где снимались культовые фильмы и сериалы. Увидим кадры и видеофрагменты, узнаем историю выдающихся деятелей кино
Начало: Памятник паровозу Л-5270 на Вокзальной площади
Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Купеческий город Рыбинск»
🚶 Пешая
Квест
1 час
2 отзыва
Индивидуальная квест-экскурсия в историческом центре Рыбинска
Приглашаем на увлекательное путешествие по купеческому Рыбинску. Откройте город под новым углом с аудиогидом, пройдите по местам съемок и архитектурным шедеврам
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
750 за всё до 10 чел.
Рыбинскъ: Рождественская исторiя
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Рыбинск и Молога: города живые и мёртвые
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Ул. Крестовая, д. 2
Расписание: По согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Волжский променад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 4 чел.
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Рыбная слобода - Волжское очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рыбинск: экскурсия Рыбная слобода - Волжское очарование, путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет насыщенная программа и встреча с величием Волги
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск - Волжское очарование
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Рыбинск - Волжское очарование: экскурсия по городу на Волге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск - литературный город (экскурсия с посещением музея)
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Литературный Рыбинск: экскурсия с посещением музея - погружение в историю
Погрузитесь в мир литературы Рыбинска, где каждый уголок хранит истории великих писателей и поэтов
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 200 за всё до 4 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100 за всё до 4 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
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    был - отличный вариант не только "вспомнить", но и увидеть все позитивные изменения. Елена - прекрасный рассказчик и человек, любящий свой город. Гроза и ливень, которые случились во время нашей прогулки, нисколько не умалили позитивных впечатлений от экскурсии. Наоборот, стали изюминкой, которая не позволит забыть прогулку. Елена, спасибо от всей нашей группы!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
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    с удовольствием ее слушали всю экскурсию, т. е. около 2 часов, а это дорогого стоит и не всем под силу. Очень много полезной информации получили и о Рыбинске, и о том, что еще можно посетить. Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Хорошая экскурсия, всё понравилось
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Атмосферный Рыбинск
    Увидели чудесный красивый спокойный уютный и тёплый городок. Отдохнули душой, слушая интересный иллюстрированный рассказ гида Александра. Спасибо Александру за то, что может передать личное доброе отношение к городу, его истории, за юмор и внимание к слушателям.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
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    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
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    открывший нам самобытность Рыбинска, подсветивший исторические и современные аспекты жизни этого прекрасного города. Маршрут прекрасен и нетороплив. Спасибо большое за наши положительные эмоции.

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Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Рыбинск - первое свидание
  2. О Рыбинске - с любовью
  3. Рыбинск - маленький Петербург
  4. Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
  5. Еры и яти. Купцы и бурлаки
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
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