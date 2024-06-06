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Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: история, архитектура и знаменитые жители - ваш персональный гид
Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Еры и яти, купцы и бурлаки: Путешествие по историческому Рыбинску
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города
Начало: Красная площадь, д. Мастерская Молога-керамика
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Рыбинску: от Красной площади до Казанского района
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры в компании опытного гида
Начало: Ул. Волжская набережная, д. 4 (памятник Бурлаку)
Расписание: согласно календарю
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Покажите Рыбинск, please: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Рыбинску, узнайте его историю и легенды, почувствуйте атмосферу города вместе с нами
Начало: Ул. Стоялая, у памятника Ушакову
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная экскурсия по Рыбинску: от купеческих домов до храмов
Познакомьтесь с Рыбинском ближе! Исследуйте купеческие здания, храмы и уникальные памятники, наслаждаясь видами на крупнейшее рукотворное море в Европе
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск: по следам съемочных групп
Прогулка по Рыбинску, где снимались культовые фильмы и сериалы. Увидим кадры и видеофрагменты, узнаем историю выдающихся деятелей кино
Начало: Памятник паровозу Л-5270 на Вокзальной площади
Расписание: в любой день, в любое время - по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Индивидуальная квест-экскурсия в историческом центре Рыбинска
Приглашаем на увлекательное путешествие по купеческому Рыбинску. Откройте город под новым углом с аудиогидом, пройдите по местам съемок и архитектурным шедеврам
Начало: Красная площадь, памятник Ленину
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
750₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Рождественская прогулка по Рыбинску: история, традиции и атмосфера
Праздничный Рыбинск откроет свои тайны в компании барышни из XIX века. Почувствуйте дух Рождества в историческом центре
Начало: Рыбинск, ул. Крестовая, 17. Рядом с кафе Усадьба
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Рыбинск и Молога: историческое путешествие и архитектурное наследие
Погрузитесь в историю Рыбинска и затопленной Мологи в компании опытного гида. Откройте уникальные страницы прошлого
Начало: Ул. Крестовая, д. 2
Расписание: По согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Волжский променад: индивидуальная экскурсия по Рыбинску
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! Прогуляемся по набережной Волги и вернёмся по просторной Крестовой улице
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Осколки русской Атлантиды - наследие Мологи
Узнайте историю затопленных территорий Рыбинского моря и судьбу Мологи. Погружение в прошлое через прогулку по сохранившимся местам
Начало: Волжская набережная, 4, Рыбинск
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рыбинск: экскурсия Рыбная слобода - Волжское очарование, путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет насыщенная программа и встреча с величием Волги
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск - Волжское очарование: экскурсия по городу на Волге
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: По договорённости
Расписание: По договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Литературный Рыбинск: экскурсия с посещением музея - погружение в историю
Погрузитесь в мир литературы Рыбинска, где каждый уголок хранит истории великих писателей и поэтов
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 3 200₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
- ООльга5 июня 2024Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
- AAnastasia5 июня 2024Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
- ССветлана4 июня 2024Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
- ММарина2 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
- ДДенис1 июня 2024Хорошая экскурсия, всё понравилось
- ООльга31 мая 2024Увидели чудесный красивый спокойный уютный и тёплый городок. Отдохнули душой, слушая интересный иллюстрированный рассказ гида Александра. Спасибо Александру за то, что может передать личное доброе отношение к городу, его истории, за юмор и внимание к слушателям.
- ИИрина30 мая 2024Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
- ЕЕлена30 мая 2024Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
- ООксана29 мая 2024Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Пешеходные»
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