за всё до 10 чел.

от 2600 2 470 ₽ за всё до 10 чел.

Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым

Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города

за всё до 10 чел.

5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Познакомьтесь с историей Рыбинска, его архитектурными шедеврами и знаменитыми жителями. Узнайте о бурлаках и ГЭС, изменившей город

за всё до 6 чел.

3 900 ₽ за всё до 6 чел.

Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии

за всё до 10 чел.

5 000 ₽ за всё до 10 чел.

Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю о прошлом города

за всё до 6 чел.

3 900 ₽ за всё до 6 чел.

Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города

за всё до 5 чел.

от 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

Начало: На Красной площади в Рыбинске

Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции

за всё до 3 чел.

5 000 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия

за всё до 5 чел.

3 500 ₽ за всё до 5 чел.

Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом

за всё до 10 чел.

от 2 600 ₽ за всё до 10 чел.

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города

🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 47 отзывов

Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века Начало: Красная площадь

Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости