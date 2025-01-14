Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля

Погрузитесь в атмосферу золотого века Рыбинска, узнав о бурлаках и купцах. Прогулка по историческим улицам с удивительными историями и архитектурой
Эта экскурсия предлагает взглянуть на Рыбинск сквозь призму 19 века.

Участники узнают о владельцах пивных заводов и газет, а также о жизни простых работников - бурлаков и крючников.

Путешествие по улицам с историческими вывесками, посещение памятников и бирж, а также знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Спасо-Преображенский собор и пожарная каланча. Не упустите шанс попробовать рыбинский хлеб и крафтовое пиво
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные памятники истории
  • 🍞 Дегустация местных продуктов
  • 🧭 Погружение в атмосферу 19 века
  • 🎭 Посещение культурных объектов
  • 📜 Узнать тайны купеческого прошлого
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Рыбинск: край бурлаков, хлеба и хмеля
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Памятник Бурлаку
  • Волжская набережная
  • Старая хлебная биржа
  • Новая хлебная биржа
  • Спасо-Преображенский собор
  • Улица Крестовая
  • Рыбинский драмтеатр
  • Пожарная каланча
  • Никольская часовня

Описание экскурсии

  • Памятник Бурлаку — единственный в России
  • Волжская набережная, обустройство которой началось ещё в 19 веке
  • Старая хлебная биржа — первая в провинции и третья в стране
  • Новая хлебная биржа — эклектичный памятник архитектуры. Поговорим о непростой судьбе здания
  • Спасо-Преображенский собор, заслуживший славу «красы Верхнего Поволжья»
  • Улица Крестовая — музей старинной вывески под открытым небом
  • Рыбинский драмтеатр — поразимся его размеру
  • Дома купеческие и крестьянские — сравним, что мог себе позволить городской голова и простой, но трудолюбивый крестьянин
  • Улица Бульварная с купеческой атмосферой. Под её влиянием многим захочется накинуть цветастый платок на плечи, надеть красные бусы и неторопливо выпить чай «из самовару»
  • Пожарная каланча в стиле модерн — самая высокая в России
  • Улица Стоялая — когда-то биржа труда для наёмных работников. Здесь же сняли почти половину фильма «12 стульев» Леонида Гайдая (успеем обсудить и это)
  • Никольская часовня — «волжская шкатулка». А почему?
  • Рыбинская гастрономия. На Красной площади мы попробуем современный рыбинский хлеб. И при желании отправимся на дегустацию крафтового пива, кваса и лимонадов.
  • Много историй про горожан 19 века, чтобы добавить красок к портрету купеческого и бурлацкого города

Вы узнаете:

  • На чём рыбинские купцы зарабатывали миллионные капиталы и куда вкладывали эти деньги
  • Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика
  • У кого заказывали проекты городских зданий и сколько могли себе позволить за это заплатить

И многое другое!

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Лоцманском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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14 янв 2025
Большое спасибо Ксении за интересно и познавательно проведенное время. Маршрут охватывает всю основную туристическую часть города. Исторический материал Ксения преподносит не скучно, с любовью к родному краю, даже многое запоминается,
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несмотря на то, что мы были в январские праздники. Ксения очень любезно откликнулась на нашу просьбу и организовала нам дегустацию напитков фирменнего Рыбинского завода "Богемия" с рассказом разных историй о нем и владельцах. И вообще, когда гид с душой относится к городу, к истории, к туристам, это так радует и так располагает. Благодаря Ксении и неспешной прогулке (несмотря на -10градусов) мы окунулись в эпоху купечества, узнали много интересного про бурлачество, Богемию, про город, про места съемок "12 стульев" и т. д. Отдельное спасибо Ксении за советы - куда еще можно сходить на следующий день: Музей Новогодней игрушки посетили, масло, рыбу и сувениры купили. Ксения, еще раз с наступившим годом, здоровья, удачи и процветания!

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