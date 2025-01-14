Эта экскурсия предлагает взглянуть на Рыбинск сквозь призму 19 века.
Участники узнают о владельцах пивных заводов и газет, а также о жизни простых работников - бурлаков и крючников.
Путешествие по улицам с историческими вывесками, посещение памятников и бирж, а также знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Спасо-Преображенский собор и пожарная каланча. Не упустите шанс попробовать рыбинский хлеб и крафтовое пиво
Участники узнают о владельцах пивных заводов и газет, а также о жизни простых работников - бурлаков и крючников.
Путешествие по улицам с историческими вывесками, посещение памятников и бирж, а также знакомство с архитектурными шедеврами, такими как Спасо-Преображенский собор и пожарная каланча. Не упустите шанс попробовать рыбинский хлеб и крафтовое пиво
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные памятники истории
- 🍞 Дегустация местных продуктов
- 🧭 Погружение в атмосферу 19 века
- 🎭 Посещение культурных объектов
- 📜 Узнать тайны купеческого прошлого
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Памятник Бурлаку
- Волжская набережная
- Старая хлебная биржа
- Новая хлебная биржа
- Спасо-Преображенский собор
- Улица Крестовая
- Рыбинский драмтеатр
- Пожарная каланча
- Никольская часовня
Описание экскурсии
- Памятник Бурлаку — единственный в России
- Волжская набережная, обустройство которой началось ещё в 19 веке
- Старая хлебная биржа — первая в провинции и третья в стране
- Новая хлебная биржа — эклектичный памятник архитектуры. Поговорим о непростой судьбе здания
- Спасо-Преображенский собор, заслуживший славу «красы Верхнего Поволжья»
- Улица Крестовая — музей старинной вывески под открытым небом
- Рыбинский драмтеатр — поразимся его размеру
- Дома купеческие и крестьянские — сравним, что мог себе позволить городской голова и простой, но трудолюбивый крестьянин
- Улица Бульварная с купеческой атмосферой. Под её влиянием многим захочется накинуть цветастый платок на плечи, надеть красные бусы и неторопливо выпить чай «из самовару»
- Пожарная каланча в стиле модерн — самая высокая в России
- Улица Стоялая — когда-то биржа труда для наёмных работников. Здесь же сняли почти половину фильма «12 стульев» Леонида Гайдая (успеем обсудить и это)
- Никольская часовня — «волжская шкатулка». А почему?
- Рыбинская гастрономия. На Красной площади мы попробуем современный рыбинский хлеб. И при желании отправимся на дегустацию крафтового пива, кваса и лимонадов.
- Много историй про горожан 19 века, чтобы добавить красок к портрету купеческого и бурлацкого города
Вы узнаете:
- На чём рыбинские купцы зарабатывали миллионные капиталы и куда вкладывали эти деньги
- Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика
- У кого заказывали проекты городских зданий и сколько могли себе позволить за это заплатить
И многое другое!
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Лоцманском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Рыбинске
Провела экскурсии для 1629 туристов
Меня зовут Ксения, по образованию я специалист по социально-культурному сервису и туризму, поэтому к организации экскурсии подхожу не только с душой, но и с профессиональными навыками. Я умею кратко иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 янв 2025
Большое спасибо Ксении за интересно и познавательно проведенное время. Маршрут охватывает всю основную туристическую часть города. Исторический материал Ксения преподносит не скучно, с любовью к родному краю, даже многое запоминается,
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