ежедневно в 13:00

Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
На прогулке по историческим кварталам Рыбинска вы погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив самобытный музей уличной вывески и главные площади Старого Рыбинска.
Узнаете, где собирались бурлаки, крючники и извозчики, услышите истории о читать дальшеуменьшить
купцах-меценатах и адмирале Ушакове.
Прогуляетесь по набережной и аллее с именами нобелевских лауреатов, а также познакомитесь с историей богатейшего монастыря Ярославской епархии. Эта экскурсия позволит вам увидеть Рыбинск с новой стороны и узнать его тайны и легенды
📜 Узнать историю Рыбинска и его знаменитых жителей
🏛️ Посетить уникальные архитектурные памятники
🚶♂️ Прогуляться по историческим кварталам и набережной
🖼️ Оценить музей уличной вывески
🌳 Побывать на аллее нобелевских лауреатов
🕍 Познакомиться с историей монастыря Ярославской епархии
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
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Лучшие месяцы для экскурсии «О Рыбинске - с любовью» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческим кварталам и набережной, а также увидеть все достопримечательности в лучшем виде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Крестовая улица
Волжская набережная
Спасо-Преображенский собор
Красная площадь
Пожарная каланча
Скульптура Остапа Бендера
Памятник Бурлаку
Памятник Ф.Ф. Ушакову
Дом семьи Андрея Сигсона
Памятник Людвигу Нобелю
Аллея нобелевских лауреатов
Описание экскурсии
Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной
Вы пройдете по музею классицизма и эклектики под открытым небом — улице Крестовой. Рассмотрите величественный ансамбль Спасо-Преображенского собора, купеческую Красную площадь, окруженную гостиными дворами и зданием новой хлебной биржи. Побываете на «Кресте», где в ожидании работы стояли не только бурлаки, но и крючники с ломовиками. Увидите самую высокую пожарную каланчу в России — памятник модерну. Также в программе: скульптура Остапа Бендера, памятники Бурлаку, Ф. Ф. Ушакову и купеческие дома 18 — начала 20 века.
Казанский конец
Об истоках города поговорим в одном из старейших районов города, который в прошлые века был бойким, многолюдным местом. Вы увидите дом семьи Андрея Сигсона, основателя микрофотографии, оцените впечатляющий памятник Людвигу Нобелю и погуляете по аллее с именами нобелевских лауреатов. А также узнаете, как Рыбинск связан с известными голливудскими киномагнатами.
Рассказы о прошлом и настоящем города
По пути я раскрою, какого императора у нас больше всех почитали и любили. Расскажу, где родился великий адмирал Ф. Ф. Ушаков и за что Русская православная церковь причислила его к лику святых. Разберемся, почему сгорела пожарная каланча и что случилось с богатейшим монастырем Ярославской епархии. И конечно, во время прогулки вы не только ощутите неторопливый ритм жизни провинциального города, но и узнаете, чем он живет сегодня.
На экскурсии я также буду рада посоветовать, какие музеи и интересные места стоит посетить в городе и в каких заведениях можно перекусить или пообедать.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
ежедневно в 13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3962 туристов
Я коренная жительница Рыбинска и человек, который превратил увлечение историей и краеведением в работу. У меня высшее профессиональное образование в сфере туризма.
Всем сердцем болею за родной город и очень хочу, чтобы как можно больше людей увидели его моими глазами.
Представляю команду профессиональных гидов, которые прошли государственную аттестацию. С радостью поделимся с вами знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 363 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анатолий
Дата посещения: 14 мар 2026
Замечательно. Очень интересный рассказ, глубокое погружение в историю города и современный облик, удивительные знания истории каждого дома, каждой улицы. Человек влюбленный в свою работу и в свой города, край, страну. Спасибо большое за такой добросовестный труд.
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Р
Раиса
Елена очень интересно и увлеченно рассказывала о Рыбинске. Прошлись по достопримечательностям в центре, посмотрели все самые необычные вывески. За 2 часа получили представление о городе, уходили наполненными и воодушевленными Рекомендую экскурсовода!
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Н
Низова
Дата посещения: 9 янв 2026
Экскурсия очень понравилась! Елена супер увлеченный гид! Рассказывает доступно, интересно, грамотно, с любовью к своему городу! Был сильный мороз, но Елена посвятила нам более 2 часов, периодически заводила погреться в маслобойню, храм, буфет… провела по дорогам, которые сам не сразу найдешь! Спасибо Елене! К тому же она очень красивая женщина, приятно и смотреть и слушать! Всем рекомендую!
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Ольга
У нас только положительные эмоции. Всегда чувствуется, когда тебе рады. Повествуют о городе с любовью, с трепетом, с чувством и с эмоциями. не сухой рассказ, а наполненный переживаниями, гордостью и человеческими аспектами. Елена, спасибо!
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Марина
Спасибо Елизавете за такой увлекательный рассказ о городе! Мы остались под впечатлением от истории города, архитектуры, очень рекомендую эту экскурсию ❤️
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МаринаКуракова
Замечательный экскурсовод Елена очень эмоциональная и позитивная. Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом, группа небольшая, что очень комфортно. Рекомендую однозначно