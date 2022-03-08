ежедневно в 13:00

О Рыбинске - с любовью

Оценить колоритную архитектуру города, услышать истории из прошлого и ощутить дух уютной провинции

5
5 отзывов
Групповая
На прогулке по историческим кварталам вы откроете самобытный музей уличной вывески и побываете на главных площадях Старого Рыбинска.

Узнаете, где собирались бурлаки, крючники и извозчики.

Услышите о купцах-меценатах и адмирале Ушакове.

Погуляете по набережной и аллее с именами нобелевских лауреатов.

А также познакомитесь с историей богатейшего монастыря Ярославской епархии.
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
О Рыбинске - с любовью
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Что вас ожидает

Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной

Вы пройдете по музею классицизма и эклектики под открытым небом — улице Крестовой. Рассмотрите величественный ансамбль Спасо-Преображенского собора, купеческую Красную площадь, окруженную гостиными дворами и зданием новой хлебной биржи. Побываете на «Кресте», где в ожидании работы стояли не только бурлаки, но и крючники с ломовиками. Увидите самую высокую пожарную каланчу в России — памятник модерну. Также в программе: скульптура Остапа Бендера, памятники Бурлаку, Ф. Ф. Ушакову и купеческие дома 18 — начала 20 века.

Казанский конец: старейшая часть Рыбинска

Об истоках города поговорим в районе, который в прошлые века был бойким многолюдным местом. Вы увидите здание Волжско-Камского банка — первого банка, открытого в Рыбинске, рассмотрите Покровско-Воскресенский приют, который содержали рыбинские купцы-меценаты, оцените впечатляющий памятник Людвигу Нобелю и погуляете по аллее с именами нобелевских лауреатов.

Рассказы о прошлом и настоящем города

По пути я раскрою, какого императора у нас больше всех почитали и любили. Расскажу, где родился великий адмирал Ф. Ф. Ушаков и за что Русская православная церковь причислила его к лику святых. Разберемся, почему сгорела пожарная каланча и что случилось с богатейшим монастырем Ярославской епархии. И конечно, во время прогулки вы не только ощутите неторопливый ритм жизни провинциального города, но и узнаете, чем он живет сегодня.

На экскурсии я также буду рада посоветовать, какие музеи и интересные места стоит посетить в городе и в каких заведениях можно перекусить или пообедать.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды
  • Экскурсия состоится, даже если в группе будет только 1 человек

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Волжской набережной
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 13:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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2
1
И
8 мар 2022
Ксения замечательно провела экскурсию. Мы узнали много нового и интересного о прошлом и настоящем прекрасного и гостеприимного города Рыбинск. Она порекомендовала несколько хороших кафе на выбор,в одном из которых мы закончили вечер отличным и недорогим ужином. Рекомендуем всем посетить Рыбинск, и заказывать экскурсию у Ксении, влюблённой в свой город
Наталья
27 фев 2022
Всем привет! Экскурсия с Ксенией прошла отлично, не смотря на прохладную погоду. Экскурсовод был очень внимательный ко всей группе, компетентный в своём деле. Особенно хочется отметить дрброжелательность этой милой девушки!
Елена
26 фев 2022
Экскурсию для нас проводила Ксения - доброжелательная и эрудированная, влюбленная в свой город, девушка! Очень понравился маршрут и истории, которые поведала нам экскурсовод! Мы влюбились в Рыбинск!!!
А
26 фев 2022
Спасибо Ксении за очень интересную экскурсию! Два с половиной часа прошли незаметно, несмотря на прохладную погоду)
Е
13 янв 2022
Благодарю Елену за необыкновенную экскурсию: интересный маршрут, логичный рассказ и за гостеприимство. Было рассказано много занимательных историй и фактов и о старом Рыбинске, и о современном. Елена прекрасный гид и очень позитивный человек. Благодаря ей открыла для себя этот уютный и гармоничный город, который совершенно не похож на другие города Ярославской области. Обязательно вернусь сюда чуть позже. Елена, ещё раз огромное СПАСИБО!

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