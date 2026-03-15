ежедневно в 13:00

Лучшие месяцы для экскурсии «О Рыбинске - с любовью» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческим кварталам и набережной, а также увидеть все достопримечательности в лучшем виде.

На прогулке по историческим кварталам Рыбинска вы погрузитесь в атмосферу прошлого, посетив самобытный музей уличной вывески и главные площади Старого Рыбинска.Узнаете, где собирались бурлаки, крючники и извозчики, услышите истории о

купцах-меценатах и адмирале Ушакове. Прогуляетесь по набережной и аллее с именами нобелевских лауреатов, а также познакомитесь с историей богатейшего монастыря Ярославской епархии. Эта экскурсия позволит вам увидеть Рыбинск с новой стороны и узнать его тайны и легенды

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной

Вы пройдете по музею классицизма и эклектики под открытым небом — улице Крестовой. Рассмотрите величественный ансамбль Спасо-Преображенского собора, купеческую Красную площадь, окруженную гостиными дворами и зданием новой хлебной биржи. Побываете на «Кресте», где в ожидании работы стояли не только бурлаки, но и крючники с ломовиками. Увидите самую высокую пожарную каланчу в России — памятник модерну. Также в программе: скульптура Остапа Бендера, памятники Бурлаку, Ф. Ф. Ушакову и купеческие дома 18 — начала 20 века.

Казанский конец

Об истоках города поговорим в одном из старейших районов города, который в прошлые века был бойким, многолюдным местом. Вы увидите дом семьи Андрея Сигсона, основателя микрофотографии, оцените впечатляющий памятник Людвигу Нобелю и погуляете по аллее с именами нобелевских лауреатов. А также узнаете, как Рыбинск связан с известными голливудскими киномагнатами.

Рассказы о прошлом и настоящем города

По пути я раскрою, какого императора у нас больше всех почитали и любили. Расскажу, где родился великий адмирал Ф. Ф. Ушаков и за что Русская православная церковь причислила его к лику святых. Разберемся, почему сгорела пожарная каланча и что случилось с богатейшим монастырем Ярославской епархии. И конечно, во время прогулки вы не только ощутите неторопливый ритм жизни провинциального города, но и узнаете, чем он живет сегодня.

На экскурсии я также буду рада посоветовать, какие музеи и интересные места стоит посетить в городе и в каких заведениях можно перекусить или пообедать.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.