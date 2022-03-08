ежедневно в 13:00

Что вас ожидает

Памятники Крестовой улицы и Волжской набережной

Вы пройдете по музею классицизма и эклектики под открытым небом — улице Крестовой. Рассмотрите величественный ансамбль Спасо-Преображенского собора, купеческую Красную площадь, окруженную гостиными дворами и зданием новой хлебной биржи. Побываете на «Кресте», где в ожидании работы стояли не только бурлаки, но и крючники с ломовиками. Увидите самую высокую пожарную каланчу в России — памятник модерну. Также в программе: скульптура Остапа Бендера, памятники Бурлаку, Ф. Ф. Ушакову и купеческие дома 18 — начала 20 века.

Казанский конец: старейшая часть Рыбинска

Об истоках города поговорим в районе, который в прошлые века был бойким многолюдным местом. Вы увидите здание Волжско-Камского банка — первого банка, открытого в Рыбинске, рассмотрите Покровско-Воскресенский приют, который содержали рыбинские купцы-меценаты, оцените впечатляющий памятник Людвигу Нобелю и погуляете по аллее с именами нобелевских лауреатов.

Рассказы о прошлом и настоящем города

По пути я раскрою, какого императора у нас больше всех почитали и любили. Расскажу, где родился великий адмирал Ф. Ф. Ушаков и за что Русская православная церковь причислила его к лику святых. Разберемся, почему сгорела пожарная каланча и что случилось с богатейшим монастырем Ярославской епархии. И конечно, во время прогулки вы не только ощутите неторопливый ритм жизни провинциального города, но и узнаете, чем он живет сегодня.

На экскурсии я также буду рада посоветовать, какие музеи и интересные места стоит посетить в городе и в каких заведениях можно перекусить или пообедать.

Организационные детали