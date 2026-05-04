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О Ольга Прекрасны экскурсовод! А какой СТИЛЬНЫЙ!

нам всё очень понравилось. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Айрат читать дальше уменьшить экскурсоводов. Но он не просто экскурсовод, но и если можно так сказать "хранитель" этих мест, с миллионом рассказов, которые связывают историческое и современное. Очень рекомендую, в общем, не пожалеете ни разу)) Классная экскурсия от потрясающего экскурсовода. Всем очень регкомендую - если раздумываете, что дороговато, то не раздуывайте - оно того стоит. Алексей классный рассказчик на уровне самых классных московских и питерских Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алена Благодаря Алексею дети немного познакомились с профессиями купца и бурлака, даже попытались поднять мешок с грузом). Очень интересна была также информация про шрифт на вывесках. Нам экскурсия понравилась) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения читать дальше уменьшить каменную дорогу, камни не простые, а с историей прошлых лет с этого места, которые Алексей увидел, когда ремонтники дорог раздробили асфальт) подробнее об этом расскажет и покажет Алексей)

А так же Алексей согласовывает макеты надписей для вывесок магазинов, помогает их создавать и утверждает. Сама экскурсия протекает интересно и незаметно в чертах города по центральным улицам. Сразу видно человек знает и любит город, беспокоится за его историю. В моменте ты начинаешь гордиться экскурсоводом, человек проявил инициативу и за бесплатно с такими же как он активистами сделали Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анна Спасибо огромное Алексею! Это была совершенно потрясающая экскурсия! Полтора часа чистого восторга! Столько тонкостей и подробностей, так грамотно и интересно преподнесенных, что точно навсегда запечатлеются в памяти. Город совершенно чудесный, как мне показалось, в туристическом плане - незаслуженно недооцененный(. Приезжайте в Рыбинск! Он того стоит - город-история, город-конфетка) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет