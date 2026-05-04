Рыбинск стремительно ворвался на туристический небосклон благодаря своему гениальному ходу с реконструкцией исторического центра и его изюминкой — вывесками в стилистике 19 — начала 20 вв.
В чём их особенности, каковы правила дореволюционной орфографии, чем жил и дышал город, кто и что было его движущей силой для расцвета тогда и сейчас? Об этом и не только — на нашей прогулке!
В чём их особенности, каковы правила дореволюционной орфографии, чем жил и дышал город, кто и что было его движущей силой для расцвета тогда и сейчас? Об этом и не только — на нашей прогулке!
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся с вами по старинным улочкам Рыбинска, поговорим о проекте старинных вывесок и былых эпохах города
- Вы поразитесь тому, как многое связывает Рыбинск с историей российского и даже мирового кинематографа
- Узнаете о реалиях бывшей столицы бурлаков. Услышите историю рыбинского купечества и Великого хлебного пути, осматривая здания хлебной биржи и другие памятники дореволюционной застройки
- Полюбуетесь Спасо-Преображенским собором 19 века
- Посетите выставку «Рыбинская Акватория». Здесь можно примерить лямку бурлака, увидеть детально воссозданный флот из десятков моделей судов и наблюдать за тем, как оживает панорама старого города прямо у вас на глазах
Организационные детали
При наборе группы свыше 10 человек доплата за каждого составит 500 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красная площадь, Рыбинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1302 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прекрасны экскурсовод! А какой СТИЛЬНЫЙ!
нам всё очень понравилось.
нам всё очень понравилось.
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Классная экскурсия от потрясающего экскурсовода. Всем очень регкомендую - если раздумываете, что дороговато, то не раздуывайте - оно того стоит. Алексей классный рассказчик на уровне самых классных московских и питерских
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А
Благодаря Алексею дети немного познакомились с профессиями купца и бурлака, даже попытались поднять мешок с грузом). Очень интересна была также информация про шрифт на вывесках. Нам экскурсия понравилась)
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К
Сразу видно человек знает и любит город, беспокоится за его историю. В моменте ты начинаешь гордиться экскурсоводом, человек проявил инициативу и за бесплатно с такими же как он активистами сделали
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Спасибо огромное Алексею! Это была совершенно потрясающая экскурсия! Полтора часа чистого восторга! Столько тонкостей и подробностей, так грамотно и интересно преподнесенных, что точно навсегда запечатлеются в памяти. Город совершенно чудесный, как мне показалось, в туристическом плане - незаслуженно недооцененный(. Приезжайте в Рыбинск! Он того стоит - город-история, город-конфетка)
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Прекрасная экскурсия! Алексей рассказывает очень структурировано. Это не просто набор цифр и имен, а последовательное логичное повествование, что редко бывает. Если хотите понять, почему было именно так-это к Алексею) На все вопросы очень подробно ответил. Чудесный рассказчик и очень болеет за свой город. Рекомендую эту экскурсию для знакомства с милым Рыбинском!! Алексей, спасибо Вам огромное!!!
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