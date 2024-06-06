Экскурсии по Красной площади в Рыбинске

Найдено 8 экскурсий в категории «Красная площадь» в Рыбинске, цены от 800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
«Мы погуляем по историческому центру Рыбинска и увидим его главные достопримечательности: памятник Бурлаку, Мытный рынок, Красную площадь, Старую и Новую хлебные биржи»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 26002 470 за всё до 10 чел.
О Рыбинске - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
167 отзывов
Путешествие по историческому Рыбинску: от купцов до нобелевских лауреатов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок расскажет свою историю о прошлом и настоящем города
Начало: На Волжской набережной
«Рассмотрите величественный ансамбль Спасо-Преображенского собора, купеческую Красную площадь, окруженную гостиными дворами и зданием новой хлебной биржи»
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
800 за человека
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить - уникальное путешествие по городу
Откройте для себя красоту Рыбинска: его исторические улицы, знаковые памятники и живописные виды на Волгу в индивидуальной экскурсии
Начало: На Волжской набережной
«Вас ждут главные достопримечательности города: рыбинский Исаакий, памятник Ленину в зимней шапке, Красная площадь и здание хлебной биржи, напоминающее древнерусский терем»
10 июня в 14:00
12 июня в 09:30
3 900 за всё до 6 чел.
Рыбинск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Рыбинск: из настоящего в прошлое - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Рыбинска с экскурсией «Рыбинск: из настоящего в прошлое» и узнайте о купцах, бурлаках и современных планах города
Начало: На Волжской набережной
«Вы познакомитесь с историческим сердцем Рыбинска — Красной площадью»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
Рыбинск для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Рыбинск для новичков: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с историей Рыбинска на индивидуальной экскурсии. Увидите ключевые достопримечательности города и узнаете интересные факты о его прошлом
Начало: На ул. Стоялой
«Волжский мост и Красную площадь»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Индивидуальная
2 часа
87 отзывов
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
«А на Красной площади находится самое красивое здание не только Рыбинска и области, но и России — это здание Новой биржи (ныне это Рыбинский музей-заповедник)»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 300 за всё до 9 чел.
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
«Почему местная Красная площадь называется именно так»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Увлекательный квест в Рыбинске «Кто украл мешок с зерном?»
Погрузитесь в историю Рыбинска и раскройте тайну пропавшего мешка с зерном. Увлекательный квест для всей семьи, подходящий для детей и взрослых
Начало: У Старой Хлебной биржи
«Завершится расследование у Новой Хлебной биржи, которая с Волги выглядит как неприступная крепость, а со стороны Красной площади — как дворец»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
3 100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Спасибо Елене за экскурсию! Вместо заявленных 2-х часов мы знакомились с городом почти 3 часа. Видно, что Елена любит и гордится своим городом, и заражает своим настроением других. Экскурсия была выше всяких похвал!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Для тех, кто в Рыбинске впервые - это прекрасная возможность познакомиться с городом и его историей. Для тех, кто давно не
    читать дальше

    был - отличный вариант не только "вспомнить", но и увидеть все позитивные изменения. Елена - прекрасный рассказчик и человек, любящий свой город. Гроза и ливень, которые случились во время нашей прогулки, нисколько не умалили позитивных впечатлений от экскурсии. Наоборот, стали изюминкой, которая не позволит забыть прогулку. Елена, спасибо от всей нашей группы!

  • A
    Anastasia
    5 июня 2024
    Рыбинск: из настоящего в прошлое
    Прекрасная экскурсия по историческому центру Рыбинска! Елена смогла заинтересовать не только взрослых, но и детей 9 и 5 лет, они
    читать дальше

    с удовольствием ее слушали всю экскурсию, т. е. около 2 часов, а это дорогого стоит и не всем под силу. Очень много полезной информации получили и о Рыбинске, и о том, что еще можно посетить. Спасибо большое!

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Увлекательные два часа экскурсии пролетели незаметно! Рыбинск 🔥❤️
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Экскурсия очень понравилась. Всё было согласно анонсу. Речь экскурсовода Елены великолепна, внимательное отношение к группе, несмотря на жару, было очень комфортно. В качестве первоначального знакомства с городом буду рекомендовать эту экскурсию своим знакомым
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Хорошая экскурсия, всё понравилось
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Отличная экскурсия! Много узнали интересного. Рекомендую:)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    О Рыбинске - с любовью
    Великолепная экскурсия с замечательным гидом Елизаветой, которая знает и любит своё дело! Всё было супер, несмотря на +30! И маршрут,
    читать дальше

    продуманный до мелочей, и ёмкий рассказ с большим количеством интереснейших исторических фактов, и хорошо поставленная речь. Было очень приятно слушать гида. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время. Однозначно рекомендую эту экскурсию для посещения.

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
    читать дальше

    открывший нам самобытность Рыбинска, подсветивший исторические и современные аспекты жизни этого прекрасного города. Маршрут прекрасен и нетороплив. Спасибо большое за наши положительные эмоции.

    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
    Великолепная Ирина- красивая, очень энергичная, живой рассказ о любимом городе увлекает с первых минут! Сразу складывается впечатление, что знакома с Ириной очень давно! Экскурсия прошла на одном дыхании! Спасибо! Рекомендуем однозначно!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Красная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Рыбинск - первое свидание
  2. О Рыбинске - с любовью
  3. Рыбинск: прийти, увидеть, полюбить
  4. Рыбинск: из настоящего в прошлое
  5. Рыбинск для новичков
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Красная площадь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 800 до 3 900 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 615 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Рыбинске на 2024 год по теме «Красная площадь», 615 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам