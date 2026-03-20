Описание тура
С древнейших времен считается, что ночь на Ивана Купала особенная! В эту ночь распускается папоротник, а русалки выходят на охоту за мужчинами - обманщиками. Праздник шумный, яркий, озорной. Никто не заскучает!
В наш тур уже все включено, вам остается только подъехать к автобусу, а все остальное мы сделаем сами:
Фиксированная рассадка на комфортном и новом автобусе Higer;
2 вкусных обеда и угощения на празднике;
Проживание на берегу Волги в 7 минутах ходьбы от Красной площади;
Насыщенная культурная и развлекательная программа;
Желающие могут присоединиться к нам на своем автомобиле, у гостиницы есть бесплатная парковка.
Внимание: есть возможность приобрести Lite программу за 16 500 руб/чел или посетить только праздник Иванова ночь с угощением и огненным шоу за 6 250 руб/чел.
До встречи в путешествии!
- Прогулка на теплоходе с подходом к монументу Мать Волга;
- Прогулки по одному из самых красивых городов Верхней Волги;
- Посещение уникальных музеев (от купцов до советской эпохи);
- Весёлый праздник с плетением венков, прыжками через костер и купанием на Рыбинском водохранилище;
- Самый красивый закат;
- Самый лучший гид и внимательный сопровождающий.
Программа тура по дням
Рыбинск купеческий и праздник Купалы
06:30 Подача автобуса
06:40 Сбор группы метро Речной вокзал, выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская дом 1
06:50 Отправление из Москвы. В Пути просмотр кинофильмов
09:30 Техническая остановка (отдых)
13:00 Прибытие в Рыбинск. Обед в кафе города с дегустацией пива и кваса.
14:00 Русский Чикаго, Уголок Петербурга, Столица русского купечества, Волжская жемчужина Золотого Кольца - это все о Рыбинске. Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!
В ходе пешеходной экскурсии, вы прогуляетесь по красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались Бурлаки. Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину (Солнечный круг, Течет река Волга, Гимн демократической молодежи, А у нас во дворе… и многие другие.) и насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска. Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма 12 стульев Леонида Гайдая.
16:30 Размещение в отеле, отдых, подготовка к празднику
18:30 Ужин с бокалом вина по желанию за доп. плату.
20:00 Вечерняя фольклорная программа Иван Купала.
На берегу с самым красивым закатом, где солнце садится в море, вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси. Под купальские обрядовые песни вы пройдете через сосновый бор, всех закружит хоровод и веселые игры. Всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать! А Чтобы переступить через вершину лета нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем! Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня?! Завершит программу яркое огненное шоу!
00:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.
Теплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадка
09:15 Завтрак накрытие в гостинице. Освобождение номеров.
10:00 Отправляемся на причал Переборы.
Путевая обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон! Вы узнаете: почему в Рыбинске так много Самого Самого, как купцам удалось создавать в городе так много построек, которые не могли позволить себе крупнейшие города, в чем слобода состязалась с Чикаго, полюбуетесь на проекты К. Росси и многих других известных архитекторов! Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск второй по величине город Ярославской области!
10:30 Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление. В ходе прогулки вы увидите знаменитый монумент Мать Волга. Уникальная и редкая возможность, ведь только с воды вы можете подойти к монументу максимально близко!
11:30 Мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто то окунется в детство и насладится воспоминаниями!
Поселок Гэс 14 - уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов Xx века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.
12:00 Посетим Дом культуры и прогуляемся по поселку. Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах. Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в Ссср. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!
13:00 Отправляемся в Рыбинск, по пути мы сделаем остановку на смотровой площадке, где с левого берега вы полюбуетесь уникальным видом на Волжский мост, собор и биржи.
13:30 Вы увидите уникальные памятники архитектуры: Польский костел, дом Художников, по возможности заглянете в очаровательный Карякинский парк. Услышите историю, как знаменитые Нобели и создатели Голливуда связаны с городом.
Рыбинск удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин. Имена известных деятелей и уроженцев города многие из вас знают: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.
14:00 Свободное время в центре Рыбинска. Насладитесь неспешным ритмом волжского города, погуляйте по крестовой улице и полюбуйтесь старинными вывесками, загляните в сувенирные магазины или полюбуйтесь еще раз прекрасной набережной.
15:20 Собираемся у автобуса и отправляемся на обед.
16:15 Выезд в Москву
22:30 Ориентировочное прибытие на Речной вокзал
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по всему маршруту, фиксированная рассадка, автобус Higer с индивидуальными зарядными системами
- Размещение в г. Рыбинск. Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном
- Работа гида
- Питание: 1 завтрак, 2 обеда, Угощения в Купальскую ночь
- Экскурсии с входными билетами в музеи
- Профессиональный фотограф на празднике Купалы на долгую память
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Одноместное размещение
- Ужин в первый день
Пожелания к путешественнику
- Если вы отправляетесь на нашем автобусе из Москвы, рекомендуем взять с собой воду и перекус в дорогу. Сразу по прибытию в Рыбинск вас ждет сытный обед.
- Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно;
Для вечернего гулянья вам понадобится:
- Удобная обувь для прыжков через костер. Если вы в шлепках или сандалиях, обязательно снимите их и бегите босиком, у нас замечательный песчаный пляж.
- Желающим поплавать понадобятся купальные принадлежности и полотенца.
- Всем рекомендуем взять кофту с длинным рукавом, так как к ночи становится свежо.
- Обязательно возьмите с собой средства от комаров;
- Желающие могут взять любимые напитки в умеренных количествах. На празднике мы угостим вас наливкой и квасом.