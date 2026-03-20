2 день

Теплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадка

09:15 Завтрак накрытие в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Отправляемся на причал Переборы.

Путевая обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон! Вы узнаете: почему в Рыбинске так много Самого Самого, как купцам удалось создавать в городе так много построек, которые не могли позволить себе крупнейшие города, в чем слобода состязалась с Чикаго, полюбуетесь на проекты К. Росси и многих других известных архитекторов! Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск второй по величине город Ярославской области!

10:30 Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление. В ходе прогулки вы увидите знаменитый монумент Мать Волга. Уникальная и редкая возможность, ведь только с воды вы можете подойти к монументу максимально близко!

11:30 Мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто то окунется в детство и насладится воспоминаниями!

Поселок Гэс 14 - уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов Xx века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.

12:00 Посетим Дом культуры и прогуляемся по поселку. Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах. Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в Ссср. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!

13:00 Отправляемся в Рыбинск, по пути мы сделаем остановку на смотровой площадке, где с левого берега вы полюбуетесь уникальным видом на Волжский мост, собор и биржи.

13:30 Вы увидите уникальные памятники архитектуры: Польский костел, дом Художников, по возможности заглянете в очаровательный Карякинский парк. Услышите историю, как знаменитые Нобели и создатели Голливуда связаны с городом.

Рыбинск удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин. Имена известных деятелей и уроженцев города многие из вас знают: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.

14:00 Свободное время в центре Рыбинска. Насладитесь неспешным ритмом волжского города, погуляйте по крестовой улице и полюбуйтесь старинными вывесками, загляните в сувенирные магазины или полюбуйтесь еще раз прекрасной набережной.

15:20 Собираемся у автобуса и отправляемся на обед.

16:15 Выезд в Москву

22:30 Ориентировочное прибытие на Речной вокзал

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