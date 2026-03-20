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Иван Купала на Рыбинском море

С древнейших времён считается, что ночь на Ивана Купала
Иван Купала на Рыбинском мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иван Купала на Рыбинском мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Иван Купала на Рыбинском мореФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

С древнейших времен считается, что ночь на Ивана Купала особенная! В эту ночь распускается папоротник, а русалки выходят на охоту за мужчинами - обманщиками. Праздник шумный, яркий, озорной. Никто не заскучает!

В наш тур уже все включено, вам остается только подъехать к автобусу, а все остальное мы сделаем сами:

  • Фиксированная рассадка на комфортном и новом автобусе Higer;

  • 2 вкусных обеда и угощения на празднике;

  • Проживание на берегу Волги в 7 минутах ходьбы от Красной площади;

  • Насыщенная культурная и развлекательная программа;

Желающие могут присоединиться к нам на своем автомобиле, у гостиницы есть бесплатная парковка.

Внимание: есть возможность приобрести Lite программу за 16 500 руб/чел или посетить только праздник Иванова ночь с угощением и огненным шоу за 6 250 руб/чел.

До встречи в путешествии!

  • Прогулка на теплоходе с подходом к монументу Мать Волга;
  • Прогулки по одному из самых красивых городов Верхней Волги;
  • Посещение уникальных музеев (от купцов до советской эпохи);
  • Весёлый праздник с плетением венков, прыжками через костер и купанием на Рыбинском водохранилище;
  • Самый красивый закат;
  • Самый лучший гид и внимательный сопровождающий.

Программа тура по дням

1 день

Рыбинск купеческий и праздник Купалы

06:30 Подача автобуса

06:40 Сбор группы метро Речной вокзал, выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская дом 1

06:50 Отправление из Москвы. В Пути просмотр кинофильмов

09:30 Техническая остановка (отдых)

13:00 Прибытие в Рыбинск. Обед в кафе города с дегустацией пива и кваса.

14:00 Русский Чикаго, Уголок Петербурга, Столица русского купечества, Волжская жемчужина Золотого Кольца - это все о Рыбинске. Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!

В ходе пешеходной экскурсии, вы прогуляетесь по красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались Бурлаки. Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину (Солнечный круг, Течет река Волга, Гимн демократической молодежи, А у нас во дворе… и многие другие.) и насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска. Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма 12 стульев Леонида Гайдая.

16:30 Размещение в отеле, отдых, подготовка к празднику

18:30 Ужин с бокалом вина по желанию за доп. плату.

20:00 Вечерняя фольклорная программа Иван Купала.

На берегу с самым красивым закатом, где солнце садится в море, вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси. Под купальские обрядовые песни вы пройдете через сосновый бор, всех закружит хоровод и веселые игры. Всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать! А Чтобы переступить через вершину лета нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем! Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня?! Завершит программу яркое огненное шоу!

00:00 Ориентировочное возвращение в гостиницу.

Рыбинск купеческий и праздник КупалыРыбинск купеческий и праздник КупалыРыбинск купеческий и праздник Купалы
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Теплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадка

09:15 Завтрак накрытие в гостинице. Освобождение номеров.

10:00 Отправляемся на причал Переборы.

Путевая обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон! Вы узнаете: почему в Рыбинске так много Самого Самого, как купцам удалось создавать в городе так много построек, которые не могли позволить себе крупнейшие города, в чем слобода состязалась с Чикаго, полюбуетесь на проекты К. Росси и многих других известных архитекторов! Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск второй по величине город Ярославской области!

10:30 Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление. В ходе прогулки вы увидите знаменитый монумент Мать Волга. Уникальная и редкая возможность, ведь только с воды вы можете подойти к монументу максимально близко!

11:30 Мы отправляемся с вами в удивительный мир Советской эпохи! Кто то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто то окунется в детство и насладится воспоминаниями!

Поселок Гэс 14 - уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов Xx века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.

12:00 Посетим Дом культуры и прогуляемся по поселку. Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений. В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах. Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в Ссср. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое. Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!

13:00 Отправляемся в Рыбинск, по пути мы сделаем остановку на смотровой площадке, где с левого берега вы полюбуетесь уникальным видом на Волжский мост, собор и биржи.

13:30 Вы увидите уникальные памятники архитектуры: Польский костел, дом Художников, по возможности заглянете в очаровательный Карякинский парк. Услышите историю, как знаменитые Нобели и создатели Голливуда связаны с городом.

Рыбинск удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин. Имена известных деятелей и уроженцев города многие из вас знают: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.

14:00 Свободное время в центре Рыбинска. Насладитесь неспешным ритмом волжского города, погуляйте по крестовой улице и полюбуйтесь старинными вывесками, загляните в сувенирные магазины или полюбуйтесь еще раз прекрасной набережной.

15:20 Собираемся у автобуса и отправляемся на обед.

16:15 Выезд в Москву

22:30 Ориентировочное прибытие на Речной вокзал

Теплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадкаТеплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадкаТеплоходная прогулка, Гэс 14, смотровая площадка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по всему маршруту, фиксированная рассадка, автобус Higer с индивидуальными зарядными системами
  • Размещение в г. Рыбинск. Номера: 1-2-местные со всеми удобствами, телевизором, телефоном
  • Работа гида
  • Питание: 1 завтрак, 2 обеда, Угощения в Купальскую ночь
  • Экскурсии с входными билетами в музеи
  • Профессиональный фотограф на празднике Купалы на долгую память
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение
  • Ужин в первый день
Пожелания к путешественнику
  • Если вы отправляетесь на нашем автобусе из Москвы, рекомендуем взять с собой воду и перекус в дорогу. Сразу по прибытию в Рыбинск вас ждет сытный обед.
  • Личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно;

Для вечернего гулянья вам понадобится:

  • Удобная обувь для прыжков через костер. Если вы в шлепках или сандалиях, обязательно снимите их и бегите босиком, у нас замечательный песчаный пляж.
  • Желающим поплавать понадобятся купальные принадлежности и полотенца.
  • Всем рекомендуем взять кофту с длинным рукавом, так как к ночи становится свежо.
  • Обязательно возьмите с собой средства от комаров;
  • Желающие могут взять любимые напитки в умеренных количествах. На празднике мы угостим вас наливкой и квасом.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виктория
Виктория — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Приветствую вас! Меня зовут Виктория, я представитель лицензионного оператора по внутреннему туризму и предлагаю вам комфортное знакомство с красотами и историей нашей страны в развлекательном и интерактивном формате. Гости наших регионов
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принимают участие в театрализованных экскурсиях, знакомятся с интересными людьми, посещают дикие и заповедные уголки нашей страны, а также получают эстетическое и гастрономическое удовольствие. Мы собираем наши программы таким образом, чтобы путешественники получили "максимум" и при этом вернулись домой отдохнувшими, с ощущением перезагрузки, готовыми к новым свершениям и победам. Помимо сборных туров мы предлагаем индивидуальное облуживание и встречаем организованные взрослые и детские группы. Для нас нет ничего невозможного! Все наши туры проходят в формате мини групп: от 2-х до 18 человек. Праздник Иван Купала - единственное массовое мероприятие. А еще мы имеем страхование ответственности на сумму 500 000 рублей. До встречи в путешествии!

Тур входит в следующие категории Рыбинска

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