Рыбинск — необычный и душевный — подарит Вам чудесное знакомство, прогулки по уютным площадям и улицам и неповторимые виды на великую реку. А еще Вас ожидает яркий и озорной праздник, который всех закружит в хоровод и веселые игры!
июл
Программа тура по дням
Выезд, пешеходная экскурсия по Рыбинску, фольклорная программа «Иван Купала»
06:40 Сбор группы метро Речной вокзал, выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская дом 1 (от метро 7 минут в пути по парку).
06:50 Отправление из Москвы. В пути просмотр кинофильмов
09:30 Техническая остановка.
12:30 Прибытие в Столицу Бурлаков. Обед.
13:30 «Русский Чикаго», «Уголок Петербурга», «Столица русского купечества», «Волжская жемчужина Золотого Кольца» — это все о Рыбинске.
Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!
В ходе пешеходной экскурсии, вы прогуляетесь по Красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались бурлаки.
Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину («Солнечный круг», «Течет река Волга», «Гимн демократической молодежи», «А у нас во дворе…» и многие другие).
Насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска. Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.
15:30 Вы посетите музей, который никого не оставил равнодушным! Один из старейших и крупнейших музеев Верхней Волги.
Бывшая Хлебная биржа, построенная в 1912 году по проекту московского архитектора А. В. Иванова в «псевдорусском стиле» и на данный момент хранит более 100 000 экспонатов.
В ходе экскурсии вы узнаете историю возникновения и развития города Рыбинска — крупнейшего транспортного узла на Верхней Волге, узнаете, почему его называли «житницей страны», услышите рассказ о представителях известных купеческих и дворянских династий, традициях, быте и досуге горожан.
Для вас откроется археологическое прошлое Рыбинского края и природа, история Рыбной слободы в XVI-XVIII веках и до чего дорос город Рыбинск в XIX – начале XX веках.
Жемчужина музея — великолепная картинная галерея Рыбинского музея заповедника, где вас ждет знакомство с живописными произведениями XVIII-XX вв. Вы увидите портреты из картинных галерей дворянских усадеб, располагавшихся в окрестностях Рыбинска, шедевры салонной живописи, полотна художников эпохи классицизма и романтизма, серебряного века.
В экспозиции представлены произведения таких известных мастеров как И. Я. Вишняков, Ф. М. Матвеев, И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, К. Е. Маковский, В. Е. Маковский, П. П. Кончаловский, З. Е. Серебрякова. В красивых, старинных залах у вас есть возможность насладиться спокойствием и близостью с произведениями, так как эти полотна вы можете рассмотреть максимально близко!
17:00 Размещение в отеле, свободное время до ужина.
18:20 Ужин с бокалом вина.
20:00. Вечерняя фольклорная программа «Иван Купала» на острове Юршинский.
Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление. В ходе прогулки вы увидите монумент Мать-Волга и знаменитые шлюзы! Причалив к острову, вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси.
Под купальские обрядовые песни всех закружит хоровод и веселые игры, ведь всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать!
А чтобы переступить через вершину лета — нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем!
Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня?!
23:30 Ориентировочное возвращение в гостиницу.
Поселок ГЭС-14, прогулка по Рыбинску
08:45 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:30 Мы отправляемся с вами в удивительный мир советской эпохи! Кто-то увидит для себя совершенно новые и необычные вещи, а кто-то окунется в детство и насладится воспоминаниями!
Поселок ГЭС-14 — уникальный архитектурный ансамбль сталинских времён. Построенный в конце 30-х годов XX века, этот уголок Рыбинска до наших дней сохранил дух советского времени.
10:00 Посетим Дом культуры и прогуляемся по поселку. Строительство посёлка гидростроителей и самой станции вызывает массу споров и неоднозначных мнений.
В музее вы не только узнаете исторические сведения о микрорайоне и Доме культуры, но и услышите некоторые легенды и слухи об этих интересных местах.
Также вы увидите привычные атрибуты октябрёнка и пионера, окунётесь в мир коллекционирования в СССР. В кабинете партийного работника любой желающий сможет посидеть за столом руководителя, а столовая в советском стиле и коммунальная квартира отправят вас на несколько десятилетий в прошлое.
Все можно разглядывать, фотографироваться и трогать!
11:30 Обзорная экскурсия откроет для вас город с самых неожиданных сторон! Вы узнаете: почему в Рыбинске так много «самого-самого», как купцам удалось создавать в городе так много построек, которые не могли позволить себе крупнейшие города, в чем слобода состязалась с Чикаго, полюбуетесь на проекты К. Росси и многих других известных архитекторов!
Перед вами откроются масштабы, на первый взгляд небольшого городка, а ведь Рыбинск — второй по величине город Ярославской области!
Вы увидите уникальные памятники архитектуры: польский костел, Дом Художников, самолет (по возможности), также услышите, как знаменитые Нобели и создатели Голливуда связаны с городом.
Рыбинск — удивительный город, в истории которого переплелись судьбы и интересы самых различных конфессий и этнических общин.
Имена известных деятелей и уроженцев города многие из вас знают: Родион Путятин, Сигсон А. А., Шацкая Н. А., Мусины-Пушкины, Щербаков А. С., Михалковы, Батов П. И, Ухтомский А. А и многие другие, о ком вы услышите в ходе знакомства с городом.
13:30 Свободное время в центре Рыбинска. Насладитесь неспешным ритмом волжского города, погуляйте по крестовой улице, загляните в сувенирные магазины или полюбуйтесь еще раз прекрасной набережной.
15:00 Обед в кафе «Тарелочка». Здесь же вы можете приобрести выпечку в дорогу.
15:40 Отправление в Москву.
22:30 Ориентировочное прибытие.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостиницах «На Казанской» и «На Введенской», это два корпуса одного комплекса.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Программа lite
|14600
|Транспортное обслуживание, проживание, развлекательная программа «Иван Купала» с теплоходной прогулкой, фотографии с праздника, питание: завтрак.
|Полный пакет
|17900
|Транспортное обслуживание, проживание, экскурсии включая входные билеты и развлекательная программа «Иван Купала» с теплоходной прогулкой, фотографии с праздника, питание: завтрак, 2 обеда, дегустация, ужин и угощения
Каждый гость завтракает в своем корпусе и подходит на посадку к корпусу «На Введенской», время в пути 1 минута.
В отеле на ресепшн вы можете запросить фен, утюг и гладильную доску, на первом этаже имеется куллер с горячей и холодной водой.
В каждом номере телевизор, зубной набор, полотенца, вода для каждого гостя. Кондиционеров нет, но это лучший отель по соотношению цена-качество-расположение.
Доплата за одноместное размещение: 1 800 руб.
Доплата за номер с видом на Волгу: 1 400 руб.
Доплата за двухместное раз-ие в двухкомнатном номере: 2 500 руб.
Варианты проживания
Гостиница «На Казанской»
В Ярославской области в Рыбинске открылась гостиница «На Казанской». Своим гостям она предлагает не только отличное обслуживание опытным персоналом, но и спектр услуг, который поспособствует более спокойному отдыху.
Номера различаются по стоимости и вместительности, в некоторых размещается до четырех человек. Вы можете воспользоваться специальной комнатой, в которой хранятся гладильные принадлежности.
Сытные и питательные завтраки накрываются по утрам в кафе, а что еще надо для того, чтобы войти в этот день полными сил и хорошего настроения.
Недалеко от отеля располагаются пара музеев, драматический театр и памятник водопроводчику. До остальных достопримечательностей Вы доберетесь на маршрутном такси или автобусах.
Гостиница «На Введенской»
Гостиница «На Введенской» расположена в Рыбинске.
Номерной фонд представлен категориями с двумя или одной большой кроватью. Также к услугам собственная ванная. Каждый номер оснащен телевизором и телефоном.
Позавтракать можно в уютном кафе, которое принимает гостей с 6 до 23 часов.
В непосредственной близости находятся такие места как — Соборная площадь, Спасо-Преображенский собор, Рыбинский музей-заповедник и Драматический театр.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание
- Экскурсии, включая входные билеты (при выборе полного тарифа)
- Развлекательная программа «Иван Купала» с теплоходной прогулкой
- Фотографии с праздника:
- Питание: при выборе полного тарифа: завтрак, 2 обеда, дегустация, ужин и угощенияпри выборе тарифа lite: завтрак
- При выборе полного тарифа: завтрак, 2 обеда, дегустация, ужин и угощения
- При выборе тарифа lite: завтрак
- 500 мл. воды ежедневно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, кроме завтрака, при выборе тарифа lite: обед в первый день с дегустацией: 950 руб. ужин с бокалом вина: 1200 руб. обед во второй день: 650 руб
- Обед в первый день с дегустацией: 950 руб
- Ужин с бокалом вина: 1200 руб
- Обед во второй день: 650 руб
- Доплата за одноместное размещение: 1 800 руб
- Доплата за номер с видом на Волгу:1 400 руб
- Доплата за двухместное раз-ие в двухкомнатном номере: 2 500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- если вы отправляетесь на нашем автобусе из Москвы, рекомендуем взять с собой воду и перекус в дорогу, сразу по прибытии в Рыбинск вас ждет сытный обед;
- личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.
Для вечернего гулянья вам понадобится:
- удобная обувь для прыжков через костер, если вы в шлепках или сандалиях, обязательно снимите их и бегите босиком, у нас замечательный песчаный пляж;
- желающим поплавать понадобятся купальные принадлежности и полотенца;
- всем рекомендуем взять кофту с длинным рукавом, так как к ночи становится свежо;
- обязательно возьмите с собой средства от комаров;
- желающие могут взять любимые напитки в умеренных количествах, на празднике мы угостим вас наливкой и квасом.
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
- Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
Что еще необходимо знать о туре?
- Максимальное время ожидания при отправлении автобуса составляет 10 минут.
- Тайм-лист, а также контакты сопровождающего мы направляем за 2-3 дня до заезда, формируя чат в мессенджере What’s app.
- Обязательно просим информировать об ограничении в питании!
- Размещение в номерах производится после экскурсионной программы, до ужина.
- Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Можно ли добраться до Рыбинска самостоятельно?
Если Вам проще добраться до Рыбинска самостоятельно, эта информация для Вас:
Для гостей из Санкт – Петербурга
Рыбинск и Санкт – Петербург соединен железнодорожным сообщением, что позволяет с комфортом совершить путешествие выходного дня.
Поезд №043А Двухэтажный отправляется из Санкт – Петербурга в пятницу в 22:10 и прибывает в Рыбинск в Субботу в 06:53.
Поезд №045 Фирменный отправляется из Рыбинска в 22:05 и прибывает в Санкт – Петербург в понедельник в 08:00.
Для гостей на своем автомобиле
Удаленность от крупных городов:
- от Ярославля – 82 километра;
- от Москвы – 330 километров;
- от Санкт-Петербурга – 720 километров.
Рядом с отелем имеется бесплатная парковка.
Прибыть в Рыбинск необходимо до 12:00. Сбор на обед в 12:00-13:00 в кафе.
Стоимость за место в автобусе не вычитается, так как для вашего комфорта маршрут обслуживается новым туристическим автобусом Higer и места фиксируются за каждым гостем.
Дополнительно возможно оформить ранний заезд/дополнительные сутки с завтраком по тарифу 3 000 руб. за двухместный номер, 3 300 за одноместный номер, 3 900 за трехместный номер.