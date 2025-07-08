1 день

Выезд, пешеходная экскурсия по Рыбинску, фольклорная программа «Иван Купала»

06:40 Сбор группы метро Речной вокзал, выход из метро в сторону парка Дружбы. Ул. Флотская дом 1 (от метро 7 минут в пути по парку).

06:50 Отправление из Москвы. В пути просмотр кинофильмов

09:30 Техническая остановка.

12:30 Прибытие в Столицу Бурлаков. Обед.

13:30 «Русский Чикаго», «Уголок Петербурга», «Столица русского купечества», «Волжская жемчужина Золотого Кольца» — это все о Рыбинске.

Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!

В ходе пешеходной экскурсии, вы прогуляетесь по Красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались бурлаки.

Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину («Солнечный круг», «Течет река Волга», «Гимн демократической молодежи», «А у нас во дворе…» и многие другие).

Насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска. Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.

15:30 Вы посетите музей, который никого не оставил равнодушным! Один из старейших и крупнейших музеев Верхней Волги.

Бывшая Хлебная биржа, построенная в 1912 году по проекту московского архитектора А. В. Иванова в «псевдорусском стиле» и на данный момент хранит более 100 000 экспонатов.

В ходе экскурсии вы узнаете историю возникновения и развития города Рыбинска — крупнейшего транспортного узла на Верхней Волге, узнаете, почему его называли «житницей страны», услышите рассказ о представителях известных купеческих и дворянских династий, традициях, быте и досуге горожан.

Для вас откроется археологическое прошлое Рыбинского края и природа, история Рыбной слободы в XVI-XVIII веках и до чего дорос город Рыбинск в XIX – начале XX веках.

Жемчужина музея — великолепная картинная галерея Рыбинского музея заповедника, где вас ждет знакомство с живописными произведениями XVIII-XX вв. Вы увидите портреты из картинных галерей дворянских усадеб, располагавшихся в окрестностях Рыбинска, шедевры салонной живописи, полотна художников эпохи классицизма и романтизма, серебряного века.

В экспозиции представлены произведения таких известных мастеров как И. Я. Вишняков, Ф. М. Матвеев, И. И. Шишкин, И. К. Айвазовский, К. Е. Маковский, В. Е. Маковский, П. П. Кончаловский, З. Е. Серебрякова. В красивых, старинных залах у вас есть возможность насладиться спокойствием и близостью с произведениями, так как эти полотна вы можете рассмотреть максимально близко!

17:00 Размещение в отеле, свободное время до ужина.

18:20 Ужин с бокалом вина.

20:00. Вечерняя фольклорная программа «Иван Купала» на острове Юршинский.

Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю подарит вам незабываемое впечатление. В ходе прогулки вы увидите монумент Мать-Волга и знаменитые шлюзы! Причалив к острову, вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси.

Под купальские обрядовые песни всех закружит хоровод и веселые игры, ведь всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать!

А чтобы переступить через вершину лета — нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем!

Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня?!

23:30 Ориентировочное возвращение в гостиницу.

