В рамках насыщенной пятидневной поездки вы посетите города Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Ростов и Переславль-Залесский и проникнетесь их самобытной атмосферой.
Эти города хранят множество уникальных памятников культуры и архитектуры, мы предлагаем вам познакомиться с ними в этом путешествии!
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка по ваучерам и оригиналам документов в поезд 045А Санкт-Петербург Московский вокзал - Ярославль Главный.
Отправление в 19:36.
Экскурсия по городу Ярославль
07:25 Прибытие в Ярославль. Самостоятельный трансфер в гостиницу.
10:50 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
11:05 Встреча туристов на ж/д вокзале Ярославль Главный.
До 14:00 Экскурсия по городу Ярославль.
Прогулка по Волжской набережной с гидом. Волга течёт через всю центральную Россию, и где-то больше, где-то меньше с одного из берегов её нет-нет, да и оденут в камень, поставят красивую раду, уложат брусчатку, чтобы людям было приятно здесь находиться.
Внешний осмотр Церкви Ильи Пророка.
Среди других замечательных ярославских храмов XVIIв. именно этот в наибольшей полноте сохранил свой первоначальный архитектурный облик и богатейшее внутреннее убранство: стенописи, иконы, деревянную и каменную резьбу, яркие «кафли» и многое другое.
Прогулка по территории Ярославского Музея Заповедника в сопровождении экскурсовода.
Важнейшими событиями в жизни Ярославля стало пребывание в 1612 году в монастыре Народного Ополчения Минина и Пожарского, работа Земского правительства в период Смуты, чеканка ярославской копейки.
Посещение Храмового комплекса в Коровницкой слободе - Церковь Иоанна Златоуста.
Колокольня и зимний храм Владимирской иконы Божией матери стоят на самом берегу Волги. И что в XVII веке, что сейчас этот комплекс показывает характерный только для Ярославля стиль декора, постройки и убранства. Подойди ближе и рассмотри хорошенько самый большой в мире изразцовый наличник.
14:00 - 15:00 Обед в ресторане города.
16:00 Посещение первого Русского Театра России, которому уже 270 лет!
Во время экскурсии Вы сможете увидеть и изучить сложный процесс создания спектакля, прикоснуться к таинству создания костюмов и декорация, пройти за кулисы и побывать там, где никогда не бывает рядовой зритель: в актерскую часть театра и сценические порталы, откуда выходят на сцену и обретают суть и плоть персонажи театральных спектаклей.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Тутаев и Рыбинск
Завтрак в гостинице.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Выезд в Левобережный Тутаев (43 км).
Тутаев – это не один, а два города, разделенные Волгой. Тутаев левобережный и Тутаев правобережный – это две большие разницы. Разделившая город на две части река Волга стала границей между купеческим, дореволюционным, застывшим в XIX веке городом на одной стороне и промышленным, рабочим, советским - на другом. Разница чувствуется во всем: в архитектуре зданий, в планировке улиц, даже в поведении и образе жизни жителей.
10:00 Прогулка по Кустодиевскому бульвару. Территория Волжской набережной получила название Кустодиевского бульвара, названного в честь художника Бориса Михайловича Кустодиева, бывавшего в нашем городе и воспевший волжский город в своих полотнах.
10:30 Посещение Музея «Ожившие истории».
11:00 Посещение Покровского храма и иконы «Прибавления ума» - Аскетичная Покровская церковь радует глаз своей простотой, надежностью и основательностью. С ней контрастирует высокая шатровая колокольня, украшенная муравлеными изразцам.
11:30 Выезд в Рыбинск (57 км).
Рыбинск – город Аристократов.
Рыбинск – город кипучий и живучий. Тут тебе и водохранилище, и судостроительство, и ГЭС и рыболовство. Местные купцы и предприниматели построили большинство исторических зданий, создавшие музеи на свои деньги. Это тут жили бурлаки, не как принято думать рабы и страждущие, а элита рабочей силы.
12:30 Прогулка по музею Живой Старинной Вывески под открытым небом – в 2017 году в возрождение старинной вывески 19 века в историческом центре Рыбинска. За полтора года в городе появилось более 30 вывесок в старинном стиле. Все вывески в проекте Кузнецова — не бутафория, а настоящие, рабочие объекты.
13:30 Обед в ресторане города.
14:30 Посещение Рыбинского музея адмирала Ф. Ф. Ушакова – Жизненный путь адмирала Фёдора Ушакова неразрывно связан с Рыбинской землёй. Именно здесь, в местечке Хопылёво будущий флотоводец был крещён в местном храме Богоявления на Острову.
15:30 Свободное время.
Рекомендуем посетить самостоятельно выставку «Неизвестная Молога – Русская Атлантида» (макет города Мологи, вход оплачивается дополнительно).
16:00 Выезд в Правобережный Тутаев.
17:00 Панорамная площадка возле Воскресенского собора.
Экскурсия по Собору, в летнее время возможность подняться на колокольню, откуда открывается потрясающий панорамный вид на оба берега Тутаева.
18:30-19:00 Возвращение в Ярославль.
Свободное время.
Переславль-Залесский и Ростов Великий
Завтрак в гостинице, освобождение номеров.
09:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Отправление в Переславль – Залесский (102 км).
Переславль Залесский: Город-страж под парусами.
Здесь родился великий Александр Невский, кстати, в 2021 год будет его 800-летний юбилеи. Еще здесь родился Русский флот. Петр I именно на Плещееве озере построил свою первую потешную флотилию. У Петра Алексеевича тоже юбилей: 350 лет в 2022 году. Что же вдохновляло в этом городе будущих великих полководцев и государственных деятелей?
11:00-12:00 Обзорная экскурсия по городу с прогулкой по Красной площади, на которой находится самый древний городской храм – Спасо-Преображенский собор. Когда-то в этом историческом месте объявляли указы, «сажали на стол» переславских князей и собирали полки.
12:00 Экскурсия в музей «Царство Ряпушки».
В музее ведется рассказ об истории уникальной рыбки - Ряпушки, которая украшает герб города Переславль-Залесский.
В ходе экскурсии можно узнать, почему ряпушка названа «царской сельдью», а также каким способом добывали её, как солили и заготавливали впрок.
13:00 Посещение музея – усадьбы «Ботик Петра I» - музеи расскажет о жизни Петра, когда он еще мальчишкой организовал свою Потешную флотилию. В 1802 году был обнаружен бот «Фортуна» - единственное уцелевшее судно от всей флотилии и открыт один из первых провинциальных музеев России – Ботный дом.
14:20 -15:20 Отправляемся в Ростов Великий (67 км.), один из первых городов Русских, который по легенде основал сам Рюрик, а еще, именно стены ростовского кремля стали участниками фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
15:20 Обед в ресторане города.
Ростов Великий и Могучий.
Говорят, что Ростов – один из первых городов русских, которые основал сам великий Рюрик. Ростов стал первой резиденцией Ярослава Мудрого, который поплыл дальше по реке к стрелке Волги и Которосли, где и основал Ярославль. Озеро Неро, на котором стоит Ростов, старо как мир.
16:00 Обзорная экскурсия по городу.
Посещение Ростовского кремля.
17:00 Окончание программы в Ростове Великом.
Трансфер в Ярославль.
18:00 Прибытие на ж/д вокзал Ярославль Главный.
Самостоятельная посадка по ваучерам и оригиналам документов в поезд 045Я Ярославль Главный - Санкт-Петербург Московский вокзал.
Отправление в 20:44
Завершение программы
Прибытие в Санкт-Петербург в 08:53.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Размещение
Гостиница Ибис Центр 3*, Cosmos Yaroslavl Hotel 4* + поезд
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дети до 9 лет включительно на основное место
|Плацкарт
|29 200
|32 400
|25 800
|Четырехместное купе
|37 700
|40 900
|31 400
|СВ
|51 100
|54 300
|42 800
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ПЛАЦКАРТ
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне — 54.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Гостиница «Ibis Ярославль Центр»
Гостиница «Ibis Ярославль Центр» располагается в исторической части города, где можно увидеть различные достопримечательности, посетить музеи, рестораны, кафе, многочисленные магазины.
«Ibis Ярославль Центр» обладает номерами европейского уровня. Каждый номер оборудован телевизором, климат-контролем, душевой кабиной, сейфом, телефоном и Wi-Fi. Гостеприимный персонал, непревзойденный комфорт и уют — то, что гости ценят в отеле прежде всего.
Повара ресторана «ibis kitchen» приготовят для гостей блюда интернациональной кухни. В баре круглосуточно можно заказать горячие закуски.
На территории оборудовано два конференц-зала для проведения массовых мероприятий. Профессиональные сотрудники учтут все нюансы деловых встреч, чтобы все прошло на высшем уровне.
«Ibis Ярославль Центр» расположен в центре города, в 20 минутах от железнодорожного вокзала. В шаговой доступности находятся: музеи, пешеходная улица и Волжская набережная с многочисленными развлечениями.
Cosmos Yaroslav Hotel 4
Этот современный отель международной сети удобно расположен всего в 500 метрах от железнодорожного вокзала Ярославль-Главный. В ярославском отеле Cosmos к услугам гостей бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации. Размещение здесь предлагается в светлых номерах, классически оформленных в разных цветовых сочетаниях. В число стандартных удобств входит кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате каждого номера предоставляется фен.
В ресторане Paulaner готовят блюда баварской кухни и предлагается несколько сортов пива. В лобби-баре представлена обширная карта вин и коктейлей. Исторический центр Ярославля находится в 4 км от отеля.
Расстояние до Москвы составляет 250 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде Санкт-Петербург - Ярославль - Санкт-Петербург (купе)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание в гостинице
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербург и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Индивидуальный трансфер (легковой автомобиль) с ж/д вокзала - 1 200 руб. Стоимость такси: 200 - 300 руб. ("Яндекс. Такси", "Максим", "Uber")
- Завтрак «шведский стол» в гостинице в 1-ый день - 1 200 руб. /чел
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.