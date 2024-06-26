2 день

Экскурсия по городу Ярославль

07:25 Прибытие в Ярославль. Самостоятельный трансфер в гостиницу.

10:50 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

11:05 Встреча туристов на ж/д вокзале Ярославль Главный.

До 14:00 Экскурсия по городу Ярославль.

Прогулка по Волжской набережной с гидом. Волга течёт через всю центральную Россию, и где-то больше, где-то меньше с одного из берегов её нет-нет, да и оденут в камень, поставят красивую раду, уложат брусчатку, чтобы людям было приятно здесь находиться.

Внешний осмотр Церкви Ильи Пророка.

Среди других замечательных ярославских храмов XVIIв. именно этот в наибольшей полноте сохранил свой первоначальный архитектурный облик и богатейшее внутреннее убранство: стенописи, иконы, деревянную и каменную резьбу, яркие «кафли» и многое другое.

Прогулка по территории Ярославского Музея Заповедника в сопровождении экскурсовода.

Важнейшими событиями в жизни Ярославля стало пребывание в 1612 году в монастыре Народного Ополчения Минина и Пожарского, работа Земского правительства в период Смуты, чеканка ярославской копейки.

Посещение Храмового комплекса в Коровницкой слободе - Церковь Иоанна Златоуста.

Колокольня и зимний храм Владимирской иконы Божией матери стоят на самом берегу Волги. И что в XVII веке, что сейчас этот комплекс показывает характерный только для Ярославля стиль декора, постройки и убранства. Подойди ближе и рассмотри хорошенько самый большой в мире изразцовый наличник.

14:00 - 15:00 Обед в ресторане города.

16:00 Посещение первого Русского Театра России, которому уже 270 лет!

Во время экскурсии Вы сможете увидеть и изучить сложный процесс создания спектакля, прикоснуться к таинству создания костюмов и декорация, пройти за кулисы и побывать там, где никогда не бывает рядовой зритель: в актерскую часть театра и сценические порталы, откуда выходят на сцену и обретают суть и плоть персонажи театральных спектаклей.

Размещение в гостинице.

Свободное время.