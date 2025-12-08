Программа тура по дням
Царский приём у Берендея: новогоднее путешествие во времени
07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление в г. Переславль-Залесский.
Путевая экскурсия по г. Переславлю Залесскому — родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.
Сердце Переславля — Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!
Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней. Никитский Монастырь.
С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси. Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля — Александр Невский, который родился и княжил здесь.
Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.
Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.
«Дом Берендея» — это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки. Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь.
Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.
Обед в кафе города.
Переезд в г. Рыбинск.
Размещение в отеле «Виконда 4*» в центре г. Рыбинска. Номера категории Стандарт.
Подготовка к новогоднему банкету.
22:00-02:00 Новогодний банкет в ресторане «Роща».
Мы приглашаем вас присоединиться к этому сказочному и незабываемому событию в нашем ресторане «Роща»!
В программе:
- ведущий;
- танцы под живой вокал;
- поздравление Деда Мороза;
- ди-джей;
- специальное меню от шефа;
- атмосфера удивительных вкусов и ароматов нашего вечера в лесных сумерках с теплыми мерцающими огнями под небесным куполом.
Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.
Обращаем внимание:
- программа рассчитана на 18+;
- запрещено распитие своих напитков;
- вечерний праздничный дресс-код (запрещен вход в отельных тапочках, халатах, спортивной одежде).
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску с мастер-классом и обедом-дегустацией
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.
Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.
Исторический центр г. Рыбинска знаменит:
- здания старой и новой Хлебной Биржи;
- волжская набережная;
- памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
- памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
- историческая застройка XVIII-XIX вв.;
- Спасо-Преображенский собор.
Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку. Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».
Именно это улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев эту улицу, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.
Посещение Музея «Новогодние истории». Коллекция насчитывает свыше 5000 экспонатов, рассказывающих о традициях празднования Рождества и Нового года разных времён.
Увидите, как встречали Новый год в купеческих домах, в землянках в период Великой Отечественной Войны, в космосе, побываете на детском утреннике и кадре «самого» новогоднего кинофильма «Ирония судьбы».
Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.
Обед с дегустацией продукции рыбинского пивоваренного завода «Богемия» в колоритном ресторане.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Сердце Золотого Кольца: шоколад, кремль и купеческий бал
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Ярославль.
Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:
- увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
- пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
- восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
- послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.
Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Обед в кафе города.
Посещение производственного цеха фирменного магазина шоколадной фабрики SOBRANIE Bucheron — «Шоколадный дом» в г. Ярославле.
Компания SOBRANIE — производитель шоколадной и кофейной продукции, которая поставляется в более чем 20 стран мира. В качестве площадки Ярославская область была выбрана не случайно, а с целью возрождения традиций российских кондитеров. Именно ярославская фабрика «Бельфор», основанная в 1902 году предпринимателем Кузнецовым, прославила отечественные «сладкие шедевры» в Европе.
Переезд в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.
Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Посещение Ростовского кремля (архитектура). Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль — древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором — резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Театрализованная программа «Рождественский прием у купцов Смысловых» в «Пряничном заведении купцов Смысловых».
Домашняя рождественская елка в традициях русского купечества начала ХХ века.
Приказчик Кузьма Дормидонтович расскажет о предпраздничных хлопотах пряничного заведения, посоветует, какими пряниками полагается украшать рождественскую елку. Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости, научит гадать на круге Соломона.
Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского и пригласит на домашний рождественский бал со старинными танцами, играми и веселыми затеями.
Всех гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Виконда» 4* в центре г. Рыбинска (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное размещение
|«Виконда» 4*
|41 990
|5 000
Скидка на дополнительное место на взрослого – под запрос (3 и более человек в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб.
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Виконда» 4
Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.
Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.
Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле «Виконда» 4* в г. Рыбинске (2 ночи)
- Питание, указанное в программе тура:2 завтрака3 обеда
- 2 завтрака
- 3 обеда
- Новогодний банкет
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Ужины
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Каким будет новогодний банкет?
Меню новогоднего банкета в ресторане «Роща»
Сет тартаров:
- говядина с трюфелем;
- тунец с авокадо;
- раковые шейки со страчателлой;
Сет персональных закусок:
- креветка с гуакамоле;
- взбитый мёд с сыром;
- лосось с моцареллой;
В стол:
- ростбиф;
- хрустящие камни с куриным паштетом;
- грибная икра;
- намазка из ромиро;
Горячая закуска:
- угольная рыба с соусом из морепродуктов;
Основное блюдо:
- медальоны из свинины в соусе из чёрной смородины с картофельным драником;
Напитки (на выбор):
- игристое вино «Мартини Брют» 0,375 л;
- вино сухое (Италия) 0,375 л;
- водка «Белуга Нобл» 0,25 л.