1 день

Царский приём у Берендея: новогоднее путешествие во времени

07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Переславль-Залесский.

Путевая экскурсия по г. Переславлю Залесскому — родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.

Сердце Переславля — Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней. Никитский Монастырь.

С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси. Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля — Александр Невский, который родился и княжил здесь.

Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.

«Дом Берендея» — это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки. Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь.

Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Рыбинск.

Размещение в отеле «Виконда 4*» в центре г. Рыбинска. Номера категории Стандарт.

Подготовка к новогоднему банкету.

22:00-02:00 Новогодний банкет в ресторане «Роща».

Мы приглашаем вас присоединиться к этому сказочному и незабываемому событию в нашем ресторане «Роща»!

В программе:

ведущий;

танцы под живой вокал;

поздравление Деда Мороза;

ди-джей;

специальное меню от шефа;

атмосфера удивительных вкусов и ароматов нашего вечера в лесных сумерках с теплыми мерцающими огнями под небесным куполом.

Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.

Обращаем внимание:

программа рассчитана на 18+;

запрещено распитие своих напитков;

вечерний праздничный дресс-код (запрещен вход в отельных тапочках, халатах, спортивной одежде).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160