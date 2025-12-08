Мои заказы

Новый год в Рыбинске

Встретьте Новый год в атмосфере старинного купечества на берегу Волги! Это путешествие подарит вам настоящее волшебство русской зимы, объединив богатую историю городов Золотого кольца, гастрономические удовольствия и погружение в праздничные
традиции разных эпох.

Вас ждет интерактивная программа в тереме царя Берендея в Переславле-Залесском, обзорная экскурсия по Рыбинску с дегустацией местного пива и посещение уникального музея «Новогодние истории».

В Ярославле вы познакомитесь с тысячелетней историей города и посетите современную шоколадную фабрику.

Кульминацией тура станет театрализованный рождественский прием у купцов Смысловых в Ростовском кремле с балом, старинными играми и чаепитием с пряниками.

Этот тур — идеальный способ провести праздники, наполненные духом русской старины, вкусными открытиями и незабываемыми впечатлениями.

Новый год в РыбинскеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Царский приём у Берендея: новогоднее путешествие во времени

07:45 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ» справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление в г. Переславль-Залесский.

Путевая экскурсия по г. Переславлю Залесскому — родине Александра Невского и колыбели русского флота с выходом на Красной площади.

Сердце Переславля — Красная площадь. Те, кто, узнав об этом, воскликнут: «Как в Москве!», ошибутся лишь направлением. Это главная площадь Москвы на несколько столетий позже получила свое имя в подражание переславcкой!

Живое подтверждение местной старины — Спасо-Преображенский собор, заложенный Юрием Долгоруким в 1152 году. Это старейшее сооружение северо-восточной Руси, дошедшее до наших дней. Никитский Монастырь.

С Переславлем связаны имена почти всех великих князей и царей Руси. Пожалуй, самый знаменитый уроженец Переславля — Александр Невский, который родился и княжил здесь.

Благодарные потомки в честь удивительного народного князя-героя выстроили красивейшую церковь Александра Невского и установили величественный памятник, который Вы обязательно увидите.

Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.

«Дом Берендея» — это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества. На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки. Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь.

Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.

Обед в кафе города.

Переезд в г. Рыбинск.

Размещение в отеле «Виконда 4*» в центре г. Рыбинска. Номера категории Стандарт.

Подготовка к новогоднему банкету.

22:00-02:00 Новогодний банкет в ресторане «Роща».

Мы приглашаем вас присоединиться к этому сказочному и незабываемому событию в нашем ресторане «Роща»!

В программе:

  • ведущий;
  • танцы под живой вокал;
  • поздравление Деда Мороза;
  • ди-джей;
  • специальное меню от шефа;
  • атмосфера удивительных вкусов и ароматов нашего вечера в лесных сумерках с теплыми мерцающими огнями под небесным куполом.

Ознакомиться с меню банкета можно в разделе Важно знать.

Обращаем внимание:

  • программа рассчитана на 18+;
  • запрещено распитие своих напитков;
  • вечерний праздничный дресс-код (запрещен вход в отельных тапочках, халатах, спортивной одежде).
2 день

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску с мастер-классом и обедом-дегустацией

Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по г. Рыбинску — маленькому городку с огромной историей.

Он стоит на слиянии трёх рек: Черёмухи, Шексны и Волги. Рыбинск завоевал свою славу благодаря водохранилищу, являющемуся самым крупным на территории России.

Исторический центр г. Рыбинска знаменит:

  • здания старой и новой Хлебной Биржи;
  • волжская набережная;
  • памятник поэту-песеннику Л. И. Ошанину, родившемуся в Рыбинске;
  • памятник волжскому бурлаку, Остапу Бендеру и беспризорному мальчишке из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», часть съемок пришлась на Рыбинск;
  • историческая застройка XVIII-XIX вв.;
  • Спасо-Преображенский собор.

Изюминкой старой части города и популярным местом для всех туристов является улица Крестовая, практически полностью сохранившая дореволюционную застройку. Сегодня это настоящий «музей старинной вывески под открытым небом».

Именно это улица привлекает внимание всех путешественников и ценителей русской истории. Увидев эту улицу, вы словно перенесетесь в купеческий Рыбинск XIX века.

Посещение Музея «Новогодние истории». Коллекция насчитывает свыше 5000 экспонатов, рассказывающих о традициях празднования Рождества и Нового года разных времён.

Увидите, как встречали Новый год в купеческих домах, в землянках в период Великой Отечественной Войны, в космосе, побываете на детском утреннике и кадре «самого» новогоднего кинофильма «Ирония судьбы».

Мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки.

Обед с дегустацией продукции рыбинского пивоваренного завода «Богемия» в колоритном ресторане.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

3 день

Сердце Золотого Кольца: шоколад, кремль и купеческий бал

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Ярославль.

Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:

  • увидите стрелку рек Волги и Которосли — место, откуда начинался Ярославль;
  • пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами — церквями XVII века (одна из которых — Церковь Ильи Пророка);
  • послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) — городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в кафе города.

Посещение производственного цеха фирменного магазина шоколадной фабрики SOBRANIE Bucheron — «Шоколадный дом» в г. Ярославле.

Компания SOBRANIE — производитель шоколадной и кофейной продукции, которая поставляется в более чем 20 стран мира. В качестве площадки Ярославская область была выбрана не случайно, а с целью возрождения традиций российских кондитеров. Именно ярославская фабрика «Бельфор», основанная в 1902 году предпринимателем Кузнецовым, прославила отечественные «сладкие шедевры» в Европе.

Переезд в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом.

Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Посещение Ростовского кремля (архитектура). Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль — древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором — резиденцией ростовских епископов и митрополитов.

Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Театрализованная программа «Рождественский прием у купцов Смысловых» в «Пряничном заведении купцов Смысловых».

Домашняя рождественская елка в традициях русского купечества начала ХХ века.

Приказчик Кузьма Дормидонтович расскажет о предпраздничных хлопотах пряничного заведения, посоветует, какими пряниками полагается украшать рождественскую елку. Сваха Аполлинария Тимофеевна поведает последние городские новости, научит гадать на круге Соломона.

Купеческая чета Смысловых поднимет с гостями бокал шампанского и пригласит на домашний рождественский бал со старинными танцами, играми и веселыми затеями.

Всех гостей ждет чаепитие с пряниками по старинным рецептам.

Отправление в г. Москву.

21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Виконда» 4* в центре г. Рыбинска (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное размещение
«Виконда» 4*41 9905 000

Скидка на дополнительное место на взрослого – под запрос (3 и более человек в номере).

Выбор места в автобусе – 1 470 руб.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Виконда» 4

1 ночь

Отель «Виконда» предлагает для своих гостей европейский уровень обслуживания по привлекательным ценам. В отеле предоставляется широкий спектр услуг, чтобы каждый гость мог найти себе занятие по душе.

Комфортабельные номера отеля выполнены в классическом стиле, в нем преобладают четкость линий и непринужденные цвета в интерьере. Каждый из номеров оснащен удобной мебелью и современной техникой. В белоснежной ванной комнате есть мягкий халат и пушистые полотенца.

Питание организовано в элегантном отеле, где каждое утро накрывается вкусный завтрак, а также сытный обед. Вечером здесь можно приятно провести время в кругу друзей за коктейлем.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле «Виконда» 4* в г. Рыбинске (2 ночи)
  • Питание, указанное в программе тура:2 завтрака3 обеда
  • 2 завтрака
  • 3 обеда
  • Новогодний банкет
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Ужины
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Каким будет новогодний банкет?

Меню новогоднего банкета в ресторане «Роща»

Сет тартаров:

  • говядина с трюфелем;
  • тунец с авокадо;
  • раковые шейки со страчателлой;

Сет персональных закусок:

  • креветка с гуакамоле;
  • взбитый мёд с сыром;
  • лосось с моцареллой;

В стол:

  • ростбиф;
  • хрустящие камни с куриным паштетом;
  • грибная икра;
  • намазка из ромиро;

Горячая закуска:

  • угольная рыба с соусом из морепродуктов;

Основное блюдо:

  • медальоны из свинины в соусе из чёрной смородины с картофельным драником;

Напитки (на выбор):

  • игристое вино «Мартини Брют» 0,375 л;
  • вино сухое (Италия) 0,375 л;
  • водка «Белуга Нобл» 0,25 л.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

