1 день

Встреча в Ярославле, переезд в Рыбинск. Пешеходная экскурсия. Вечерняя фольклорная программа

Самостоятельное прибытие в Ярославль.

11:00 Встреча на железнодорожном вокзале Ярославль Главный у памятника Савве Мамонтову.

Максимальное время ожидания при отправлении автобуса составляет 10 минут.

11:20 Отправление в Рыбинск, путевая информация о городе и достопримечательностях.

13:00 Прибытие в «Столицу Бурлаков». Размещение в номерах производится после экскурсионной программы.

Обед с дегустацией рыбинского пива и кваса.

14:00 «Русский Чикаго», «Уголок Петербурга», «Столица русского купечества», «Волжская жемчужина Золотого Кольца» — это все о Рыбинске.

Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!

В ходе пешеходной экскурсии, Вы прогуляетесь по красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались бурлаки.

Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину («Солнечный круг», «Течет река Волга», «Гимн демократической молодежи», «А у нас во дворе…» и многие другие.).

Насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска.

Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.

Свободное время в городе.

18:30 Ужин с бокалом вина (по желанию за доп. плату).

20:00 Вечерняя фольклорная программа «Иван Купала».

На берегу с самым красивым закатом, где солнце садится в море, Вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси.

Под купальские обрядовые песни Вы пройдете через сосновый бор, всех закружит хоровод и веселые игры. Всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать!

А чтобы переступить через вершину лета – нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем.

Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня? Завершит программу яркое огненное шоу!

23:30 Ориентировочное время отправление в Ярославль.

01:00 Прибытие, размещение в гостинице и отдых.

