Вас ожидают зажигательное шоу и развлекательная программа, прогулки по старинным улицам и атмосфера купеческой России, панорамы величественной Волги и скрытые уголки Ярославля. Это выходные-перезагрузка, которые захочется повторить.
Программа тура по дням
Встреча в Ярославле, переезд в Рыбинск. Пешеходная экскурсия. Вечерняя фольклорная программа
Самостоятельное прибытие в Ярославль.
11:00 Встреча на железнодорожном вокзале Ярославль Главный у памятника Савве Мамонтову.
Максимальное время ожидания при отправлении автобуса составляет 10 минут.
11:20 Отправление в Рыбинск, путевая информация о городе и достопримечательностях.
13:00 Прибытие в «Столицу Бурлаков». Размещение в номерах производится после экскурсионной программы.
Обед с дегустацией рыбинского пива и кваса.
14:00 «Русский Чикаго», «Уголок Петербурга», «Столица русского купечества», «Волжская жемчужина Золотого Кольца» — это все о Рыбинске.
Добро пожаловать в пленяющий и невероятно красивый город на Волге!
В ходе пешеходной экскурсии, Вы прогуляетесь по красной площади и увидите один из самых необычных памятников Ленину, полюбуетесь красивейшей набережной и узнаете о развитии города, посетите места, где располагались бурлаки.
Потрете ботинки на удачу уроженцу этого города, поэту песеннику Льву Ошанину («Солнечный круг», «Течет река Волга», «Гимн демократической молодежи», «А у нас во дворе…» и многие другие.).
Насладитесь его песнями, которые постоянно играют на набережной в память о почетном и никогда не забывавшем свою родину гражданину Рыбинска.
Самые внимательные узнают в окружающей архитектуре тот самый Старгород из кинофильма «12 стульев» Леонида Гайдая.
Свободное время в городе.
18:30 Ужин с бокалом вина (по желанию за доп. плату).
20:00 Вечерняя фольклорная программа «Иван Купала».
На берегу с самым красивым закатом, где солнце садится в море, Вы попадете на веселый языческий праздник, который издревле отмечается на Руси.
Под купальские обрядовые песни Вы пройдете через сосновый бор, всех закружит хоровод и веселые игры. Всем известно, что нечисть боится веселья, так мы и будем его распугивать!
А чтобы переступить через вершину лета – нужно очиститься водой и огнем. Вас ждет веселое купание в Рыбинском море и прыжки через костер, что бы все наши желания исполнились, обязательно запустим венки и погадаем.
Ну а куда же без праздничного угощения и яркого огня? Завершит программу яркое огненное шоу!
23:30 Ориентировочное время отправление в Ярославль.
01:00 Прибытие, размещение в гостинице и отдых.
Экскурсия по Ярославлю «Человек красит место»
С 7:30 до 11:00 завтрак в гостинице (шведский стол).
12:00 Освобождение номеров, сдача вещей в камеру хранения.
Сбор группы в холле отеля, отправление на экскурсию «Человек красит место».
Ярославская стрелка – самое посещаемое туристами место.
Именно отсюда, где происходит слияние двух рек, Волги и Которосли берёт исток 1010-летняя история столицы Золотого кольца России.
Исторический центр является выдающимся примером градостроительной реформы Екатерины II и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Гуляя по нему, Вы можете увидеть знаменитые храмы и монастыри, полюбоваться архитектурой купеческих домов и усадеб, посетить первый русский театр или один из лучших планетариев страны.
Несомненно, все гости знакомятся с этой важной частью города, но мы заглянем в неизведанный центр, где истории из прошлого чередуются с современной жизнью.
Новой точкой отсчета в истории Ярославля стал 1722 год — время основания Ярославской Большой мануфактуры и формирования нового города, нового типа человека, новых социально-экономических и культурных отношений.
Ярославские купцы ответили на вызов времени и государства, промышленниками, сделали ставку на образование и получили признание на международном уровне.
Ярославская Большая мануфактура — старейшая фабрика России, а на начало XX века еще и крупнейшее текстильное производство страны.
Во время экскурсии Вы увидите: казармы, в которых жили рабочие, «лабаз» — самый старый в городе продуктовый магазин, фабричное училище. Полюбуетесь старинной архитектурой фабричной слободы и познакомитесь с достопримечательностями.
В ходе экскурсии мы обязательно заглянем в еще одно удивительное место – Петровский парк.
С 1742 года главным украшением парка стала церковь апостолов Петра и Павла, единственная в Ярославле в стиле «петровского» барокко и являющаяся «двойником» Петропавловского собора в Петербурге, построенного архитектором Доменико Трезини. Храм и по сей день является знаковым символом города Ярославля.
Экскурсия в район Красный Перекоп удивительна и интересна.
Это место, которое наглядно показывает, как за любым проявлением нашей жизни стоит экономика, ведь не было бы многих прекрасных храмов, которыми так знаменит Ярославль, если бы не было тех богатых меценатов – предприимчивых, любознательных, наблюдательных и весьма активных дельцов того времени..
15:30 Возвращение в исторический центр города, свободное время для прогулок и сувениров.
Мы расскажем вам об интересных заведениях и местах для отдыха.
18:30 Сбор группы у гостиницы «Алеша Попович Двор», трансфер на железнодорожный вокзал.
19:00 Завершение программы.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Алеша Попович Двор» в номерах категории стандарт.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Вариант тарифа
|Стоимость
|Включено
|Сокращенная программа
|16 600
Транспортное обслуживание, проживание, развлекательная программа «Иван Купала», фотографии с праздника.
Питание: 1 завтрак, угощения в Купальскую ночь.
|Полный пакет
|18 700
Транспортное обслуживание, проживание, развлекательная программа «Иван Купала», фотографии с праздника.
Питание: 1 завтрак, 1 обед, пивная дегустация и угощения в Купальскую ночь.
Экскурсии (включая входные билеты):
Доплата за одноместное размещение: 4650 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Алеша Попович Двор»
Гостиница «Алёша Попович Двор» находится в Ярославле в историческом центре города, который включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
В отеле представлено 102 комфортабельных номера различной категории. К услугам отдыхающих беспроводной интернет.
На территории работает традиционный ресторан, в котором гости могут получить полноценный прием пищи.
В гостинице работает сауна и финская баня. Постояльцам доступно бесплатное посещение музей-театра «Алешино подворье».
В шаговой доступности находятся многочисленные музеи, парк развлечений на Даманском острове. Расстояние до железнодорожного вокзала - 3,3 км, до аэропорта - 17,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание
- Экскурсии, включая входные билеты, при выборе полного пакета
- Развлекательная программа «Иванова ночь с угощением и огненным шоу»
- Фотографии с праздника
- Информационный пакет с туристической картой Ярославля и Рыбинска
- Питание: при выборе полного пакета: 1 завтрак, 1 обед, пивная дегустация, угощения во время развлекательной программыпри выборе сокращенной программы: 1 завтрак, угощения во время развлекательной программы
- При выборе полного пакета: 1 завтрак, 1 обед, пивная дегустация, угощения во время развлекательной программы
- При выборе сокращенной программы: 1 завтрак, угощения во время развлекательной программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
- Питание, кроме завтрака, при выборе сокращенной программы: обед в первый день с дегустацией: 1 200 руб. ужин с бокалом вина: 1 500 руб
- Обед в первый день с дегустацией: 1 200 руб
- Ужин с бокалом вина: 1 500 руб
- Питание, при выборе полного пакета: ужин с бокалом вина: 1 500 руб
- Доплата за одноместное размещение: 4 650 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно.
Для вечернего гулянья вам понадобится:
- удобная обувь для прыжков через костер, если вы в шлепках или сандалиях, обязательно снимите их и бегите босиком;
- возьмите с собой венок или сарафан в старорусском стиле, для мужчин рубашки косоворотки. Благодаря нарядам праздник станет еще ярче и атмосфернее! Наряды желательны, но не обязательны. Помните, на празднике для вас будет работать фотограф.
- желающим поплавать понадобятся купальные принадлежности и полотенца;
- всем рекомендуем взять кофту с длинным рукавом, так как к ночи становится свежо;
- обязательно возьмите с собой средства от комаров;
- желающие могут взять любимые напитки в умеренных количествах, на празднике мы угостим вас наливкой и квасом.
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
- При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
Что еще необходимо знать о туре?
- Контакты сопровождающего мы направляем за 2-3 дня до заезда, формируя чат в доступном мессенджере.
- В автобусе фиксированная рассадка.
- Обязательно просим информировать нас об ограничении в питании!
- Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Какие есть рекомендованные поезда?
Для гостей из Москвы:
- туда: поезд 102 «Виталий Предыбайлов», Москва Ярославская — отправление в 07:35, прибытие в 11:00, в пути 3 часа 25 мин.;
- обратно: поезд 105 «Виталий Предыбайлов», Ярославль-Главный — отправление в 19:31, прибытие в 22:58, в пути 3 часа 27 минут.
Для гостей из Санкт-Петербурга:
- туда: поезд 043 Санкт-Петербург-Главный, отправление в 18:35 (пятница) — Ярославль-Главный, прибытие в 07:56 (суббота). Этот же поезд делает остановку в Рыбинске в 06:38;
- поезд 04 Ярославль-Главный, отправление в 20:44 (вс) — Санкт-Петербург-Главный, прибытие в 09:55 (пн).