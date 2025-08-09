Выходные под парусами на Рыбинском море с проживанием в сафари-глэмпинге: всё включено
Отправиться навстречу просторам и ветру, освоить азы яхтинга и почувствовать себя мореплавателями
Начало: Яхт-клуб Рыбинска, 11:00 (ходят поезда и автобусы ...
9 авг в 11:00
29 000 ₽ за человека
Роскошный уик-энд в Рыбинске: джазовый концерт, катание на яхте и мастер-класс по гольфу
Пройти по Рыбинскому морю, поучиться орудовать клюшкой и узнать историю «русской Атлантиды»
Начало: Ж/д вокзал Рыбинска, 10:00
28 июн в 10:00
41 000 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Рыбинск: 2 мастер-класса и автопрогулка по берегу Рыбинского водохранилища
Создать оберег и расписать сувенир, узнать историю «русской Атлантиды» и увидеть Рыбинское море
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
45 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Групповые»
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