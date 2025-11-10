Встретимся на Красной площади в Рыбинске и отправимся на прогулку по историческому центру. Во время экскурсии вы узнаете о прошлом, увидите архитектурные памятники и услышите интересные факты о жизни старинного купеческого города.

Устроим автопрогулку по менее туристическим, но очень колоритным местам, сохранившим атмосферу прежней эпохи.

В 12:00 пообедаем, после чего будет немного свободного времени, которое можно использовать по своему усмотрению — пройтись по улочкам, пофотографироваться или просто отдохнуть.

Затем вас ждёт мастер-класс по росписи деревянного сувенира. Занятие пройдёт в аутентичном пространстве музея «Рыбинские Рыбы», а проведёт его художник. Вы сможете создать свой уникальный сувенир, вдохновляясь народными мотивами.

После мастер-класса — свободное время.