Индивидуальный тур в Рыбинск: экскурсии по городу и мастер-классы

Посетить музей-заповедник и водохранилище, узнать историю «русской Атлантиды» и смастерить сувениры
Приглашаем провести выходные необычно — отправиться в удивительный город Рыбинск.

Мы подготовили для вас увлекательную программу: под руководством художника вы распишете деревянный сувенир в музее «Рыбинские Рыбы», а в керамической мастерской сделаете оберег и украсите его мологскими узорами.

Узнаете необычную судьбу затопленного города Молога, прокатитесь вдоль Рыбинского водохранилища, посетите посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна. И, конечно, увидите достопримечательности самого Рыбинска.
Ближайшие даты:
21
ноя28
ноя5
дек
Время начала: 10:00

Описание мастер-класса

Организационные детали

Тур проводит сертифицированный экскурсовод с 25-летним стажем музейной и туристической деятельности.

Проживание. Не включено в стоимость. Рекомендуем разместиться в отеле «Богемия».

Питание. Не включено, посоветуем проверенные и вкусные кафе.

Транспорт. Внедорожник Haval H9, вместимость 6 человек + гид.

Возраст участников. 2-90 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Рыбинску, автоэкскурсия и мастер-класс по росписи деревянного сувенира

Встретимся на Красной площади в Рыбинске и отправимся на прогулку по историческому центру. Во время экскурсии вы узнаете о прошлом, увидите архитектурные памятники и услышите интересные факты о жизни старинного купеческого города.

Устроим автопрогулку по менее туристическим, но очень колоритным местам, сохранившим атмосферу прежней эпохи.

В 12:00 пообедаем, после чего будет немного свободного времени, которое можно использовать по своему усмотрению — пройтись по улочкам, пофотографироваться или просто отдохнуть.

Затем вас ждёт мастер-класс по росписи деревянного сувенира. Занятие пройдёт в аутентичном пространстве музея «Рыбинские Рыбы», а проведёт его художник. Вы сможете создать свой уникальный сувенир, вдохновляясь народными мотивами.

После мастер-класса — свободное время.

2 день

Содание сувенира-оберега с мологскими узорами, выставка «Неизвестная Молога. Русская Атлантида», поездка вдоль Рыбинского водохранилища

Вновь встретимся на Красной площади и отправимся в керамическую мастерскую. Здесь вы создадите сувенир-оберег своими руками и украсите его мологскими узорами.

Посетим выставку «Неизвестная Молога. Русская Атлантида» в Рыбинском музее-заповеднике. Экспозиция посвящена судьбе затопленного города Молога и раскрывает его уникальную историю.

После обеда будет немного свободного времени, которое можно использовать на свой выбор.

С 13:00 до 16:00 — автопрогулка вдоль Рыбинского водохранилища с экскурсией. Вы посетите посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна, где узнаете об истории освоения этих территорий.

Завершим день на Красной площади в 16:00 и вручим авторские открытки с видами Рыбинска на память о поездке.

3 день

Отъезд

Наш тур завершён! Вы сможете самостоятельно добраться до вокзала и поехать в ваш город.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Мастер-класс по созданию керамического оберега с мологскими узорами и по росписи деревянного сувенира
  • Автопрогулка вдоль Рыбинского водохранилища
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Рыбинска и обратно
  • Проживание (от 7500 ₽ за 2-местный номер)
  • Питание
  • Дополнительный мастер-класс - 1000 ₽ с 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рыбинск, Красная площадь, 10:00
Завершение: Рыбинск, Красная площадь, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 1091 туриста
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
читать дальше

важным знать и помнить о своих корнях, чтобы не потерять своей культурной идентичности. На сохранение исторической памяти и нематериального наследия и направлена моя деятельность. Приезжайте в гости — я буду рад познакомить вас с историей нашего края.

Задать вопрос

