Мы подготовили для вас увлекательную программу: под руководством художника вы распишете деревянный сувенир в музее «Рыбинские Рыбы», а в керамической мастерской сделаете оберег и украсите его мологскими узорами.
Узнаете необычную судьбу затопленного города Молога, прокатитесь вдоль Рыбинского водохранилища, посетите посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна. И, конечно, увидите достопримечательности самого Рыбинска.
Описание мастер-класса
Организационные детали
Тур проводит сертифицированный экскурсовод с 25-летним стажем музейной и туристической деятельности.
Проживание. Не включено в стоимость. Рекомендуем разместиться в отеле «Богемия».
Питание. Не включено, посоветуем проверенные и вкусные кафе.
Транспорт. Внедорожник Haval H9, вместимость 6 человек + гид.
Возраст участников. 2-90 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Программа тура по дням
Прогулка по Рыбинску, автоэкскурсия и мастер-класс по росписи деревянного сувенира
Встретимся на Красной площади в Рыбинске и отправимся на прогулку по историческому центру. Во время экскурсии вы узнаете о прошлом, увидите архитектурные памятники и услышите интересные факты о жизни старинного купеческого города.
Устроим автопрогулку по менее туристическим, но очень колоритным местам, сохранившим атмосферу прежней эпохи.
В 12:00 пообедаем, после чего будет немного свободного времени, которое можно использовать по своему усмотрению — пройтись по улочкам, пофотографироваться или просто отдохнуть.
Затем вас ждёт мастер-класс по росписи деревянного сувенира. Занятие пройдёт в аутентичном пространстве музея «Рыбинские Рыбы», а проведёт его художник. Вы сможете создать свой уникальный сувенир, вдохновляясь народными мотивами.
После мастер-класса — свободное время.
Содание сувенира-оберега с мологскими узорами, выставка «Неизвестная Молога. Русская Атлантида», поездка вдоль Рыбинского водохранилища
Вновь встретимся на Красной площади и отправимся в керамическую мастерскую. Здесь вы создадите сувенир-оберег своими руками и украсите его мологскими узорами.
Посетим выставку «Неизвестная Молога. Русская Атлантида» в Рыбинском музее-заповеднике. Экспозиция посвящена судьбе затопленного города Молога и раскрывает его уникальную историю.
После обеда будет немного свободного времени, которое можно использовать на свой выбор.
С 13:00 до 16:00 — автопрогулка вдоль Рыбинского водохранилища с экскурсией. Вы посетите посёлок ГЭС и археологический памятник Усть-Шексна, где узнаете об истории освоения этих территорий.
Завершим день на Красной площади в 16:00 и вручим авторские открытки с видами Рыбинска на память о поездке.
Отъезд
Наш тур завершён! Вы сможете самостоятельно добраться до вокзала и поехать в ваш город.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Мастер-класс по созданию керамического оберега с мологскими узорами и по росписи деревянного сувенира
- Автопрогулка вдоль Рыбинского водохранилища
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Рыбинска и обратно
- Проживание (от 7500 ₽ за 2-местный номер)
- Питание
- Дополнительный мастер-класс - 1000 ₽ с 1 человека