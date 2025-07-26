Мы покажем вам нераспиаренные достопримечательности области, которые по красоте не уступают известным. Вы побываете на мысе Остром и, если улыбнётся удача, увидите местных жителей — нерп. Оцените рукотворные Быковские пороги и узнаете их историю.
Описание экскурсии
Мыс Острый. Дикий уголок восточного побережья Сахалина. На мысе много острых камней, а скалы располагаются живописными группами — одна из них напоминает тюленей, стремительно выбирающихся на берег. Вы полюбуетесь первозданной природой и, если повезёт, встретите нерп и касаток.
Быковские пороги. Это искусственно созданный водный каскад на месте мощного водопада. Вы узнаете, зачем его взорвали, и услышите одну из самых грустных любовных историй времён каторги, связанных с штабс-капитаном Быковым.
Организационные детали
- Поедем на Mitsubishi Delica или Toyota Land Cruiser Prado
- По запросу можем встретить вас в аэропорту и сразу отправиться на экскурсию
- Программа подходит всем категориям путешественников. Специальная физическая подготовка не требуется
- Перекус из домашнего корейского блюда в ланчбоксе на берегу Охотского моря включён в стоимость
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
в пятницу в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8667 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 56 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Никита, я дипломированный гид и предводитель великолепной команды, состоящей из коренных жителей Сахалинской области. Мы проводим экскурсии в стиле встречи старых друзей и всегда стараемся показать как можно больше.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Юрий
26 июл 2025
Экскурсия мне очень понравилась. Гид Иван рассказал много интересных фактов как про локации, так и в целом про Сахалин, все было организовано очень четко, без накладок, очень понравились сами локации. Экскурсия спокойная, не напряжения, я отлично отдохнул и набрался положительных эмоций! Огромное спасибо, однозначно всем рекомендую!
Входит в следующие категории Сахалина
Похожие экскурсии на «Быковские пороги и мыс Острый - из Южно-Сахалинска»
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску пешком
История, культура и знаковые места города - без скучных монологов
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
15 апр в 10:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Подняться на живописный мыс и насладиться первозданной природой
Начало: У вашего места проживания
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Южно-Сахалинск вас удивит
Достопримечательности и эпохи города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина у Фонтана
Сегодня в 22:30
Завтра в 09:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Птичий и мыс Великан - из Южно-Сахалинска
Прикоснуться к дикой природе Сахалина и увидеть птичьи базары
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.