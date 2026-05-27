Дыхание Охотского моря: там, где начинается Сахалин

Янтарь, бухты и мощь Охотского моря - с коренным сахалинцем
Моя задача как гида — стать вашим проводником-рассказчиком.

Я помогу собрать мозаику из впечатлений, фактов и пейзажей в целостную картину под названием «Сахалин». Мы поедем вдоль восточного побережья. По пути будут янтарные пляжи, следы эпохи Карафуто, рыбацкие сёла.

Вы увидите ворота Тории, побываете на крабовом рынке, прогуляетесь по бухте Тихая — и узнаете, что скрывает история этих мест.
Описание экскурсии

Янтарный пляж. Насладимся морским воздухом и поищем на берегу древний сахалинский янтарь — ваш первый сувенир с острова.

Японские ворота Тории. Шаг в прошлое. Наследие Карафуто — период Японского правления на Сахалине. Окунёмся в историю этого места, сделаем атмосферные фото у ритуальных ворот и загадаем желания. С морской террасы открывается потрясающий вид на Охотское море, а во время отлива здесь можно увидеть тюленей.

Крабовый рынок в рыбацком селе Взморье. Здесь вы сможете приобрести настоящего сахалинского краба — такого, каким его едят местные.

Бухта Тихая. Прогуляемся по побережью, найдём в скалах загадочный профиль Пушкина, притронемся к древнему застывшему вулкану, заглянем в таинственные гроты, исследуем местную флору и фауну. Поднимемся на обзорную точку с видом на хребет Жданко и бухту (по желанию).

Вы узнаете:

  • как древний вулкан (хребет Жданко) создал бухту
  • на чём сегодня держится экономика острова и как это влияет на жизнь людей
  • почему Сахалин долго считали полуостровом и как менялось представление о его географии
  • как на острове переплелись эпохи: от айнов и нивхов до японского периода Карафуто и советского освоения
  • что такое сахалинская каторга и как она повлияла на судьбу региона
  • почему Охотское море считается одним из самых суровых и «живых» морей России

Вас ждёт не лекция, а диалог. Задавайте любые вопросы — о том, что видите за окном, о жизни на острове или о моём личном опыте. Я здесь для того, чтобы помочь вам понять Сахалин, а не просто его увидеть.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска
9:30 — остановка на Янтарном побережье
11:00 — остановка в с. Взморье: ритуальные ворота Тории, крабовый рынок
12:30 — прибытие в бухту Тихая
14:00 — обед, свободное время
15:30 — выезд из бухты в Южно-Сахалинск
18:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mitsubishi Delica или джипе Nissan Patrol (есть детское кресло), перекус: бутерброды с красной рыбой, курицей и горячий чай
  • Отдельно по желанию оплачиваются морепродукты на крабовом рынке
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет. Необходим базовый уровень физической подготовки. По маршруту суммарно пройдём около 2 км

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке ТЦ «Реми Сити» (УЛ.А.М. Горького, 32)
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Родился и живу на Сахалине. Я аттестованный гид по Сахалинской области и уже много лет организую путешествия по самому большому острову России: экскурсии, джип-туры, походы, рыбалку. Если вы мечтаете увидеть край не на открытках, а почувствовать его настоящим — с шумом прибоя, дыханием сопок, хрустом морских ракушек под ногами и ароматом вековых лесов — вы попали по адресу.

