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Владимир Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. Уже как второй дом. Организация на высоком уровне.

Дорого был интересная и даже захватывающая. Рассказы гида были информативные и интересные, очень понравилось! Вкусно поели, устрицы оказались вкусными), я даже не думал, что на столько.

Спасибо организаторам!

Всем советую путешествовать с ними, это люди которые знают свое дело! 😎️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

в владимир Выпал шанс посетить озеро Буссе. Думал дорога будет утомительная, скучная, но гид все исправил, рассказывал очень много интересного. Впервые попробовал устрицы, свежие!!! Которые сами мы и поймали. Очень увлекательно!!!



Хочу сказать огромное спасибо организаторам за их внимательность и отзывчивость. Советую всем хотя бы раз жизни съездить с этими ребятами на озеро Буссе. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Не понравилось, что вместо заявленной мини-группы был большой автобус, с группой более 20 туристов. Учитывая плохую дорогу, ехали мы очень долго в связи с этим, возврат в город сильно затянулся.

Что касается самой экскурсии: сопровождающий гид Андрей понравился, рассказывал все прекрасно, очень информативно. На месте также супер-организация пребывания и обеда. Честные 5 баллов за саму экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет