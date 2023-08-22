Озеро Буссе в виде лагуны — чудесное место на острове Сахалин, кладовая природных даров.
Вы прогуляетесь по цветущим берегам, поплаваете в лодках и понаблюдаете за морскими ежами, звёздами, гребешками. Увидите, как прячутся в морской траве креветки и живут дикие устрицы. А на берегу вас будет ждать мастер-класс от шеф-повара и дегустация свежих сахалинских деликатесов.
Вы прогуляетесь по цветущим берегам, поплаваете в лодках и понаблюдаете за морскими ежами, звёздами, гребешками. Увидите, как прячутся в морской траве креветки и живут дикие устрицы. А на берегу вас будет ждать мастер-класс от шеф-повара и дегустация свежих сахалинских деликатесов.
Описание мастер-класса
- Мы отправимся на экскурсию из Южно-Сахалинска, а по пути остановимся на смотровой площадке перед заводом СПГ. Полюбуемся Охотским морем и, весьма вероятно, застанем любящих отдыхать здесь нерп.
- На озере Буссе вы покатаетесь на лодках и сквозь прозрачную толщу воды понаблюдаете за восхитительной морской флорой и фауной. Посетите устричный остров и увидите, как живут устрицы в естественной среде обитания.
- По возвращении на берег вас ждёт горячий обед в шатрах с видом на лагуну, а после — мастер-класс от нашего шеф-повара по приготовлению устриц. Разумеется, вы тут же оцените результаты своего кулинарного мастерства.
План поездки
09:00 — Выезд из Южно-Сахалинска. Посещение смотровой площадки
11:00 — Приезд на озеро Буссе. Прогулка на лодках, посещение устричного острова
14:30 — Возвращение в лагерь. Горячий обед в шатрах на побережье озера
15:30 — Кулинарный мастер-класс от шеф-повара по приготовлению устриц. Дегустация морепродуктов
17:00 — Выезд в Южно-Сахалинск
19:00 — Прибытие в город
Организационные детали
- Оплата экскурсии производится заранее по реквизитам или в офисе агентства
- Продолжительность экскурсии может меняться, в зависимости от погодных условий
- За 1 день мы отправим вам всю актуальную информацию по экскурсии (место и время сбора, инструктаж)
- Сапоги и спасательные жилеты для прогулки на лодках предоставляются на месте
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Славы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 100 туристов
Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Открываем о. Сахалин и Курильские острова для путешественников по всей России. Мы предлагаем широкий спектр услуг — организовываем как групповые, так и индивидуальные туры
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не первый раз пользуюсь услугами данной компании. Уже как второй дом. Организация на высоком уровне.
Дорого был интересная и даже захватывающая. Рассказы гида были информативные и интересные, очень понравилось! Вкусно поели, устрицы оказались вкусными), я даже не думал, что на столько.
Спасибо организаторам!
Всем советую путешествовать с ними, это люди которые знают свое дело! 😎️
Дорого был интересная и даже захватывающая. Рассказы гида были информативные и интересные, очень понравилось! Вкусно поели, устрицы оказались вкусными), я даже не думал, что на столько.
Спасибо организаторам!
Всем советую путешествовать с ними, это люди которые знают свое дело! 😎️
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в
Выпал шанс посетить озеро Буссе. Думал дорога будет утомительная, скучная, но гид все исправил, рассказывал очень много интересного. Впервые попробовал устрицы, свежие!!! Которые сами мы и поймали. Очень увлекательно!!!
Хочу сказать огромное спасибо организаторам за их внимательность и отзывчивость. Советую всем хотя бы раз жизни съездить с этими ребятами на озеро Буссе.
Хочу сказать огромное спасибо организаторам за их внимательность и отзывчивость. Советую всем хотя бы раз жизни съездить с этими ребятами на озеро Буссе.
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Е
Не понравилось, что вместо заявленной мини-группы был большой автобус, с группой более 20 туристов. Учитывая плохую дорогу, ехали мы очень долго в связи с этим, возврат в город сильно затянулся.
Что касается самой экскурсии: сопровождающий гид Андрей понравился, рассказывал все прекрасно, очень информативно. На месте также супер-организация пребывания и обеда. Честные 5 баллов за саму экскурсию.
Что касается самой экскурсии: сопровождающий гид Андрей понравился, рассказывал все прекрасно, очень информативно. На месте также супер-организация пребывания и обеда. Честные 5 баллов за саму экскурсию.
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О
Все отлично!
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