Джип-тур к 3 мысам Сахалина: Виндис, Кузнецова, Крильон

Узнать, что такое скверное жилище айнов, скалы-кекуры и тюлений отдых
Мы помчимся за 150 км от Южно-Сахалинска к краю земли, где гуляют ветры и морские волны, греют бока тюлени и кричат бакланы. Вы увидите неприступную гору, похожую на выпечку, и каменные арки, растущие из воды. Узнаете, кто такие айны и откуда берутся кекуры.

Дикая природа Сахалина запомнится вам не только уникальными названиями, но и видами, которые больше не встретишь нигде.
5
1 отзыв
Джип-тур к 3 мысам Сахалина: Виндис, Кузнецова, Крильон
Джип-тур к 3 мысам Сахалина: Виндис, Кузнецова, Крильон
Джип-тур к 3 мысам Сахалина: Виндис, Кузнецова, Крильон
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Жители мыса

В портовом небольшом городе Невельск, куда мы заглянем для променада по набережной, мы отправимся на морскую прогулку к излюбленному месту отдыха ушастых тюленей сивучей. В мире всего три города, где сивучи настолько близко соседствуют с людьми — один из них в США, второй — Петропавловск-Камчатский и третий — это Невельск.

Мыс Виндис

Не зря его название переводится как «скверное жилище» — плоская вершина мыса не была уютным домом для древних айнов, зато его отвесные берега хорошо защищали от незваных чужаков. Мыс увенчан похожей на кекс горой Коврижка. Вы сможете подняться на Коврижку и послушаете истории об этом необычном месте.

Мыс Кузнецова на полуострове Крильон

Название мыс получил в честь капитана первого отряда, приплывшего на Дальний Восток для охраны российских границ. Здесь мы увидим круглогодичное лежбище сивучей и нерп, а также большие колонии морских птиц — бакланов, чаек, кайр. С южной стороны мыса из воды поднимаются две живописные арки и несколько кекуров — столбовидных скал.

Мыс Крильон

Самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин. Название было дано в честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона великим мореплавателем — Жаном-Франсуа де Лаперузом.

План поездки

07:00 — Сбор участников
07:30 — Выезд из Южно-Сахалинска
08:30 — Прибытие в город Невельск, остановка на набережной, наблюдение за сивучами
10:00 — Прибытие в село Шебунино. Мост любви, начало движения по морскому побережью Татарского пролива
11:00 — Мыс Виндис (гора Коврижка). Остановка для фото и прогулки
11:30 — База «Кузнецово»
12:00 — Мыс Кузнецова, заброшенный японский маяк «Сони», лежбище сивучей. Прогулка по территории природного памятника
13:00-14:00 — Обед у водопадов
15:00 — Мыс Крильон. Экскурсия по территории полуострова с осмотром исторических достопримечательностей
17:00 — Отъезд домой
22:00 — Прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Обед не входит в стоимость экскурсии
  • Необходимые вам вещи: ветронепродуваемая одежда, головной убор и солнцезащитные очки. Обязательно — треккинговые ботинки! Крем от загара и средство от москитов. Купальник по желанию
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы, Южно-Сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
А
18 авг 2023
Одна из самых классных экскурсий по Сахалину. Из-за погодных условий маршрут был изменен, и мы ни капельки не жалеем об этом. Рекомендуем.

Входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеВыездныеНа выходныеНа весь деньМыс КрильонПопулярные местаГора КоврижкаМыс КузнецоваСамое главноеАктивности

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