Мы помчимся за 150 км от Южно-Сахалинска к краю земли, где гуляют ветры и морские волны, греют бока тюлени и кричат бакланы. Вы увидите неприступную гору, похожую на выпечку, и каменные арки, растущие из воды. Узнаете, кто такие айны и откуда берутся кекуры. Дикая природа Сахалина запомнится вам не только уникальными названиями, но и видами, которые больше не встретишь нигде.

Описание экскурсии

Жители мыса

В портовом небольшом городе Невельск, куда мы заглянем для променада по набережной, мы отправимся на морскую прогулку к излюбленному месту отдыха ушастых тюленей сивучей. В мире всего три города, где сивучи настолько близко соседствуют с людьми — один из них в США, второй — Петропавловск-Камчатский и третий — это Невельск.

Мыс Виндис

Не зря его название переводится как «скверное жилище» — плоская вершина мыса не была уютным домом для древних айнов, зато его отвесные берега хорошо защищали от незваных чужаков. Мыс увенчан похожей на кекс горой Коврижка. Вы сможете подняться на Коврижку и послушаете истории об этом необычном месте.

Мыс Кузнецова на полуострове Крильон

Название мыс получил в честь капитана первого отряда, приплывшего на Дальний Восток для охраны российских границ. Здесь мы увидим круглогодичное лежбище сивучей и нерп, а также большие колонии морских птиц — бакланов, чаек, кайр. С южной стороны мыса из воды поднимаются две живописные арки и несколько кекуров — столбовидных скал.

Мыс Крильон

Самая южная точка полуострова Крильон и всего острова Сахалин. Название было дано в честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона великим мореплавателем — Жаном-Франсуа де Лаперузом.

План поездки

07:00 — Сбор участников

07:30 — Выезд из Южно-Сахалинска

08:30 — Прибытие в город Невельск, остановка на набережной, наблюдение за сивучами

10:00 — Прибытие в село Шебунино. Мост любви, начало движения по морскому побережью Татарского пролива

11:00 — Мыс Виндис (гора Коврижка). Остановка для фото и прогулки

11:30 — База «Кузнецово»

12:00 — Мыс Кузнецова, заброшенный японский маяк «Сони», лежбище сивучей. Прогулка по территории природного памятника

13:00-14:00 — Обед у водопадов

15:00 — Мыс Крильон. Экскурсия по территории полуострова с осмотром исторических достопримечательностей

17:00 — Отъезд домой

22:00 — Прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали