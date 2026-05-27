Остров Монерон — настоящий сахалинский Галапагос.
Прозрачное море, скалистые берега, буйная растительность и редкие птицы — это место поражает первозданной красотой.
Приглашаем встретить рассвет на краю земли, а ещё полюбоваться подводным миром, погрузиться в историю, географию и культуру этого заповедного уголка Дальнего Востока.
Описание экскурсии
Ориентировочный тайминг
7:00 — выезд из Южно-Сахалинска
9:00 — прибытие в Невельск, отправление катера к острову
12:15 — инструктаж и начало прогулки по заповеднику
12:30 — пешая прогулка по тропам к Святилищу
14:00 — морская экскурсия в бухту Кологерас, наблюдение за птицами и морскими обитателями
15:30 — обратный путь на Сахалин
18:00 — прибытие в Невельск
20:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Мы будем гулять по диким тропам заповедника и исследовать подводный мир с борта катера. По пути будем рассматривать и обсуждать:
- редкие растения и буйную островную флору
- прибрежные воды, где водятся нерпы, сивучи, киты и десятки видов рыб
- птичьи базары и редкие виды пернатых
- следы японской эпохи: фундаменты, остатки строений и дорог
Вы узнаете:
- почему у Монерона свой микроклимат и чем он отличается от остального Сахалина
- как география и морские течения формируют особую природу острова
- почему растения здесь зацветают раньше, чем на материке, а люди чувствуют себя иначе, чем на Большой земле
- какие научные исследования здесь проводятся и как они помогают сохранить уникальную природу
А также:
- о биоразнообразии прибрежных вод и эндемичных растениях
- японском периоде в истории Монерона и его военном прошлом
- реликтовых растениях
- и многом-многом другом
Организационные детали
- Поездка проходит на Nissan Safari, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica или Toyota Hiace
- Морская прогулка проходит на катерах, которые рассчитаны на 10 человек. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
- В стоимость входит:
- билет на территорию парка
- страховка от Ингосстраха
- трансфер г. Южно-Сахалинск – г. Невельск – г. Южно-Сахалинск
- Рекомендуемый возраст 8+
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Индивидуальный (до 8 человек)
|240 000 ₽
|Индивидуальный (до 16 человек)
|480 000 ₽
|Стандартный
|40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Священномученика Илариона Троицкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор на Сахалине
Провёл экскурсии для 643 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
