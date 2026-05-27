Остров Монерон — настоящий сахалинский Галапагос. Прозрачное море, скалистые берега, буйная растительность и редкие птицы — это место поражает первозданной красотой. Приглашаем встретить рассвет на краю земли, а ещё полюбоваться подводным миром, погрузиться в историю, географию и культуру этого заповедного уголка Дальнего Востока.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг

7:00 — выезд из Южно-Сахалинска

9:00 — прибытие в Невельск, отправление катера к острову

12:15 — инструктаж и начало прогулки по заповеднику

12:30 — пешая прогулка по тропам к Святилищу

14:00 — морская экскурсия в бухту Кологерас, наблюдение за птицами и морскими обитателями

15:30 — обратный путь на Сахалин

18:00 — прибытие в Невельск

20:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Мы будем гулять по диким тропам заповедника и исследовать подводный мир с борта катера. По пути будем рассматривать и обсуждать:

редкие растения и буйную островную флору

прибрежные воды, где водятся нерпы, сивучи, киты и десятки видов рыб

птичьи базары и редкие виды пернатых

следы японской эпохи: фундаменты, остатки строений и дорог

Вы узнаете:

почему у Монерона свой микроклимат и чем он отличается от остального Сахалина

как география и морские течения формируют особую природу острова

почему растения здесь зацветают раньше, чем на материке, а люди чувствуют себя иначе, чем на Большой земле

какие научные исследования здесь проводятся и как они помогают сохранить уникальную природу

А также:

о биоразнообразии прибрежных вод и эндемичных растениях

японском периоде в истории Монерона и его военном прошлом

реликтовых растениях

и многом-многом другом

Организационные детали

Поездка проходит на Nissan Safari, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica или Toyota Hiace

Морская прогулка проходит на катерах, которые рассчитаны на 10 человек. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет

В стоимость входит:

- билет на территорию парка

- страховка от Ингосстраха

- трансфер г. Южно-Сахалинск – г. Невельск – г. Южно-Сахалинск