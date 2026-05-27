Из Южно-Сахалинска - к острову нетронутой природы Монерон

Побродить по диким тропам, понаблюдать за птицами и морскими обитателями с борта катера
Остров Монерон — настоящий сахалинский Галапагос.

Прозрачное море, скалистые берега, буйная растительность и редкие птицы — это место поражает первозданной красотой.

Приглашаем встретить рассвет на краю земли, а ещё полюбоваться подводным миром, погрузиться в историю, географию и культуру этого заповедного уголка Дальнего Востока.
Описание экскурсии

Ориентировочный тайминг

7:00 — выезд из Южно-Сахалинска
9:00 — прибытие в Невельск, отправление катера к острову
12:15 — инструктаж и начало прогулки по заповеднику
12:30 — пешая прогулка по тропам к Святилищу
14:00 — морская экскурсия в бухту Кологерас, наблюдение за птицами и морскими обитателями
15:30 — обратный путь на Сахалин
18:00 — прибытие в Невельск
20:00 — возвращение в Южно-Сахалинск

Мы будем гулять по диким тропам заповедника и исследовать подводный мир с борта катера. По пути будем рассматривать и обсуждать:

  • редкие растения и буйную островную флору
  • прибрежные воды, где водятся нерпы, сивучи, киты и десятки видов рыб
  • птичьи базары и редкие виды пернатых
  • следы японской эпохи: фундаменты, остатки строений и дорог

Вы узнаете:

  • почему у Монерона свой микроклимат и чем он отличается от остального Сахалина
  • как география и морские течения формируют особую природу острова
  • почему растения здесь зацветают раньше, чем на материке, а люди чувствуют себя иначе, чем на Большой земле
  • какие научные исследования здесь проводятся и как они помогают сохранить уникальную природу

А также:

  • о биоразнообразии прибрежных вод и эндемичных растениях
  • японском периоде в истории Монерона и его военном прошлом
  • реликтовых растениях
  • и многом-многом другом

Организационные детали

  • Поездка проходит на Nissan Safari, Toyota Land Cruiser Prado, Mitsubishi Delica или Toyota Hiace
  • Морская прогулка проходит на катерах, которые рассчитаны на 10 человек. Перед отплытием проводится инструктаж по технике безопасности. Для каждого пассажира предусмотрен спасательный жилет
  • В стоимость входит:
    - билет на территорию парка
    - страховка от Ингосстраха
    - трансфер г. Южно-Сахалинск – г. Невельск – г. Южно-Сахалинск
  • Рекомендуемый возраст 8+
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Индивидуальный (до 8 человек)240 000 ₽
Индивидуальный (до 16 человек)480 000 ₽
Стандартный40 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Священномученика Илариона Троицкого
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий
Анатолий — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 643 туристов
Друзья-первооткрыватели и ценители красоты, всем привет с края земли — острова Сахалин! Мы — команда местных экспертов, живущих и работающих на Сахалине. Страстно любим наш край и готовы поделиться его уникальной
красотой и богатой историей с вами. Организовываем туры, экспедиции и экскурсии по о. Сахалин, Курильским островам и о. Монерон — жемчужине Дальнего Востока. Наш опыт и знания гарантируют вам незабываемое путешествие. Почему выбирают нас? Мы состоим в едином Федеральном реестре туроператоров. Заботимся о вашем комфорте и безопасности на протяжении всего путешествия. Всегда на связи и готовы помочь вам решить любые вопросы.

