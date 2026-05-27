Бухта Тихая — одно из самых живописных мест Сахалина в любое время года.
Зимой здесь царит особенная волшебная атмосфера: замёрзшее море, ледяные каскады на склонах и суровые скалы.
Вы отправитесь к побережью залива Терпения, увидите японские ворота Тории, прогуляетесь по берегу Охотского моря и почувствуете масштаб островной природы.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Южно-Сахалинска
11:20 — остановка у ворот Тории, сохранившегося фрагмента японского наследия
12:00 — прибытие в село Взморье, осмотр знаковых локаций бухты
13:00–16:00 — бухта Тихая. Прогулка по побережью залива Терпения, плотный перекус и свободное время для фото. Вы увидите:
- ледяные каскады высотой до 30 метров, которые образуются из ручьёв, застывающих на крутых склонах
- замёрзшее побережье Охотского моря
- скалы, пещеры и причудливые ледяные образования вдоль дороги от мыса Тихий до мыса Бурунный
18:30–19:00 — возвращение в Южно-Сахалинск
Организационные детали
- Тайминг ориентировочный, может измениться из-за погодных условий
- Услуги гида, плотный перекус с чаем и трансфер (на Mitsubishi Delica) входят в стоимость
- С вами буду я или один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — Организатор на Сахалине
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 100 туристов
Я представитель официального туроператора Сахалинской области. Открываем о. Сахалин и Курильские острова для путешественников по всей России. Мы предлагаем широкий спектр услуг — организовываем как групповые, так и индивидуальные туры
