Крабалка на Сахалине

Поставить ловушки и испытать удачу в подлёдной ловле краба
Вы готовы к вызовам и хотите попробовать что-то необычное? Тогда рыбалка на краба может стать вашим новым увлечением! Мы отправимся на лёд Охотского моря в места обитания колючего или, как его ещё называют, королевского краба. С помощью гидов вы установите ловушки, и начнётся самая настоящая крабалка. А улов мы непременно сварим и сразу же съедим.
Крабалка на Сахалине
Крабалка на Сахалине
Крабалка на Сахалине
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание водной прогулки

Вы познакомитесь с особенностью рыбалки на краба, которая отличается от традиционной — на рыбу. Этот процесс требует особого подхода и знания некоторых нюансов. Вы узнаете, где именно обитают крабы, какие виды считаются наиболее ценными, как их отличить друг от друга и как правильно общаться с этими морскими обитателями после поимки, чтобы не навредить и сохранить их свежесть.

Мы выдадим вам специальные снасти — краболовные ловушки (булавки). Но имейте в виду: это занятие требует терпения и внимания к деталям. Крабы могут быть очень осторожными и скрытными, поэтому вам необходимо быть готовыми к долгому ожиданию и быстрому реагированию.

Подробная программа

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска
10:00 — прибытие к месту лова
11:00 — начало крабалки
12:30 — обед из пойманного улова, горячий чай с плюшками
16:00 — выезд с места лова
18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали

  • Программа ориентирована на взрослых. Можете взять с собой детей с 9 лет
  • Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Safari, Infiniti QX80, LX570, Mercedes S222, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica, Hyundai IX35 или Subaru Levorg
  • В стоимость всё включено
  • Вас будут сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Сахалина

Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж
На машине
11 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Захватывающий Сахалин: бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж
Прикоснуться к истории острова и увидеть невероятную природу восточного побережья
17 фев в 08:00
18 фев в 08:00
от 21 000 за всё до 8 чел.
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
На машине
41 отзыв
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть Сахалин: японские тории, Тихая бухта и Клоковский водопад
Путешествие по побережью Охотского моря в поисках аутентичных мест и уникальных пейзажей
Начало: У Вашего адреса проживания
23 фев в 08:00
24 фев в 08:00
27 000 за всё до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
На машине
20 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Японское наследие Сахалина
Отыскать осколки периода Карафуто и взглянуть на японскую культуру глазами русских островитян
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.