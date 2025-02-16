Вы готовы к вызовам и хотите попробовать что-то необычное? Тогда рыбалка на краба может стать вашим новым увлечением! Мы отправимся на лёд Охотского моря в места обитания колючего или, как его ещё называют, королевского краба. С помощью гидов вы установите ловушки, и начнётся самая настоящая крабалка. А улов мы непременно сварим и сразу же съедим.

за 1–3 человек или 10000 ₽ за человека, если вас больше

от 30 000 ₽ за 1–3 человек или 10000 ₽ за человека, если вас больше

Описание водной прогулки

Вы познакомитесь с особенностью рыбалки на краба, которая отличается от традиционной — на рыбу. Этот процесс требует особого подхода и знания некоторых нюансов. Вы узнаете, где именно обитают крабы, какие виды считаются наиболее ценными, как их отличить друг от друга и как правильно общаться с этими морскими обитателями после поимки, чтобы не навредить и сохранить их свежесть.

Мы выдадим вам специальные снасти — краболовные ловушки (булавки). Но имейте в виду: это занятие требует терпения и внимания к деталям. Крабы могут быть очень осторожными и скрытными, поэтому вам необходимо быть готовыми к долгому ожиданию и быстрому реагированию.

Подробная программа

8:00 — выезд из Южно-Сахалинска

10:00 — прибытие к месту лова

11:00 — начало крабалки

12:30 — обед из пойманного улова, горячий чай с плюшками

16:00 — выезд с места лова

18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск

Организационные детали