Поставить ловушки и испытать удачу в подлёдной ловле краба
Вы готовы к вызовам и хотите попробовать что-то необычное? Тогда рыбалка на краба может стать вашим новым увлечением! Мы отправимся на лёд Охотского моря в места обитания колючего или, как его ещё называют, королевского краба. С помощью гидов вы установите ловушки, и начнётся самая настоящая крабалка. А улов мы непременно сварим и сразу же съедим.
Вы познакомитесь с особенностью рыбалки на краба, которая отличается от традиционной — на рыбу. Этот процесс требует особого подхода и знания некоторых нюансов. Вы узнаете, где именно обитают крабы, какие виды считаются наиболее ценными, как их отличить друг от друга и как правильно общаться с этими морскими обитателями после поимки, чтобы не навредить и сохранить их свежесть.
Мы выдадим вам специальные снасти — краболовные ловушки (булавки). Но имейте в виду: это занятие требует терпения и внимания к деталям. Крабы могут быть очень осторожными и скрытными, поэтому вам необходимо быть готовыми к долгому ожиданию и быстрому реагированию.
Подробная программа
8:00 — выезд из Южно-Сахалинска 10:00 — прибытие к месту лова 11:00 — начало крабалки 12:30 — обед из пойманного улова, горячий чай с плюшками 16:00 — выезд с места лова 18:00 — прибытие в Южно-Сахалинск
Организационные детали
Программа ориентирована на взрослых. Можете взять с собой детей с 9 лет
Поедем на комфортабельном автомобиле Nissan Safari, Infiniti QX80, LX570, Mercedes S222, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica, Hyundai IX35 или Subaru Levorg
В стоимость всё включено
Вас будут сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 411 туристов
Приветствую! Я живу на Сахалине 36 лет, половину из них путешествую и изучаю остров. Джиппингом и туризмом занимаюсь 16 лет. Вместе с командой таких же опытных гидов откроем для вас красивейшие места Сахалина!