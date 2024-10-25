На юге Сахалина следы японского присутствия можно найти повсюду. В этой поездке мы поговорим о наследии Карафуто и прикоснёмся к истории. Вы увидите японские сооружения — водохранилище, Чертов и Ведьмин мост, маяк Слепиковского, который когда-то назывался Ноторо. Погуляете по песчаному пляжу и побываете в Холмске, носившем название Маока. И насладитесь невероятными пейзажами.

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Описание экскурсии

Мы проедем через Холмск, некогда носивший название Маока и успевший побывать в составе Японии и России.

По пути вы увидите живописное Тайное озеро, оно же — японское водохранилище. И узнаете, что же в нём такого таинственного.

Выйдем к Чёртову мосту — он был построен во времена Карафуто в 1928 году, находится под защитой ЮНЕСКО и входит в список «Семь чудес Сахалина».

Продолжим путь к Ведьмину мосту — самому высокому железнодорожному мосту Сахалина (50 метров). Тайна его названия до сих пор покрыта туманами острова.

Прогуляемся по песчаным дюнам мыса Слепиковского, полюбуемся одноименным маяком. И выясним, что же происходило здесь в годы русско-японской войны.

Организационные детали