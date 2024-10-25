Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского

Проехать по побережью Сахалина и увидеть осколки Карафуто
На юге Сахалина следы японского присутствия можно найти повсюду. В этой поездке мы поговорим о наследии Карафуто и прикоснёмся к истории.

Вы увидите японские сооружения — водохранилище, Чертов и Ведьмин мост, маяк Слепиковского, который когда-то назывался Ноторо. Погуляете по песчаному пляжу и побываете в Холмске, носившем название Маока. И насладитесь невероятными пейзажами.
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1 отзыв
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
Чертов мост, Ведьмин мост и Маяк Слепиковского
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 19:00

Описание экскурсии

Мы проедем через Холмск, некогда носивший название Маока и успевший побывать в составе Японии и России.

По пути вы увидите живописное Тайное озеро, оно же — японское водохранилище. И узнаете, что же в нём такого таинственного.

Выйдем к Чёртову мосту — он был построен во времена Карафуто в 1928 году, находится под защитой ЮНЕСКО и входит в список «Семь чудес Сахалина».

Продолжим путь к Ведьмину мосту — самому высокому железнодорожному мосту Сахалина (50 метров). Тайна его названия до сих пор покрыта туманами острова.

Прогуляемся по песчаным дюнам мыса Слепиковского, полюбуемся одноименным маяком. И выясним, что же происходило здесь в годы русско-японской войны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser
  • В стоимость входит перекус и авторский чай

ежедневно в 08:00 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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25 окт 2024
Всё очень понравилось. Маяк Слепиковского, попутные города с остановкой в Холмске, Чертов и Ведьмин мосты… До каждой локации добирались быстро и с комфортом на внедорожнике.
Несмотря на то, что экскурсия проводилась
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не в летний сезон, проезжали впечатляющие осенние пейзажи. Желательно одевать трекинговую обувь для более комфортной пешей прогулки от станции Тайное озеро до Чертова моста. Угостили очень вкусным авторским чаем. Всем рекомендую данный маршрут.

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