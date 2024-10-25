На юге Сахалина следы японского присутствия можно найти повсюду. В этой поездке мы поговорим о наследии Карафуто и прикоснёмся к истории.
Вы увидите японские сооружения — водохранилище, Чертов и Ведьмин мост, маяк Слепиковского, который когда-то назывался Ноторо. Погуляете по песчаному пляжу и побываете в Холмске, носившем название Маока. И насладитесь невероятными пейзажами.
Вы увидите японские сооружения — водохранилище, Чертов и Ведьмин мост, маяк Слепиковского, который когда-то назывался Ноторо. Погуляете по песчаному пляжу и побываете в Холмске, носившем название Маока. И насладитесь невероятными пейзажами.
Описание экскурсии
Мы проедем через Холмск, некогда носивший название Маока и успевший побывать в составе Японии и России.
По пути вы увидите живописное Тайное озеро, оно же — японское водохранилище. И узнаете, что же в нём такого таинственного.
Выйдем к Чёртову мосту — он был построен во времена Карафуто в 1928 году, находится под защитой ЮНЕСКО и входит в список «Семь чудес Сахалина».
Продолжим путь к Ведьмину мосту — самому высокому железнодорожному мосту Сахалина (50 метров). Тайна его названия до сих пор покрыта туманами острова.
Прогуляемся по песчаным дюнам мыса Слепиковского, полюбуемся одноименным маяком. И выясним, что же происходило здесь в годы русско-японской войны.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике Toyota Land Cruiser
- В стоимость входит перекус и авторский чай
ежедневно в 08:00 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 19:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид на Сахалине
Здравствуйте, меня зовут Сергей, мне 41 год. Родился и вырос на о. Сахалин, в маленьком и уютном городке Южно-Сахалинск, увлекаюсь джиппингом и природой. Предлагаю вам вместе со мной исследовать все самые интересные и труднодоступные места нашего острова!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
25 окт 2024
Всё очень понравилось. Маяк Слепиковского, попутные города с остановкой в Холмске, Чертов и Ведьмин мосты… До каждой локации добирались быстро и с комфортом на внедорожнике.
Несмотря на то, что экскурсия проводилась
Несмотря на то, что экскурсия проводилась
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